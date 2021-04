Corona-Schnelltest Berlin: Wo es die kostenlosen Tests to go gibt

Shoppen in der Corona-Pandemie ist in Berlin zwar derzeit erlaubt, doch es ist mit Aufwand verbunden: Bis jetzt genügte es, einen Termin zu vereinbaren, nun müssen Kunden vor ihrem Ladenbesuch ein negatives Corona-Testergebnis vorlegen.

Pandemie Corona-Schnelltests in Berlin: Hier gibt es die Gratis-Tests

In Berlin gibt es zumindest im Innenstadtbereich zahlreiche Teststellen, wo man sich einmal wöchentlich kostenlos auf das Coronavirus testen lassen kann - mit einen Schnelltest to go.

Ein tagesaktueller negativer Corona-Test ist nach den neuen Corona-Regeln in Berlin Pflicht, wenn man zum Shopping oder in ein Museum möchte. Nur für Supermärkte , Apotheken und Drogerie-Märkte braucht man keinen negativen Corona-Test to go. Vor den Testzentren bildeten sich teils lange Schlangen.

Die Corona-Schnelltests, auch "Test to go" genannt, gibt es in weit mehr als 100 Testzentren, Arztpraxen und Apotheken in Berlin. Oft ist eine Terminvergabe nötig.

Hier erfahren Sie, wo es die kostenlosen Corona-Schnelltests to go gibt.

Berlin. Berlinerinnen und Berliner können sich einmal wöchentlich kostenlos mit Corona-Schnelltests, dem Test to go, auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen.

Auf der Seite www.test-to-go.berlin sind alle Standorte und Öffnungszeiten der Testzentren und Teststellen aufgeführt. Möglich ist dort auch, die eigene Adresse anzugeben. Auf einer Karte werden dann die nächstgelegenen Testzentren angezeigt. Dargestellt wird dort zudem, ob eine vorherige Terminbuchung für den Standort notwenig ist, oder ob man ohne vorherige Terminvergabe einen Test durchführen kann.

In jedem Fall notwendig ist eine Registrierung. Dabei müssen Name, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und Handynummer angegeben werden. Die Bestätigung der Buchung erfolgt per E-Mail. Dabei wird ein QR-Code generiert, der beim Zutritt zum Testzentrum vorgezeigt werden muss. Ohne QR-Code wird der Einlass verweigert.

Die Senatsgesundheitsverwaltung hat eine Hotline geschaltet: Unter der Rufnummer 0800 266 83 63 werden in der Zeit von 9 bis 18 Uhr alle Fragen rund um die Tests beantwortet.

Kostenlose Corona-Schnelltests in Berlin - die Bilder

Seit Montag kann man sich in 16 Testzentren in Berlin kostenlos auf das Coronavirus testen lassen.

„Grundsätzlich gilt, wer einen positiven Schnelltest hat, muss sich sofort absondern und sich zwingend mit einem PCR-Test nachtesten lassen“, sagte Senatorin Dilek Kalayci (SPD). Wo dies möglich sei, erführen die Betroffenen in den Testzentren.

Corona Tests to go in Berlin: Was man wissen muss

Bei den Tests handelt es sich um sogenannte Antigenschnelltests, das Testergebnis soll nach etwa 15 Minuten vorliegen. Der Abstrich wird direkt vor Ort auf das Coronavirus bzw. seine Antigene (Proteinfragmente) hin untersucht, so dass keine Einsendung in ein Labor nötig ist.

Zu dem Corona-Test soll der Personalausweis und ein Kugelschreiber mitgebracht werden. Die Prozedur dauert laut Test to Go nur fünf Minuten. Danach kann man das Testzentrum wieder verlassen. Das Ergebnis wird nach rund 30 Minuten per Mail mitgeteilt.

Corona-Tests in Berlin: So können Minderjährige getestet werden

Auch Minderjährige können in den Berliner Testzentren und Teststellen kostenlos getestet werden. Voraussetzung ist, dass die Kinder und Jugendlichen eine durch den gesetzlichen Vertreter unterschriebene Einverständniserklärung zum Testtermin mitgebracht wird.

Vor Ort ist im Rahmen der Registrierung zudem ein Lichtbildausweis erforderlich. Die Einverständniserklärungen können auf der Test-Seite heruntergeladen werden.

