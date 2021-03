Berliner Linke will weiter mitregieren

Berlin. Die Berliner Linke will nach der Abgeordnetenhauswahl im September weiter mitregieren. "Wir wollen das Rote Rathaus richtig rot machen", sagte Linke-Landesvorsitzende Katina Schubert am Freitag. Kultursenator Klaus Lederer, der die Partei als Spitzenkandidat in den Wahlkampf führen will, sagte, mit der Linke sei die Fortsetzung der rot-rot-grünen Koalition möglich. "Und für uns kommen andere Optionen ehrlich gesagt gar nicht ernsthaft in Frage. Insofern ist auf uns an der Stelle auch Verlass. Man weiß, was man kriegt", so der Linke-Politiker bei der Vorstellung eines Entwurfs für das Wahlprogramm, das "rot, radikal, realistisch" sein soll.

"Insofern richtet sich die Frage nicht so sehr an uns, sondern man muss die SPD-Landesvorsitzende mal fragen, wie sie sich das jetzt eigentlich vorstellt", erklärte Lederer mit Blick auf den Koalitionspartner und deren Spitzenkandidatin Franziska Giffey, die zusammen mit Raed Saleh seit November den Landesverband führt. Lederer wies auf Umfragen hin, nach denen Rot-Rot-Grün seit Monaten eine Mehrheit hinter sich hat.

Lederer kündigte an, Mieten und Wohnen seien zentrale Themen, mit denen sich auch die nächste Landesregierung auseinandersetzen müsse. Die Linke wolle sich für bezahlbaren Wohnraum für alle einsetzen, den kommunalen Wohnraum massiv erhöhen, Eigenbedarfskündigungen weiter zurückdrängen und Obdachlosigkeit in Berlin bis 2030 beenden. Sozial- und Armutsbekämpfung sollen Kernthemen der Partei bleiben. Kinderarmut und Altersarmut müssten mit aller Kraft bekämpft werden.

Kritik übte Lederer an der Diskussion um den U-Bahnbau in Berlin. "Es hat etwas Mantrahaftes wie dieses "Bauen, Bauen, Bauen"", sagte er mit Blick vor allem auf die SPD, die zuletzt mehrfach gefordert hatte, Berlin müsse mehr in das U-Bahnnetz investieren.

"Natürlich wäre es verlockend, wenn sich zu ökologisch günstigen Konditionen und wenig Geld das U-Bahnnetz ausbauen ließe", so der Linke-Politiker. "Aber wir wissen, das dauert enorm lange, es schluckt enorme ökologische Kapazitäten, es ist sauteuer." Für jeden Kilometer U-Bahn könne man ein Mehrfaches an Straßenbahnkilometern legen. "Da mahne ich zu Realismus und nicht zu irgendwelchen Postulaten. Da tut sich niemand einen Gefallen mit, wenn diese Sau noch monatelang durchs Dorf getrieben wird."

Lederer sagte, die Linke setze sich dafür ein, weiter in Bildung, Verwaltung, Infrastruktur und Daseinsvorsorge zu investieren. "Mit Kürzungen kann man diese Krise nicht bekämpfen, sondern verlängert sie eher." Ein Ziel der Linke sei, die Krisenfestigkeit des Gesundheitswesens zu verbessern - "mit Blick auf Personal und Digitalisierung". Die Partei wolle außerdem klare Kante gegen Rechts, Antisemitismus und Homophobie zeigen. "Unser Ziel ist eine Stadt für alle."

