Sonnige Aussichten für Berlin und Brandenburg

Potsdam. Nach dem Durchzug von Wolkenfeldern heitert es in Berlin und Brandenburg von Norden her zunehmende auf. Es bleibt meist trocken, die Temperatur steigt auf vier bis sechs Grad, wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam am Dienstag mitteilte. In der Nacht wird es bei klarem Himmel jedoch mit minus drei bis minus acht Grad bitterkalt.

Auch am Mittwoch ist es zunächst sonnig, ehe vom Westen her Wolken aufziehen. Die Temperaturen erreichen Werten zwischen sechs und acht Grad. In der Nacht zum Donnerstag setzt Regen ein.

