Berlin. Nach einem Wasserrohrbruch in Berlin-Lichtenberg waren über 2000 Haushalte am Sonntag teilweise ohne Wasser. In dem Stadtteil Neu-Hohenschönhausen sei ein Rohr gebrochen, teilten die Berliner Wasserbetriebe am Montagmorgen mit. Die Versorgung habe noch in der Nacht zu Montag wiederhergestellt werden können.

© dpa-infocom, dpa:210315-99-825612/2