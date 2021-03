Berlin: Telekom peilt eine Million Glasfaseranschlüsse an

Telekommunikation Telekom peilt eine Million Glasfaseranschlüsse in Berlin an

Berlin soll zur Glasfaser-Hauptstadt Deutschlands werden: Die Deutsche Telekom teilte am Freitagmorgen mit, dass sie in den kommenden sechs Jahren insgesamt eine Millionen Glasfaseranschlüsse über alle zwölf Bezirke verteilt neu schaffen will. „Berlin braucht eine zukunftsfähige Digitalinfrastruktur. Dafür übernimmt die Telekom Verantwortung“, teilte Srini Gopalan aus dem Vorstand der Telekom, zuständig für das deutsche Festnetz- und Mobilfunkgeschäft, mit. Mit den neuen Anschlüssen sind Geschwindigkeiten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde möglich.

Die ersten 60.000 Glasfaser-Anschlüsse sollen noch in diesem Jahr fertiggestellt werden. 2022 sind 100.000 weitere geplant, danach sind es mehr als 150.000 Anschlüsse pro Jahr. Bis Ende 2021 will das Bonner Unternehmen mit 600.000 Anschlüssen ihren Glasfaserausbau hochgefahren haben. „Dabei konzentrieren wir uns nicht auf bestimmte Stadtteile, sondern bauen in allen zwölf Bezirken aus“, so Gopalan weiter.

Bundesweit soll jeder Haushalt einen Glasfaser-Anschluss haben

Zuerst werden in diesem Jahr in den Bezirken Spandau (Siemensstadt), Mitte (Hansaviertel), Pankow (Weißensee) und Lichtenberg (Karlshorst) die Anschlüsse gebaut. Weiter sollen die Gewerbegebiete in Reinickendorf, Marzahn-Hellersdorf, Steglitz-Zehlendorf und Treptow-Köpenick erschlossen werden. Präferiert sollen auch in Neubaugebieten die Glasfaser-Netze bis in die Wohnungen ausgebaut werden.

Damit startet das Telekommunikationsunternehmen nach eigenen Angaben das größte Glasfaser-Ausbauprojekt in ganz Deutschland. Erreichen will sie damit, dass bundesweit bis 2030 jeder Haushalt über einen hochmodernen Glasfaser-Anschluss verfügt. Mehr als 5,5 Milliarden Euro will der Konzern insgesamt dafür investieren.

Immer mehr Haushalte verfügen über einen Gigabit-Anschluss

Damit zieht die Telekom nach, nachdem im Oktober vergangenen Jahres der Netzanbieter Vodafone verkündete, dass im Rahmen seines bundesweiten Netzausbauprogramms in Berlin mit mehr als 1,4 Millionen Haushalten immer mehr über einen sogenannten Gigabit-Anschluss verfügen.

Erfolge beim flächendeckenden gigabitfähigen Breitbandausbau dürften nicht nur allein durch einen Netzbetreiber erzielt werden, sagte dazu Jörg Nolte, Geschäftsführer Wirtschaft und Politik der Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin. Jeder zusätzliche gigabitfähige Anschluss in Berlin sei ein Schritt in die richtige Richtung. „Für den wirtschaftlichen Erfolg muss die zukunftsfähige Breitbandversorgung zur Grundausstattung gehören“, so Nolte.

Senatorin Pop: Berlin braucht schnelles Internet

Ramona Pop, Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe, begrüßt den Vorstoß der Telekom. „Die Berlinerinnen und Berliner brauchen schnelles Internet im Festnetz – und zwar in allen Bezirken, in den Innenstadtbezirken genauso wie in den Randgebieten.“

Auch Bernd Schlömer, Sprecher für Digitalisierung, Netzpolitik und Bürgerrechte der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin, lobte, dass die Initiative der Telekom zur richtigen Zeit komme. „Die flächendeckende Versorgung mit schnellem Internet ist unabdingbar für die künftige Datenökonomie in der Stadt.“ Jedoch mahnt er, der Senat dürfe dabei für noch notwendige Tiefbauarbeiten keine bürokratischen Hürden stellen und hier nicht als Bremse wirken. „Es muss einfach mal schnell gehen in der Hauptstadt“, so Schlömer.