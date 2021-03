Union trifft auf Lieblingsgegner: Hertha auf Haaland

Berlin. Der 1. FC Union Berlin kann mit einem Erfolg gegen seinen Lieblingsgegner am 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga dem Klassenerhalt einen gewaltigen Schritt entgegenkommen. Mit dem 1. FC Köln gastiert heute im Stadion An der Alten Försterei (15.30 Uhr/Sky) die einzige Mannschaft der obersten Spielklasse, die Union in den bisherigen drei Erstliga-Duellen bezwingen konnte. "Schauen wir, dass wir das beibehalten", sagte Union-Trainer Urs Fischer.

Zwar sind die Köpenicker seit vier Bundesliga-Spielen unbesiegt und haben im eigenen Stadion elf Mal nacheinander nicht verloren, doch zeigte sich die Mannschaft vor dem gegnerischen Tor sehr ungefährlich. Lediglich vier Tore gelangen in der Rückrunde und gegen die Domstädter fehlen weiterhin die Offensivkräfte Taiwo Awoniyi, Anthony Ujah und Sheraldo Becker.

Hertha muss in der Auswärtspartie bei Borussia Dortmund am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) weiter auf Sami Khedira und Matheus Cunha verzichten, auch Kapitän Dedryck Boyata ist nach seinem Fußbruch im Dezember auch weiterhin nicht einsatzfähig. Dafür stehen Nemanja Radonjic, Javairo Dilrosun und Jordan Torunarigha wieder zur Verfügung.

Hauptaugenmerk legt Hertha-Trainer Pal Dardai auf die Verteidigung von BVB-Stürmer Erling Haaland, der beim 5:2-Hinspielerfolg im Berliner Olympiastadion gleich vier Mal getroffen hat. Der ungarische Trainer setzt auf Teamwork seiner von Niklas Stark in den letzten Spielen gut organisierten Abwehr.

