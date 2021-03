Gedenkstätte: Klaus Lederer weist Vorwürfe zurück

Klaus Lederer (Die Linke), Kultursenator in Berlin.

Kultursenator Klaus Lederer (Linke) hat den Vorwurf der Falschaussage im Zusammenhang mit der Entlassung der beiden Leiter der Stasiopfer-Gedenkstätte Hohenschönhausen erneut zurückgewiesen. „Ich habe um die Jahreswende 2017/18 von den Vorwürfen sexueller Belästigung erfahren“, sagte Lederer im Untersuchungsausschuss des Abgeordnetenhauses zur Aufklärung der Personalquerelen. An ein genaues Datum könne er sich nicht erinnern.

Mehrere Mitarbeiterinnen hatten sich damals über den stellvertretenden Chef der Gedenkstätte beschwert und von übergriffigem Verhalten berichtet. In der Folge war zunächst der stellvertretende Leiter, kurz darauf auch dann der Leiter der Gedenkstätte, Hubertus Knabe, entlassen worden. Die Opposition sieht hinter der Entlassung Knabes eine politische Intrige, Lederer bestreitet das. Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU, Stefan Evers, wirft dem Kultursenator in diesem Zusammenhang eine „Lüge“ und „Falschaussagen“ vor. Im Kern geht es um die Frage, ob Lederer Ende Dezember 2017 oder Anfang Januar 2018 von den Vorwürfen erfuhr. Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit eine Strafanzeige gegen Lederer, die sich ebenfalls auf dessen Aussagen im Ausschuss gründet. Inzwischen hat der FDP-Abgeordnete Stefan Förster, der Mitglied im Untersuchungsausschuss ist, eine weitere Strafanzeige gegen Lederer gestellt. Dabei geht es um unterschiedliche Aussagen in zwei Protokollen des Stiftungsrates der Gedenkstätte, die Klaus Lederer unterschrieben hat.

Die Regierungsfraktionen werfen der Opposition vor, die Arbeit des Untersuchungsausschusses ohne Grund künstlich verlängern zu wollen, um dem Kultursenator zu schaden. Aus ihrer Sicht hat die Untersuchung ergeben, dass die Vorwürfe gegen die Gedenkstättenleitung bestätigt wurden.