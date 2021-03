Eishockey 8:1 gegen Düsseldorf: Eisbären feiern vierten Sieg in Folge

Berlin. Die Eisbären Berlin haben ihre Erfolgsserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) fortgesetzt. Am Samstag gewannen die Hauptstädter gegen die Düsseldorfer EG mit 8:1 (3:0, 4:0, 1:1) und feierten damit ihren vierten Sieg nacheinander. Kris Foucault gelangen drei Tore, Leonhard Pföderl war zwei Mal erfolgreich. Außerdem sorgten Lukas Reichel, Zach Boychuk und Matt White mit weiteren Treffern für den klaren Heimsieg des Tabellenführers im letzten Hauptrundenspiel innerhalb der Nordgruppe.

Vor leeren Rängen in der Arena am Ostbahnhof taten sich die Gastgeber anfangs schwer, profitierten dann aber von der spielerischen Klasse ihrer ersten Angriffsreihe: Erst bereitete Marcel Noebels zwei Treffer von Pföderl vor, dann legte er für Reichel auf, der dafür sorgte, dass die Berliner mit einem Drei-Tore-Vorsprung in die erste Pause gingen.

Die Gäste, bei denen nun Mirko Pantkowski für Hendrik Hane im Tor stand, blieben nach dem Wiederbeginn bemüht, ließen den Eisbären aber viel Raum für Konter: Zwei Mal Foucault, Boychuk im Powerplay und White nutzten die sich bietenden Chancen konsequent. Im Schlussabschnitt konnten die Düsseldorfer durch ein Überzahltor von Alexander Ehl verkürzen, ehe Foucault zum dritten Mal traf.

