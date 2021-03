Neustart für Berlins Einzelhandel

Kunden dürfen wieder in Berlin einkaufen – aber nur mit Anmeldung. In Kaufhäusern sind viele Termine für diese Woche schon ausgebucht.

Vorsichtige Öffnungsschritte in Abhängigkeit von der Entwicklung der Corona-Lage: Ab Montag gelten in Deutschland vielerorts neue Corona-Regeln - immer abhängig von den Inzidenzwerten.

Berlin. Die meisten Geschäfte in Berlin und Brandenburg wollen nach der wochenlangen Corona-Pause wieder für Kundschaft öffnen. „Egal wie stabil der Strohhalm ist - wir greifen nach jedem Strohhalm“, hieß es am Montag beim Handelsverband Berlin-Brandenburg. In Brandenburg durften bislang geschlossene Geschäfte am Montag unter Auflagen wieder öffnen, Berlin zieht wegen des Feiertags am Montag am Dienstag einen Tag später nach.

In den Kaufhäusern waren viele Termine für diese Woche bereits ausgebucht, Baumärkte und große Filialisten hatten bereits Buchungsmöglichkeiten auf ihren Homepages eingerichtet. Der Handel hatte die strengen Auflagen kritisiert, weil sie nur wenig Umsatz versprechen. Deshalb dürfte ein Teil der Läden vorerst geschlossen bleiben. „Ich glaube schon, dass nicht alle wieder aufmachen“, sagte Verbands-Hauptgeschäftsführer Nils Busch-Petersen. „Man wird rechnen, ob es sich lohnt.“ Große Einzelhändler verwiesen darauf, dass die stark beschränkte Kundenzahl kaum einen kostendeckenden Betrieb zuließen und die gegenwärtige Regelung nur eine vorübergehende Lösung sein dürfe.

Zu den Auflagen für eine Öffnung zählt, dass Kundinnen und Kunden sich online oder telefonisch für feste Zeitfenster zum Einkaufen anmelden müssen. So sollen Corona-Infektionen beim Einkaufen vermieden werden. Pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche darf nur eine Kundin oder ein Kunde in den Laden. Vieles dürfte am Dienstag zunächst über Anrufe laufen. Denn bei zahlreichen Läden gab es am Wochenende noch keine Möglichkeit, online einen Termin zu buchen.

Baumärkte bleiben für private Kunden geschlossen

Museen, Galerien und Gedenkstätten dürfen unter strengen Auflagen ebenso wieder öffnen wie die Tierhäuser von Zoo und Tierpark sowie das Aquarium. Kosmetik- und Nagelstudios und weitere Anbieter körpernaher Dienstleistungen dürfen unter Auflagen wieder Kunden empfangen. Restaurants, Kinos und viele andere Freizeiteinrichtungen bleiben in Berlin aber zu. Baumärkte bleiben für private Kunden geschlossen. Auch in Hotels ändert sich nichts. Die Beschränkungen sind zunächst bis zum 28. März befristet und orientieren sich an den jeweiligen Infektionszahlen.

In den anderen Bundesländern verlief der Verkaufsstart am Montag durchwachsen. Händler, die bereits komplett öffnen durften, meldeten hohes Kundeninteresse. Zu einem Ansturm haben die ersten Lockerungen nach Angaben von Städten aber nicht geführt, Einkaufstourismus sei ausgeblieben. Oft herrschte Zurückhaltung, in manchen Regionen klagten Händler und Kunden über verwirrende Regeln. Seit Montag dürfen Geschäfte wieder komplett öffnen, in denen die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz stabil bei unter 50 liegt - aber unter Auflagen wie Maskenpflicht und einer Begrenzung der Kundenzahl. Bei einer Inzidenz bis 100 darf nach Terminvereinbarung eingekauft werden. Im Handel ist die Sorge groß, dass bei steigenden Zahlen die Geschäfte nach schon kurzer Zeit wieder schließen müssen.

Die ersten Berlinerinnen und Berliner konnten sich am Montag in neuen Testzentren kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Stadtweit stehen dafür 16 Zentren bereit. „Es wird gut angenommen“, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) nach Angaben eines Sprechers. „Natürlich kann es hier und da immer kleinere Anfangsschwierigkeiten geben, aber wir haben heute Vormittag schon mehr als 10.000 Einbuchungen bis Ende der Woche.“ Bei den ersten Tests habe es auch schon positive Befunde gegeben. „Das zeigt, dass Testen wirkt. Wir unterbrechen damit Infektionsketten.“

Laut Buchungsplattform sind die Testzentren in der Charlottenburger Zillestraße und der Kreuzberger Prinzenstraße bereits für diese Woche ausgebucht. Auch anderswo waren Termine begehrt. So waren in Neukölln, Treptow-Köpenick und Marzahn-Hellersdorf bis Mittwochmittag alle Testgelegenheiten belegt, in Pankow und Steglitz-Zehlendorf bis Donnerstagvormittag. Mehr freie Kapazitäten gab es in Wedding.

Interessenten werden bei der Buchung noch nach dem Grund für den Test gefragt; diese Abfrage soll dem Vernehmen nach aber entfallen. In vier großen Testzentren in Moabit, Wilmersdorf, Kreuzberg und Lichtenberg kann man sich werktags ohne Termin testen lassen. Für Tests in einem der weiteren zwölf kleinen Zentren muss vorher online auf www.test-to-go.berlin ein Termin vereinbart werden.

