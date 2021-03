Wetter in Berlin und Brandenburg: Sturm und Regen ziehen auf

Berlin/Potsdam. In Berlin und Brandenburg müssen sich die Menschen auf stürmische Tage einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam am Mittwoch mitteilte, ist ab Donnerstagmittag verbreitet mit Windböen zu rechnen. Für die Nordwesthälfte Brandenburgs werden für den Nachmittag Sturmböen, bei Regenschauern sogar schwere Sturmböen vorhergesagt. Zuvor regnet es zum Teil kräftig. Die Temperaturen steigen auf acht bis elf Grad. Und auch am Freitag bleibt es bis zum Abend stürmisch.

Zunächst ist es am Mittwoch jedoch noch sonnig. Später ziehen von Westen her Wolken auf. Es weht ein schwacher Südost- bis Südwind, und es wird zwischen sieben und neun Grad warm. In der Nacht kann es bei leichtem Frost von minus einem Grad vor allem an Oder und Neiße zu gefrierendem Regen und glatten Straßen kommen.

Die Wettervorhersage des DWD im Detail:

Mittwoch, 10. März: Heute Vormittag noch leichter, im Osten mäßiger Frost. Dabei viel Sonnenschein. Im Tagesverlauf von Westen Aufzug dünner, später teils dichterer Schleierbewölkung, am Abend die Oder erreichend. Trocken. Höchstwerte 7 bis 9 Grad. Schwacher Südost- bis Südwind. In der Nacht zum Donnerstag weitere Bewölkungsverdichtung, in der zweiten Nachthälfte von Sachsen-Anhalt teils kräftiger Regen, gegen Morgen die Oder erreichend. Dort lokal gefrierender Regen mit Glatteis nicht ausgeschlossen. Tiefstwerte zwischen +3 Grad in der Prignitz und -1 Grad an Oder und Neiße. Schwacher, im Verlauf mäßiger Südost- bis Südwind. Gegen Morgen erste Windböen bis 60 km/h (Bft 7).

Donnerstag, 11. März: Am Donnerstag zunächst bedeckt. Verbreitet Regen, teils kräftiger ausfallend, bis zum Nachmittag nach Polen abziehend. Nachfolgend wolkig bis stark bewölkt und wiederholt Regenschauer, vereinzelt Gewitter. Höchstwerte 8 bis 11 Grad. Zunächst mäßiger bis frischer Südost- bis Südwind mit einzelnen Windböen. Ab dem Mittag Windintensivierung und Drehung auf Südwest. Dann vor allem in der Nordwesthälfte Brandenburgs und in Berlin Sturmböen bis 85 km/h (Bft 9), in Gewitternähe im Bereich der Prignitz teils schwere Sturmböen um 95 km/h (Bft 10). In der Niederlausitz hingegen weiter Windböen und selten stürmische Böen. Am Abend Windabnahme. In der Nacht zum Freitag wolkig bis stark bewölkt, gebietsweise Regenschauer, vereinzelt Gewitter mit Graupel. Tiefstwerte 5 bis 3 Grad. Meist nur noch mäßiger bis frischer Südwestwind mit einzelnen Windböen, in Schauer- und Gewitternähe noch einzelne stürmische Böen.

Freitag, 12. März: Am Freitag wechselnd bewölkt mit Regenschauern, örtlich kurze Gewitter mit Graupel. Höchstwerte um 10 Grad. Mäßiger bis frischer Südwestwind. Verbreitet Windböen, in Schauer- und Gewitternähe stürmische Böen oder vereinzelt Sturmböen. Am Abend Windabnahme. In der Nacht zum Sonnabend wolkig, örtlich Regenschauer. Tiefstwerte zwischen 4 und 1 Grad. Vorwiegend mäßiger Südwestwind.

Sonnabend, 13. März: Am Sonnabend stark bewölkt bis bedeckt und von Westen zeitweise Regen, später Regenschauer. Höchstwerte um 10 Grad. Mäßiger bis frischer Südwestwind. Verbreitet Windböen, vereinzelt stürmische Böen. Am Abend vorübergehende Windabnahme. In der Nacht zum Sonntag wechselnd bewölkt, örtlich Regenschauer. Tiefstwerte 4 bis 2 Grad. Mäßiger, teils frischer Südwestwind mit Windböen. Im Norden erneut stürmische Böen.