Corona Test to go in Berlin - Fragen und Antworten

Darf ich auch mit Symptomen in das Testzentrum kommen?

Nein, mit Symptomen kommen soll man weder in ein Testzentrum noch zur Arbeit gehen oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Bitte wenden Sie sich an die Kassenärztliche Vereinigung oder Ihren Hausarzt. Im Falle schlimmerer Symptome rufen Sie bitte die 112.

Wie wird die Untersuchung auf das Coronavirus durchgeführt?

Die Probe wird mittels Abstrich der Schleimhaut über den Rachen oder die Nase von der Nasen/Rachenhinterwand abgenommen. Die Abstrichentnahme dauert nur wenige Sekunden.

Kann meine Passnummer auf dem Befund vermerkt werden?

Ja. Bitte erwähnen Sie dies vor Ort.

Wann liegt das Testergebnis vor?

Bei Antigenschnelltests liegt das Ergebnis in der Regel innerhalb von 15-30 Minuten vor. Beim PCR-Test liegt das Ergebnis in der Regel innerhalb von 48 Stunden vor, meist jedoch früher.

Wie erfahre ich mein Testergebnis?

Das Ergebnis wird über das entsprechende Portal elektronisch zur Verfügung gestellt und handschriftlich vor Ort.

Kann ich mein Testergebnis auf Englisch erhalten?

Der Befund ist auf Englisch verfügbar sowohl für den PCR-Test als auch den Antigenschnelltest, sofern Sie die Anmeldung über Medicus vorgenommen haben und bei einem Testzentrum befundet wurden.

Kann ich mich mehrfach testen lassen?

Ja. Allerdings kann man sich nur einmal pro Woche kostenlos testen lassen.

Sagt der Test etwas darüber aus, ob ich im Vorfeld schon an dem Coronavirus (SARS-CoV-2) erkrankt war?

Nein, die Untersuchung ist nur zum Nachweis des Virus geeignet und lässt keine Aussagen über vorangegangene Erkrankungen zu. Dazu ist ein Antikörper-Test notwendig.

Wird ein positives Testergebnis an das Gesundheitsamt gemeldet?

Positive Ergebnisse von Antigenschnelltests, die von geschultem Personal durchgeführt werden, sind meldepflichtig. Sie werden an das entsprechende Gesundheitsamt gemeldet, da es sich nach dem Infektionsschutzgesetz um eine meldepflichtige Krankheit handelt.

Was passiert bei einem positiven Antigenschnelltest?

Das zuständige Gesundheitsamt wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen und sie über das weitere Vorgehen und Quarantänemaßnahmen aufklären. Bis dahin meiden Sie bitte alle Kontakte soweit dies möglich ist und begeben sich in häusliche Quarantäne.

Darf ich auch nach einem positiven Antigenschnelltest zu einem weiteren Test zu Ihnen in die Testzentren kommen?

Nein, mit einem positiven Schnelltest kommen Sie bitte weder in die Testzentren noch gehen Sie zur Arbeit oder fahren öffentliche Verkehrsmittel. Bitte isolieren Sie sich Zuhause.

Was passiert, wenn mein Test ungültig ist?

In sehr seltenen Fällen kann es vorkommen, dass der Test ein ungültiges Ergebnis liefert. In solch einem Fall können Sie den Test kostenfrei wiederholen.

Was muss ich tun, wenn mein Antigenschnelltest negativ ausfällt?

Ein negativer Antigenschnelltest ist aufgrund der nicht maximalen Genauigkeit keine Garantie, dass man das Virus nicht trotzdem in sich trägt. Das Ergebnis eines Antigenschnelltests ist nur eine Momentaufnahme und kann nach kurzer Zeit bereits anders sein.

Was ist der Unterschied zwischen PCR-Tests, Antigenschnelltests und Selbsttests?

PCR-Tests sind der „Goldstandard“ unter den Corona-Tests. Die Probenentnahme erfolgt durch medizinisches Personal – die Auswertung durch Labore.

Antigenschnelltests für SARS-CoV-2 funktionieren nach einem ähnlichen Prinzip wie Schwangerschaftstests. Durchgeführt werden können sie nur durch geschultes Personal – dafür wird ähnlich wie beim PCR-Test ein Nasen- oder Rachenabstrich gemacht. Die Auswertung erfolgt im Gegensatz zu den PCR-Test aber direkt vor Ort. Hier wird ein digitales Testergebnis erstellt.

