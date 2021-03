Volksinitiativen übergeben gemeinsames Insektenschutz-Papier

Potsdam. Es war ein zäher Prozess: Naturverbände und Landnutzer haben nach rund einem Jahr des Dialogs Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke ein gemeinsames Positionspapier zum Insektenschutz überreicht. "Wir übergeben die gemeinsam erarbeiteten Ergebnisse an Politik und Verwaltung mit dem Vertrauensvorschuss, dass diese verlässlich beschlossen und umgesetzt werden", sagte Henrik Wendorff, Vorstand im Forum Natur, am Mittwoch.

In dem Papier haben sich die Vertreter der ursprünglich zwei Volksinitiativen "Artenvielfalt retten" und "Mehr als nur ein Summen" auf konkrete Punkte zum Schutz der Insekten geeinigt. So sollen bis 2023 keine chemischen Pflanzenschutzmittel in Naturschutzgebieten mehr eingesetzt werden. In sogenannten FFH-Gebieten, die nicht als Naturschutzgebiete geschützt sind, soll das Verbot ab 2028 gelten.

Daneben gibt es eine verbindliche Regelung für Gewässerrandstreifen. Wie der Landesvorsitzende des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu), Friedhelm Schmitz-Jersch, sagte, sollen künftig rund 37 000 Kilometer an brandenburgischen Gewässern begrünt werden.

© dpa-infocom, dpa:210310-99-764872/2