Panda Pit hatte Krampfanfälle - Ursache unklar

Der Berliner Panda Pit hatte in der vergangenen Woche vier kurze Krampfanfälle. Die Ursache ist noch unklar.

Berlin. Nachdem Panda Pit vier Krampfanfälle hatte, hat ein Experten-Team der Freien Universität Berlin den eineinhalbjährigen Panda gründlich durchgecheckt. Wie der Berliner Zoo am Dienstag mitteilte, wurden unter Narkose eine Computertomografie (CT), ein Ultraschall und eine Punktion an der Wirbelsäule durchgeführt. Bislang gebe es aber noch keinen Hinweis auf die Ursache für den Vorfall am vergangenen Mittwoch.

Wie der Zoo weiter mitteilte, hätten sich Panda Pit und sein Bruder Paule artgerecht entwickelt. Sie würden sich "bester Gesundheit erfreuen". „Pit frisst, trinkt und spielt ganz normal, es gibt – abgesehen von diesem Vorfall – ansonsten gar keine Auffälligkeiten“, so der leitende Zoo-Tierarzt Dr. Andreas Ochs.

Panda Pit aus Berlin: Anti-Epileptikum als Vorsichtsmaßnahme

Panda Pit in der Röhre.

Foto: Zoo Berlin

Nach den vier kurz nacheinander aufgetretenen Anfällen habe der kleine Bär zwar erschöpft gewirkt, ansonsten aber keine anderen Symptome gezeigt. Krampfanfälle können demnach unterschiedliche Ursachen haben, diese ließen sich nicht immer eindeutig feststellen. Ein Virusinfekt, eine Tumorerkrankung oder eine bakterielle Infektion hätten nicht festgestellt werden können. Als Vorsichtsmaßnahme bekomme Pit nun zunächst ein Anti-Epileptikum und bleibe unter Beobachtung des Zoo-Teams.

„Wir sind erstmal erleichtert, dass es Pit soweit gut geht und wir einige Ursachen bereits ausschließen können. Wir haben unsere Panda-Familie nicht nur tief ins Herz geschlossen, darüber hinaus haben sie für das Überleben ihrer Art auch eine wichtige Bedeutung“, teilte Zoo-und Tierpark-Direktor Andreas Knieriem mit. Der Große Panda gilt als Symboltier für den Artenschutz. Die letzte Zählung des weltweiten Bestandes an Großen Pandas geht von nur noch etwa 1860 ausgewachsene Große Pandas im natürlichen Lebensraum aus.