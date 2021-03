Berlins Linke-Chefin: "Das wird ein harter Kampf"

Berlin. Die Berliner Linke-Vorsitzende Katina Schubert hat ihre Partei auf einen harten Wahlkampf eingestimmt. Das Ziel sei eine progressive Regierung im Bund wie im Land. "Dafür braucht es eine starke Linke", sagte Schubert bei einer Vertreterversammlung ihrer Partei am Samstag in Berlin-Neukölln. "Dazu haben wir als Berliner Landesverband eine besondere Verantwortung." Bei der Bundestagswahl 2017 erreichte die Linke in Berlin 18,8 Prozent. "Wir sind ein starker Landesverband", sagte Schubert. "Wir lassen AfD und CDU im Osten keinen Stich. Der Osten muss rot bleiben. Das wird ein harter Kampf."

In Berlin sind am 26. September parallel Wahlen zum Bundestag und zum Abgeordnetenhaus. Schubert sagte, die Bundesregierung habe abgewirtschaftet, die CDU müsse raus aus der Regierung. "Ich sage nur Maskendeals oder Schmiergelder. Jetzt mussten die CDU-und CSU-Abgeordneten schon eine Ehrenerklärung abgeben, dass sie sowas nicht machen. Wo leben wir denn?" Das Ziel sei, das Land zu verändern. "Und das wird gehen mit einer starken Linken."

Die Berliner Linke will bei der Veranstaltung in Neukölln ihre Landesliste für die Bundestagswahl festlegen. Das Programm der Vertreterversammlung wurde wegen der Corona-Pandemie stark gestrafft.

