Sturm ohne größere Schäden: Es bleibt ungemütlich

Berlin/Potsdam. Umgestürzte Bäume und viele Feuerwehreinsätze hat das stürmische Wetter in Berlin und Brandenburg verursacht. Menschen wurden dabei nicht verletzt, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Auch größere Schäden waren selten. Optisch sorgte das Wetter für eine Besonderheit: In Berlin waren infolge eines kräftigen Gewitters tiefhängende, nach unten gewölbte sogenannte Mammatus-Wolken zu beobachten. Dabei habe es sich um ein seltenes Naturphänomen gehandelt, hieß es beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Potsdam.

Die Berliner Feuerwehr wurde nach eigenen Angaben am Donnerstagabend zu 75 Einsätzen vor allem im Südwesten der Stadt gerufen. In acht Fällen wurde sie dabei von Freiwilligen Feuerwehren unterstützt. Zumeist sei es dabei um umgestürzte Bäume und heruntergefallene Äste oder Bauteile gegangen, hieß es. In der Schöneberger Straße in Berlin-Steglitz war ein massiver, mehrzügiger Schornstein auf das Dach eines Mehrfamilienhauses gestürzt. Dabei wurde niemand verletzt. Die Bauaufsicht hat den Schaden begutachtet. Die Bewohner konnten teilweise in die Wohnungen zurück.

In Brandenburg hat die Feuerwehr vor allem in Schwedt (Landkreis Uckermark), Potsdam und Luckenwalde (Landkreis Teltow-Fläming) umgeknickte Bäume wegräumt.

Auch am Wochenende wird es dem DWD zufolge windig und regnerisch. Nachdem es am Freitag bei Temperaturen von neun bis elf Grad meist noch trocken bleiben sollte, zieht am Samstag ein neues Sturmtief mit Regen auf. Die Temperaturen können zehn Grad erreichen. Auch für den Sonntag werden häufige Regenschauer und stürmische Windböen vorhergesagt, die gegen Abend nachlassen.

