Wetter in Berlin: Wind und Regen auch am Wochenende

Berlin/Potsdam. Sturmtief Klaus zieht über Deutschland hinweg - und sorgte am Donnerstag auch in Berlin und Brandenburg für stürmisches Wetter und kurze, heftige Gewitter. Auch am Wochenende wird es dem DWD zufolge windig und regnerisch. Der DWD gab am Freitag eine amtliche Warnung vor Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) aus.

Nachdem es am Freitag bei Temperaturen von neun bis elf Grad meist noch trocken bleiben sollte, zieht am Samstag ein neues Sturmtief mit Regen auf. Die Temperaturen können zehn Grad erreichen. Auch für den Sonntag werden häufige Regenschauer und stürmische Windböen vorhergesagt, die gegen Abend nachlassen.

Bereits am Donnerstag hatte der DWD vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 und 70 km/h in Berlin gewarnt. Am späten Donnerstagnachmittag traf ein kurzes Gewitter Berlin. Während es im Norden bis auf etwas Donner vergleichsweise ruhig blieb, gab es im Westen und Süden der Stadt vereinzelt Hagelschauer und Sturmböen.

Mammatus - Spektakuläre Wolkenformation über Berlin

Nach dem Gewitter kam es zu einer spektakulären Wolkenformation. Dabei habe es sich um ein seltenes Naturphänomen gehandelt, hieß es beim DWD in Potsdam. Sogenannte Mammatus-Wolken entstanden am Himmel - spektakulär geformt und zart gefärbt im Abendlicht. Die stellenweise nach unten ausgebeulte Formation entsteht, wenn Gewitter abziehen, wie der DWD erklärt.

"Mammatus" stammt aus dem Lateinischen von "mamma" und bedeutet so viel wie Brust oder brustartig, erklärte der DWD auf seiner Homepage. Auf einem Foto ist zu sehen, wie die Wolken in Berlin beulenartig vom Himmel hängen und von der Sonne angestrahlt werden. Dass über einer großen Stadt so ausgeprägte Mammatus-Wolken in so schönem Licht zu sehen seien, sei ein seltenes Phänomen, sagte Sprecher Andreas Friedrich.

Die Mammatus-Wolken seien für ihre Kurzlebigkeit bekannt. Sie bleiben laut DWD circa zehn Minuten, bis sie sich auflösen. Die Entstehungsprozesse seien nicht abschließend erforscht. Demnach haben Wissenschaftler mehrere Theorien über die Entstehung aufgestellt. Es wird aber davon ausgegangen, dass vor allem instabile Schichten, große Temperatur-, Feuchte- und Windgeschwindigkeitsunterschiede, sowie Turbulenzen in der Umgebung der Gewitterwolke für die Entstehung von Mammatus unabdingbar seien.

Es wäre laut Forscher möglich, dass durch Niederschlag verursachte Verdunstungsvorgänge dazu führen, dass sich die Luft deutlich abkühlt. Aufgrund ihrer höheren Dichte würde die Luft im Vergleich zur warmen Umgebungsluft herabfallen und die Wolke somit "ausbeulen", hieß es auf der DWD-Homepage. Sobald der Niederschlag verdunstet sei, erwärme sich die Luft und steige wieder auf. Kommt neuer Niederschlag, beginnt der Prozess von vorn. Die Mammatuswolken verschwinden wieder, wenn es keinen neuen Niederschlag gibt, weil die Verdunstung ausbleibt.

Wetter in Berlin: 65 Einsätze für die Feuerwehr

Während zahlreiche Berliner Fotos von den Mammatus-Wolken machten, war die Berliner Feuerwehr zwischen 17.28 Uhr und 20 Uhr zu 75 wetterbedingten Einsätzen ausgerückt. In acht Fällen wurde die Feuerwehr dabei von Freiwilligen Feuerwehren unterstützt. Hauptsächlich betroffen sei der Südwesten Berlins gewesen.

Meist handelte es sich bei den Einsätzen um umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste. "Wir hatten den Ausnahmezustand Wetter vorbereitet, mussten ihn aber nicht ausrufen", sagte ein Feuerwehr-Sprecher der Berliner Morgenpost. Menschen wurden dabei nicht verletzt, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Auch größere Schäden waren selten.