Selbsttests sind zur Anwendung durch Privatpersonen bestimmt. Dafür muss die Probenentnahme und die Auswertung entsprechend einfach sein. Der Test kann zum Beispiel mit einem Nasenabstrich oder mit Speichel erfolgen. Die Selbsttests haben gegenüber den PCR-Tests eine höhere Fehlerrate. Daher soll/muss nach jedem positiven Selbsttest immer ein PCR-Test zur Bestätigung gemacht werden!

Kostet der Abstrich etwas? Muss ich meine Krankenversicherungskarte mitbringen?

Der Antigenschnelltest ist einmal pro Woche kostenfrei und Sie müssen keine Krankenversicherungskarte mitnehmen.

Wer steht hinter dem Angebot?

Die Testzentren sind eine freiwillige Initiative des Senats für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung und werden von verschiedenen Anbietern betreut.

Hier gibt es die Corona-Schnelltests - eine Auswahl:

Die Adressen aller Testzentren gibt es auf test-to-go.berlin

Mitte

Coronatest.de, S/U Friedrichstraße, Ziegelstraße 30 in 10117 Berlin, 8- 20 Uhr, Terminbuchung möglich

Covid Test Center Berlin Mitte, Torstraße 170 in 10115 Berlin, 8- 20 Uhr, Terminbuchung nicht notwendig

Panorama Apotheke am Alexanderplatz, Panoramastraße 1 in 10178 Berlin, 9-19 Uhr, Terminbuchung notwendig (www.panoramaapotheke.de)

Corona Test Berlin, Westhafenstr. 1, Sektor B, Halle 1 in 13353 Berlin, 11-20 Uhr, Terminbuchung möglich (www.corona-test-berlin.de/)

Corona Testzentrum, Platz Vor Dem Neuen Tor 2 in 10115 Berlin, 10-20 Uhr, Terminbuchung möglich (www.covid-testzentrum.de/berlin)

Corona Test Berlin Mitte, Stromstr. 21 in 10551 Berlin, 7-12 und 15 - 20 Uhr, Terminbuchung notwendig (http://corona-test-mitte.de

Schnelltestzentrum Berlin-Mitte, Wöhlertstr. 4 in 10115 Berlin, 8 - 18 Uhr, Terminbuchung möglich (https://schnelltestberlin.de

MediosApotheke Testzentrum im Hackesche Höfe Kino, Rosenthalerstr. 40 in 1078 Berlin, 7:30-19 Uhr, Terminbuchung möglich

Friedrichshain-Kreuzberg

15 Minutentest-Berlin-Kreuzberg, Ritterstraße 24-27 in 10969 Berlin, 10-18 Uhr, Terminbuchung notwendig Coronatest.de S/U Warschauer Straße, Revaler Str. 99 in 10245 Berlin, 10- 18 Uhr, Terminbuchung möglich Deutsches Corona Testzentrum Friedrichshain-, Simon-Dach-Straße 40 in 10245 Berlin, 8-20 Uhr, Terminbuchung notwendig

Mein Corona Schnelltest, Wriezener Karree 15 in 10243 Berlin, 8-18 Uhr, Terminbuchung notwendig

Pankow

Corona Test Prenzlauer Berg, Schönhauser Allee 46A in 10437 Berlin, 7-19 Uhr, Terminbuchung möglich

STZ Weissensee, Berliner Allee 155 in 13088 Berlin, 10-13 Uhr, Terminbuchung möglich

Schnelltest2go, Greifswalder Str. 33 in 10405 Berlin, 10- 19 Uhr, Terminbuchung möglich

Charlottenburg-Wilmersdorf

Bong-Apotheke, Wilmersdorfer Straße 46 in 10627 Berlin, 9-19 Uhr, Terminbuchung möglich (https://bong-apotheke.de/)

Medicare Testzentrum, Leibnizstr. 72 in 10625 Berlin, 10-18 Uhr, Terminbuchung möglich (https://medicare-charlottenburg.ticket.io/7mg8fedc)

Quicktest.Berlin, Stülpnagelstraße 5 in 14059 Berlin, 8-20 Uhr, Terminbuchung notwendig

Corona Testzentrum am Kudamm, Uhlandstraße 181-183 in 10623 Berlin, 7- 20 Uhr, Terminbuchung möglich

