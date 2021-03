Autobrand in Berlin-Adlershof: Polizei ermittelt

Berlin. In Berlin-Adlershof hat in der Nacht zu Dienstag ein Auto gebrannt. Gegen Mitternacht habe ein Passant den Brand bemerkt und die Feuerwehr verständigt, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Verletzt wurde niemand. Das Brandkommissariat ermittle in alle Richtungen, hieß es.

In Berlin kommt es immer wieder zu Autobränden. Erst in der Nacht zu Montag brannte ein Auto in Berlin-Friedrichshain. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen des Verdachts auf Brandstiftung ein.

