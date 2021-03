Viele Wolken und etwas Sonne zu Wochenbeginn

Potsdam. Bei vielen Wolken und etwas Sonne ist es in Brandenburg zu Wochenbeginn nur mäßig kalt und zumeist trocken. Nachdem es in den Vormittagsstunden am Montag wegen überfrierender Nässe auf den Straßen noch glatt ist, steigen die Temperaturen später auf fünf bis sieben Grad, wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam mitteilte. Vor allem im Elbe-Elster-Kreis halten sich die Wolken länger.

In der Nacht wird es mit drei bis acht Grad unter Null wieder frostig. Am Dienstag ist es vor allem im Osten Brandenburgs wechselweise bewölkt bis heiter. Das Thermometer zeigt vier bis sieben Grad.

