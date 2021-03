Berlin. Nach einem Autobrand in Berlin-Friedrichshain ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Das Auto brannte in der Nacht zu Sonntag in der Karl-Marx-Allee, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Dabei sei niemand verletzt worden.

