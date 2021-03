Alba Berlin verliert Verfolgerduell gegen Oldenburg

Berlin (dpa/bb) – Alba Berlin hat dem hohen Spielrhythmus Tribut zollen müssen. Am Dienstagabend verloren müde Berliner in eigener Halle vor leeren Rängen das Verfolgerduell der Basketball-Bundesliga gegen die EWE Baskets Oldenburg mit 81:89 (32:46). Für Alba war es das sechste Spiel in zwölf Tagen. Sie bleiben trotzdem Tabellenzweiter. Bester Berliner Werfer war Peyton Siva mit 15 Punkten.

Alba startet ordentlich und ging schnell 4:2 in Führung. Doch es sollte ihre letzte Führung in der Partie sein. Nun übernahmen die frischeren Gäste das Kommando. Besonders in der Offensive fand Alba keinen Rhythmus und erlaubte sich viele Fehlwürfe und Ballverluste. Allein in der ersten Hälfte waren es neun Turnover.

Oldenburg spielte seine physischen Vorteile aus – besonders unter dem Korb. Der deutsche Meister wirkte hingegen müde, rannte oft nur hinterher und kam meist einen Schritt zu spät. Mit zunehmender Spieldauer trafen die Gäste immer besser, während Alba weiterhin viele Würfe vergab. Nach gut 17 Minuten wurde der Rückstand erstmalig zweistellig (29:39).

Trainer Aito Garcia Reneses wechselte zwar viel durch, doch es kam kaum mehr Energie in das Berliner Spiel. Nach dem Seitenwechsel agierten sie zwar defensiv mit mehr Intensität, doch vorne blieb die Fehlerquote einfach zu hoch. Aber Alba kämpfte bis zum Ende, kamen 20 Sekunden vor dem Ende wieder auf vier Zähler heran (81:85). Die Aufholjagd kam aber zu spät.

