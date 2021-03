Sattelzug fährt auf Lkw auf - Fahrer schwer verletzt

Storkow. Ein Lastwagenfahrer ist mit seinem Fahrzeug auf einen vorausfahrenden Sattelzug aufgefahren und schwer verletzt worden. "Der Fahrer konnte aus der Kabine befreit werden und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht", sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmittag. Wegen der Bergungsarbeiten wurde die A12 zwischen den Anschlussstellen Friedersdorf und Storkow (Landkreis Oder-Spree) in Richtung Frankfurt (Oder) gesperrt, hieß es weiter. Auf Twitter forderte die Polizei Autofahrer auf, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Der Fahrer des ersten Lkw blieb bei dem Unfall unverletzt. Weitere Details zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.

