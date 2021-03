Diözesanrat bittet Opfer sexualisierter Gewalt um Verzeihung

Berlin. Die Vollversammlung des Diözesanrats der Katholiken im Erzbistum Berlin hat in einem Aufruf alle Betroffenen sexualisierter Gewalt in der Kirche um Verzeihung gebeten. Man wolle sich der eigenen Verantwortung stellen und daran mitarbeiten, dass Betroffene Gerechtigkeit erfahren, hieß es in dem beschlossenen Leitantrag, auf den am Samstag das erzbischöfliche Ordinariat hinwies. Der Diözesanrat ist der Zusammenschluss von Vertreterinnen und Vertretern der Pfarreien und von katholischen Christinnen und Christen aus Gruppen, Verbänden und Arbeitskreisen sowie von weiteren Persönlichkeiten aus Kirche und Gesellschaft im Erzbistum Berlin.

Die Vorsitzende des Diözesanrats, Karlies Abmeier, erklärte: "Die unabhängige transparente Aufarbeitung, bei der Betroffene partizipieren, duldet keinen Aufschub mehr und muss jetzt Priorität haben." Wesentlich sei die Sensibilisierung aller Gläubigen für das Thema sexualisierte Gewalt. "Kirche muss ein sicherer Ort für Kinder und Jugendliche sein."