In Steglitz stürzte an der Schöneberger Straße ein massiver mehrzügiger Schornstein in das Dach eines Mehrfamilienhauses. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr bei Twitter niemand. Die Bauaufsicht begutachtete den Schaden, danach konnten die meisten Menschen wieder in ihre Wohnungen.

In Biesdorf drohte infolge des Sturms eine Tanne auf ein Wohnhaus zu stürzen. Die Feuerwehr sicherte den Baum und konnte so größeren Schaden verhindern.

Die Buslinie 234 wurde wegen Sturmschäden zwischen den Haltestellen Krampnitzer Weg /Selbitzer Straße und Lanzendorfer Weg in Kladow umgeleitet. Das twitterte die BVG.

Keine größeren Schäden in Brandenburg

Der Sturm hat in Brandenburg nach Angaben der Polizei zunächst keine größeren Schäden ausgelöst. Mancherorts seien Bäume umgeknickt oder abgeknickt, sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag. Vor allem die Städte Schwedt (Landkreis Uckermark), Potsdam und Luckenwalde (Landkreis Teltow-Fläming) seien davon betroffen. Wo die Feuerwehr Bäume wegräumte, konnte es zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Laut der Feuerwehr Potsdam mussten im Stadtgebiet 15 unwetterbedingte Einsätze abgearbeitet werden. Hauptsächlich handelte es sich um Bäume, welche umzustürzen drohten oder bereits umgestürzt waren. Personen seien nicht zu Schaden gekommen, wie die Feuerwehr twitterte.

Wetter in Berlin und Brandenburg: Die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Detail

Freitag, 12. März 2021: Heute Vormittag wechselnd bis stark bewölkt und zahlreiche Regenschauer, zum Mittag nachlassend. Nachmittags vorübergehend größere Wolkenlücken und meist trocken. Höchstwerte 9 bis 11 Grad. Mäßiger bis frischer Südwestwind. Verbreitet Windböen, einzelne stürmische. Am Nachmittag vorübergehend Windabnahme. In der Nacht zum Sonnabend von Nordwesten Bewölkungsverdichtung und zeitweise etwas Regen oder Regenschauer. Tiefstwerte zwischen 4 und 2 Grad. Mäßiger Südwestwind, in Schauernähe teils stürmische oder lokal Sturmböen.

Am Sonnabend stark bewölkt bis bedeckt, am Vormittag vielerorts noch trocken, anschließend von Westen aufkommender Regen, schnell auf die gesamte Region ausbreitend. Höchstwerte um 10 Grad. Mäßiger bis frischer Südwestwind. Verbreitet Windböen, vereinzelt stürmische Böen. In der Nacht zum Sonntag wolkig bis stark bewölkt. Gebietsweise Regenschauer, vor allem nördlich von Berlin. Tiefstwerte 4 bis 2 Grad. Mäßiger, teils frischer Südwestwind mit Windböen, örtlich stürmische Böen. Sonntag, 14. März 2021: Am Sonntag wechselnd bis stark bewölkt und häufig Regenschauer. Höchstwerte 6 bis 9 Grad. Frischer Westwind mit Windböen, lokal auch Sturmböen, abends nachlassend. In der Nacht zum Montag viele Wolken, gebietsweise etwas Regen. Tiefstwerte 3 bis 1 Grad. Überwiegend mäßiger West- bis Südwestwind.

Am Sonntag wechselnd bis stark bewölkt und häufig Regenschauer. Höchstwerte 6 bis 9 Grad. Frischer Westwind mit Windböen, lokal auch Sturmböen, abends nachlassend. In der Nacht zum Montag viele Wolken, gebietsweise etwas Regen. Tiefstwerte 3 bis 1 Grad. Überwiegend mäßiger West- bis Südwestwind. Montag, 15. März 2021: Am Montag aus dichter Bewölkung verbreitet leichter Regen. Höchsttemperatur um 7 Grad. Schwacher bis mäßiger Westwind. In der Nacht zum Dienstag stark bewölkt bis bedeckt, vorübergehend wolkig, örtlich Regen. Abkühlung auf 2 bis 0 Grad, bodennah bis -3 Grad. Stellenweise Glättegefahr. Schwacher Nordwestwind.

Die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes finden Sie auch auf den DWD-Seiten.