Coronatest.de S/U Zoologischer Garten - Breitscheidplatz 1, 10789 Berlin, 10-18 Uhr, Terminbuchung möglich

Corona Testcenter am Rüdesheimer Platz, Aßmannshauserstraße 11a in 14197 Berlin, Terminbuchung möglich

Spandau

Altstadt-Apotheke, Breite Str. 20 in 13597 Berlin, 8-19 Uhr, Terminbuchung notwendig

Schnelltest Deutschland Berlin, Wohlrabedamm 34 in 13629 Berlin, 10-18 Uhr, Terminbuchung möglich

Vivantes Klinikum Spandau, Neue Bergstraße 6, in 13585 Berlin, 9.30-15 Uhr, Terminbuchung notwendig

Fontane Apotheke, Markt 2-3, in 13597 Berlin, 8-18 Uhr, Terminbuchung möglich

Steglitz-Zehlendorf

Deutsches Corona Testzentrum Steglitz Schloßstraße 32 in 121630 Berlin, 8- 18 Uhr, Terminbuchung notwendig

Testzentrum Berlinda Apotheke „Das Schloß“, Schloßstraße 34-36 in 12163 Berlin, 10:30-18 Uhr, Terminbuchung notwendig

Testzentrum Steglitz-Zehlendorf, Kirchstr. 1-3 in 14163 Berlin, 10:30 - 18 Uhr, Terminbuchung notwendig

Tempelhof-Schöneberg

Corona Schnellteststation Tempelhof, Alboinstraße 96-110 in 12103 Berlin, 8-20 Uhr, Terminbuchung notwendig

DRK Schöneberg, Ebersstraße 80A in 10827 Berlin, 9-15 Uhr, Terminbuchung möglich

Viapharm Apotheke, Kleiststraße 34 in 10787 Berlin, 8:30-19 Uhr, Terminbuchung notwendig (www.viapharm-apotheke.de)

Neukölln

Corona Test Zentrum Neukölln, Richardstr. 85/86 in 12043 Berlin, 8-18 Uhr, Terminbuchung möglich

Estrel Berlin, Sonnenallee 225 in 120570 Berlin, 8-18 Uhr, Terminbuchung notwendig

Forum Apotheke am Rathaus Neukölln, Karl-Marx-Str. 80 in 12043 Berlin, 8-20 Uhr, Terminbuchung notwendig

Treptow-Köpenick

Coronatest-Adlershof, Ernst-Augustin-Str. 12 in 12489 Berlin, 9-12 Uhr, Terminbuchung notwendig

Stadt-Apotheke Köpenick, Grünstr. 24 in 12555 Berlin, 8-18 Uhr, Terminbuchung notwendig

Testzentrum Treptow-Köpenick, Spreestr. 6, (Pflegestützpunkt Treptow/ Albatros) in 12439 Berlin, 9-21 Uhr, Terminbuchung notwendig

Marzahn-Hellersdorf

Sonnenhut Apotheke, Riesaer Str. 102 in 12627 Berlin, 8-18.30 Uhr, Terminbuchung notwendig

Testzentrum Marzahn-Hellersdorf, Jänschwalderstr. 4 in 12627 Berlin, 9 - 21 Uhr, Terminbuchung nicht notwendig

Neumann Apotheke, Hönower Str. 16 in 12623 Berlin, 8-20 Uhr, Terminbuchung notwendig

Lichtenberg

Testzentrum Berlin Ost, Fischerstraße 36 in 10317 Berlin, 9-21 Uhr, Terminbuchung nicht notwendig

Covidtest Berlin, Landsberger Allee 270, in 103671 Berlin, 10-18 Uhr, Terminbuchung möglich

Praxis Kai Korok, Godesberger Strasse 7 in 10318 Berlin, 8- 14 Uhr, Terminbuchung notwendig

Reinickendorf

Testzentrum Reinickendorf, Antonienstraße 51 in 13403 Berlin, 10:30-18 Uhr, Terminbuchung notwendig

Testzentrum der Großkreuz-Apotheke im Märkischen Viertel, Senftenberger Ring 5a in 13439 Berlin, 8-19 Uhr, Terminbuchung notwendig

Bären-Apotheke Wittenau, Oranienburger Str 85-86 in 13437 Berlin, 8-19:30 Uhr, Terminbuchung nicht notwendig