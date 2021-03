Erstes Regenbogenfamilienzentrum in Lichtenberg eröffnet

Berlin. Das erste Regenbogenfamilienzentrum in Lichtenberg wurde corona-konform still und leise eröffnet. In Friedrichsfelde können nun Regenbogenfamilien, in denen mindestens ein Elternteil lesbisch, schwul, trans* oder inter* ist, die Angebote wahrnehmen. Schätzungsweise bis zu 30.000 Lesben, Schwule, Trans*- und Inter*personen leben im Bezirk. Viele von ihnen wünschen sich eine Familie oder leben bereits als Familie mit Kindern, so die Pressestelle des Bezirksamtes Lichtenberg. Es gibt Eineltern-, Zweieltern- und Mehreltern-Familien, Adoptiv- und Pflegefamilien.

Das Regenbogenfamilienzentrum Lichtenberg wird geschäftsführend von Constanze Körner geleitet, die pädagogische Leitung übernimmt Daniela Kühling. Beide sind Expertinnen im Themengebiet Regenbogenfamilien. Zusammen mit der pädagogischen Mitarbeiterin Anna Dundurs sind alle Angebote derzeit pandemiebedingt online vorgesehen und werden dann im Treffpunkt LesLeFam in der Dolgenseestraße 21 stattfinden.

Angeboten werden persönliche Einzelberatung für Regenbogenfamilien, eine Telefonhotline bei Beratungsbedarf unter 030-5868-2129 oder 0162-7863528 und ein offener Nachmittag für Regenbogenfamilien zum Austauschen. Auch sind Austauschabende für nichtleibliche Eltern in queeren Familien und ein Regenbogenfamilien-Frühstück sowie offene Angebot für queere Einelternfamilien und Alleinerziehende geplant.

Weg zur Regenbogenfamilie ist oft nicht leicht

Der Weg zur Familiengründung sei für Regenbogenfamilien selten leicht, denn die rechtlichen und gesellschaftlichen Voraussetzungen seien kompliziert und von Diskriminierungen geprägt, sagt Constanze Körner, geschäftsführende Leiterin des Familienzentrums. Ein Zentrum speziell für Regenbogenfamilien könne auf den besonderen Beratungsbedarf eingehen und Vernetzungsangebote bereithalten.

„Ich bin sehr glücklich, dass wir das erste Regenbogenfamilienzentrum in Lichtenberg fördern können“, erklärt Lichtenbergs Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Linke). Da der Senat keine Fördergelder zur Verfügung gestellt hat, geht der Bezirk selbst in die Finanzierung. „Wir sind der erste Bezirk in Berlin, der ein Regenbogenfamilienzentrum aus bezirklichen Mitteln finanziert“, sagt Grunst.

Mit der Förderung des ersten Lichtenberger Regenbogenfamilienzentrums setze der Bezirk ein Zeichen für das Thema Familienvielfalt. Gleichzeitig werde Sichtbarkeit für queere Menschen geschaffen, die in einer Familie mit Kindern leben möchten. In Berlin gibt es zwei weitere Regenbogenfamilienzentren in der Gürtelstraße in Friedrichshain und in der Cheruskerstraße in Schöneberg.

Träger der Einrichtung ist der Verein „Lesben Leben Familie (LesLeFam) e.V.“ mit Sitz in der Dolgenseestraße 21 in Friedrichsfelde.