Machtkampf in der Berliner AfD

Viele Monate hat es gedauert, bis die Berliner AfD endlich einen Raum gefunden hat, um ihren lange überfälligen Landesparteitag samt Vorstandswahlen abzuhalten. Nun kommt es aber am Sonnabend an einem geheim zu haltenden Ort in Brandenburg zu einem Showdown um die Macht in Berlins zweitstärkster Oppositionspartei. Nicht wenige in der Rechtspartei sprechen von einer Entscheidung über den künftigen Kurs: Gemäßigt-bürgerlich mit Regierungsambitionen oder aber radikal rechts und systemoppositionell, das seien die Alternativen, heißt es aus Parteikreisen.

Vergangene Woche hatten sich die Vertreter des Berliner AfD-Establishments erklärt. Georg Pazderski, strenger Chef der Abgeordnetenhaus-Fraktion, möchte mit der Bundestagsabgeordneten Beatrix von Storch als Doppelspitze antreten. Der Interimsvorsitzende Nikolaus Fest, Mitglied im Europaparlament, will sich nicht zur Wahl stellen.

Leicht sei Kristin Brinker der Schritt nicht gefallen

Der frühere Offizier Pazderski ist nicht sonderlich erpicht auf diese Aufgabe, so heißt es. Immerhin hatte er sich im vergangenen Sommer nach Ablauf der Amtszeit vom Posten als Landeschef zurückgezogen. Nun würde er doch zurückkehren, aber nur an der Seite von Storchs, mit der er schon 2016/17 im Tandem den Landesverband führte.

Gerade Pazderski, aber auch von Storch gelten als ausgewiesene Vertreter des gemäßigten Teils der AfD. Dem inzwischen offiziell aufgelösten ultrarechten „Flügel“ um den Thüringer Björn Höcke stehen sie kritisch gegenüber.

Am Dienstag traute sich dann aber eine Herausforderin aus der Deckung. Kristin Brinker, Finanzexpertin im Abgeordnetenhaus, gab ihre Kandidatur unter anderem auf ihrer Homepage bekannt. Leicht sei ihr der Schritt nicht gefallen, aber sie habe viel Zuspruch bekommen und werde sich nun auf Bitten vieler Mitglieder um den Landesvorsitz bewerben.

Pazderski: Brinker mache sich zur Marionette des „Flügels“

Brinkers Gegner schauten genau auf ihre ersten Unterstützer. Dort finden sich bekannte Namen, die dem „Flügel“ zuzuordnen seien, heißt es aus Parteikreisen. Dazu zählen der als zu weit rechts außen stehend aus der Fraktion ausgeschlossene Andreas Wild, aber auch die Abgeordneten Thorsten Weiß und Jeannette Auricht. Brinker sei nicht erste Wahl der Parteirechten gewesen, heißt es. Aber Interims-Parteichef Fest und der Bundestagsabgeordnete Gottfried Curio hätten eine Kandidatur gegen Pazderski & Co. abgelehnt.

Pazderski erklärte daraufhin die anstehende Vorstandswahl zur „Richtungsentscheidung“. Brinker mache sich „zur Marionette des ehemaligen ,Flügels’“, so der Fraktionsvorsitzende. Die AfD müsse sich entscheiden, ob sie ein „unkalkulierbares Experiment“ wagen oder den „erfolgreich bürgerlich-konservativen Berliner Kurs“ fortsetzen wolle. Seit der Verfassungsschutz bundesweit beabsichtigt, die Partei zum Verdachtsfall zu erklären, ist es für die AfD eine existenzielle Frage, wie weit rechts sie sich positioniert.

Kristin Brinker weist den Vorwurf weit von sich, nur eine Strohfrau der Rechtsaußen-Vertreter zu sein. „Wer mich kennt weiß, dass ich mit dem ,Flügel’ nichts zu tun habe“, sagte sie der Berliner Morgenpost.

Brinker stört der Führungsstil in Landesverband und Fraktion

Tatsächlich ist Brinker im Parlament nicht durch irgendwelche rechtslastigen Äußerungen aufgefallen. Im Hauptausschuss agiert sie meist pragmatisch, fragt aber durchaus kritisch nach, wenn es um das Regierungshandeln geht.

Brinker, die mit dem von Pazderski verdrängten früheren AfD-Landeschef Günter Brinker verheiratet ist, verweist auf viele Unterstützer, die mit dem „Flügel“ nichts zu tun hätten. Ihr gehe es weniger um die politische Richtung der Partei. Da gehöre sie zu den „Ultragemäßigten“. Sie störe hingegen der Führungsstil im Landesverband und in der Fraktion.

„Innerhalb der Partei haben sich Strukturen herausgebildet, die nur noch dem Zweck zu dienen scheinen, bestimmten Mandatsträgern Posten und Pfründe zu sichern“, kritisierte Brinker in ihrer Erklärung. Zuletzt hatte sie sich im Sommer 2020 innerhalb der Fraktion über Finanzfragen und den Umgang mit Mitarbeitern mit Pazderski und seinen Unterstützern überworfen und war nach einer veritablen Schlammschlacht voller wechselseitiger Vorwürfe vom Posten der stellvertretenden Vorsitzenden zurückgetreten. Für die Vorstandswahlen rechnet sie sich durchaus Chancen aus, so Brinker: „Sonst hätte ich es nicht gemacht.“

Bewerberin greift Modell der Doppelspitze an

Ihr erster Hebel, um gegen Pazderski und von Storch zu bestehen, wird die Doppelspitze an sich sein. „Wir haben bisher eine Einerspitze, und das soll auch so bleiben“, sagte Brinker. Ihr Plan ist offenbar, die Delegierten zunächst über die Konstruktion der Doppelspitze abstimmen zu lassen. Sollte eine Mehrheit ein Führungsduo ablehnen, wäre das Tandem Pazderski und von Storch gesprengt. Ob und wenn überhaupt wer von beiden dann antritt, ist völlig offen.

Der neue Vorstand steht in jedem Fall vor einer Menge Arbeit. Es muss das Wahlprogramm aufgestellt und die in der Fläche immer noch sehr schwach aufgestellte Parteiorganisation verbessert werden. Vieles blieb liegen, weil die AfD über Monate keinen Raum für die zunächst angestrebte Mitgliederversammlung und später den Parteitag fand. Zuletzt wurde eine Veranstaltung im November abgesagt, weil es Brandschutzbedenken für den Saal in Kaulsdorf gab.