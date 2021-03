Zwei Wohnhausbrände in Marzahn: Drei Menschen verletzt

Berlin. Bei einem Brand im einem Wohnhaus in Berlin-Marzahn hat die Feuerwehr neun Menschen in Sicherheit gebracht. Drei von ihnen kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer war am Mittwochmorgen aus noch unbekannter Ursache in der vierten Etage eines fünfgeschossigen Wohnhauses in der Otto-Rosenberg-Straße ausgebrochen. Die 25 Quadratmeter große Wohnung habe voll in Flammen gestanden, hieß es. Die Menschen seien teilweise unter dem Schutz von Fluchthauben herausgeholt worden. Die Feuerwehr war mit 70 Einsatzkräften angerückt.

Schon am Dienstagabend hatte der Müllschlucker in einem Hochhaus ebenfalls in Berlin-Marzahn gebrannt. Acht Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Sie waren zuvor teilweise auf den Balkon im 18. Obergeschoss des Gebäudes in der Allee der Kosmonauten geflüchtet. Verletzt wurde laut Feuerwehr aber niemand.

