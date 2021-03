Köln-Serie ausbauen, Fischer-Auftrag: "Nicht verkrampfen"

Berlin. Der 1. FC Union will gegen Lieblingsgegner 1. FC Köln gleich mehrere Positiv-Serien fortsetzen und zugleich die jüngste Torflaute beenden. "Wir haben die Tormöglichkeiten sehr gut herausgespielt, aber einfach nicht verwertet", sagte Urs Fischer, der Trainer des Berliner Fußball-Erstligisten, am Donnerstag. Union ist seit vier Bundesliga-Spielen unbesiegt, hat im eigenen Stadion elf Mal nacheinander nicht verloren. Aber zuletzt fehlten vor allem Tore: In der Rückrunde gelangen nur vier Treffer. "Es fehlt uns die Effektivität, aber du darfst auch nicht verkrampfen", betonte Fischer vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die Kölner.

Mit 35 Punkten haben die Eisernen ihr Saisonziel Klassenerhalt praktisch erreicht. Zehn Spieltage vor Saisonschluss liegt Union satte 16 Zähler vor dem Abstiegs-Relegationsplatz, auf dem Arminia Bielefeld steht. Fischer will sich weiter nur auf das nächste Spiel konzentrieren. In Liga eins hat seine Mannschaft alle bisherigen drei Partien gegen Köln gewonnen, die letzte Niederlage gegen den FC datiert aus dem April 2014 in Liga zwei. "Schauen wir, dass wir das beibehalten", erklärte der Schweizer, warnte jedoch: "Köln wird uns nichts schenken."

Fischer muss weiter ohne die verletzten Linksverteidiger Christopher Lenz und Niko Gießelmann sowie die Offensivkräfte Taiwo Awoniyi, Anthony Ujah und Sheraldo Becker auskommen. Fraglich ist der Einsatz von Innenverteidiger Florian Hübner, der leicht erkrankt ist.

