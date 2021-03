Diskussion über Häuserkauf auf Staatskosten im Livestream

Berlin. Der rot-rot-grüne Senat nutzt das Instrument des Vorkaufsrechts offensiv aus, besonders auch Friedrichshain-Kreuzberg. In diesem Bezirk hat die von Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) unterstützte Genossenschaft „Diese eG“ in den vergangenen Jahren sechs Mietshäuser und in Schöneberg ein Gebäude per Vorkaufsrecht erworben.

Doch was ist dieser Häuser-Kauf auf Staatskosten – Steuerverschwendung oder eine sinnvolle Sozialmaßnahme? Über diese Frage soll gestritten werden, die Friedrich-Naumann-Stiftung lädt am kommenden Freitag, 12. März, in der Zeit von 10 bis 11 Uhr zu einer Online-Diskussionsveranstaltung ein. Über die umstrittene Genossenschaft, die finanziellen Risiken in Millionen-Höhe, die politischen Ziele von Baustadtrat Schmidt, den Berliner Rechnungshofbericht und natürlich auch die Arbeit des parlamentarischen Untersuchungsausschusses, der sich seit Kurzem mit der „Diese eG“ und ihren Hauskäufen beschäftigt, werden die Abgeordneten Sibylle Meister (FDP) und Andreas Otte (Grüne) mit dem Vorsitzenden des Bundes der Steuerzahler Berlin, Alexander Kraus, debattieren.

Moderiert wird die einstündige Debatte von der Chefredakteurin der Berliner Morgenpost, Christine Richter. Wenn Sie an der Online-Veranstaltung, die am Freitag auch per Livestream auf der Seite der Berliner Morgenpost verfolgt werden kann, teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte über diesen Link an.