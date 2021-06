Corona Test Berlin: Hier gibt es die kostenlosen Schnelltests

Neben regelmäßigen Antigen-Schnelltests für Schulen und andere öffentliche Einrichtungen sind jetzt auch Selbsttests für Zuhause zugelassen. So werden sie richtig angewandt.

Corona-Selbsttest anwenden: So geht’s!

Corona-Selbsttest anwenden: So geht’s!

Pandemie Kostenlose Corona-Test in Berlin: Hier gibt die Schnelltests

Corona-Tests in Berlin kann man derzeit kostenlos in rund 1300 Teststellen machen lassen - bei Bedarf sogar täglich, oft auch sonntags.

Der "Test to go" dauert wenige Minuten, das Ergebnis gibt es aufs Handy. Ein negatives Test-Ergebnis kann man dann beim Shoppen an den Eingängen der Geschäfte oder beim Besuch der Innen-Gastronomie vorzeigen.

Oft muss man für die Gratis-Tests vorab einen Termin buchen. Es gibt aber auch Teststellen, die man ohne Termin aufsuchen kann.

Bei der Abrechnung der sogenannten Bürgertests ist es in mehreren Bundesländern zu Betrugsfällen gekommen. Auch in Berlin wurden mehrere Teststellen kontrolliert.

Berlin. Kostenlose Corona-Schnelltests kann man mittlerweile in rund 1300 Teststellen in Berlin machen lassen. Die Gratis-Bürgertests sollen Infektionsketten unterbrechen und die Corona-Pandemie weiter zurückdrängen. In vielen Geschäften, Restaurants, Hotels oder Behörden ist zudem die Vorlage eines negativen Testergebnisses notwendig.

Was vielen Berlinerinnen und Berlinern nicht bewusst war: Die kostenlosen Tests kann man bei Bedarf täglich in Anspruch nehmen. Die Senatsgesundheitsverwaltung stellte klar, dass es keine Obergrenze für die Anzahl der Tests pro Woche gebe.

Eine Grenze setzt auch in Berlin die in der Verordnung genannte „Verfügbarkeit von Testkapazitäten“. Derzeit sind fast vier Millionen Schnelltests pro Woche möglich. Weitere Stellen werden derzeit nicht mehr genehmigt.

Corona: Tests in Berlin - Karte zeigt Standorte der Teststellen

Die Karte zeigt alle Corona-Teststellen in Berlin.

Foto: test-to-go.berlin

Alle Standorte und Öffnungszeiten der Berliner Corona-Teststellen, wo es die Gratis-Tests gibt, finden sich auf der Seite www.test-to-go.berlin. Dort kann man die eigene Adresse angeben. Auf einer Karte werden dann die nächstgelegenen Teststationen angezeigt.

Alle dort türkis angezeigten Stationen können nur nach vorheriger Terminbuchung aufgesucht werden. Alle schwarz oder grau angezeigten Zentren und Stellen können ohne vorherige Terminbuchung besucht werden. Eine Terminbuchung ist dabei nur optional bzw. nicht notwendig.

Corona in Berlin, Deutschland und der Welt - mehr zum Thema

In jedem Fall erforderlich ist eine Registrierung. Dabei müssen Name, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und Handynummer angegeben werden, oftmals zudem eine Ausweisnummer. Die Bestätigung der Buchung erfolgt per E-Mail. Dabei wird ein QR-Code verschickt, der beim Zutritt zum Testzentrum vorgezeigt werden muss. Ohne QR-Code wird der Einlass verweigert.

Gratis-Corona-Test in Berlin dauert nur wenige Minuten

Auf der Schnelltest-Website heißt es: 15 Minuten vor der Testung soll man weder rauchen, noch essen, trinken oder Kaugummi kauen. Der Test selbst dauert nur wenige Minuten. Dabei wird ein Abstrich aus Rachen und Nase genommen und dann auf das Coronavirus getestet.

Die Senatsgesundheitsverwaltung hat eine Hotline geschaltet: Unter der Rufnummer 0800 266 83 63 werden in der Zeit von 9 bis 18 Uhr alle Fragen rund um die Tests beantwortet.

Zu Beginn der Test-Ausweitung hatte es Kritik an dem Angebot gegeben: Vor allem in Berlins Außenbezirken gebe es eine Unterversorgung, der Weg zur nächsten Stelle dauere mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Teil mehr als eine halbe Stunde, hatten mehrere Berliner Abgeordnete moniert. Mittlerweile sind viele Lücken auch in den Berliner Außenbezirken geschlossen worden.

Corona-Schnelltests in Berlin ohne Voranmeldung

Während in vielen kleineren Teststellen - beispielsweise in Arztpraxen oder Apotheken - ein Test-Termin vorab online gebucht werden muss, ist dies in den größeren Testzentren nicht notwendig. Dort kann man während der Öffnungszeiten einfach vorbeikommen und die Registrierung noch vor Ort durchführen. Zu den Schnelltest-Zentren ohne Voranmeldung zählen diese Einrichtungen:

Lichtenberg: Max Taut OSZ, Fischerstraße 36, 10317 Berlin, 9 bis 21 Uhr

Max Taut OSZ, Fischerstraße 36, 10317 Berlin, 9 bis 21 Uhr Marzahn-Hellersdorf: Jänschwalderstr. 4, 12627 Berlin, 9 bis 21 Uhr

Jänschwalderstr. 4, 12627 Berlin, 9 bis 21 Uhr Mitte/Tiergarten: Zollpackhof, Elisabeth-Abegg-Str. 1, 10557 Berlin, 9 bis 21 Uhr

Zollpackhof, Elisabeth-Abegg-Str. 1, 10557 Berlin, 9 bis 21 Uhr Moabit: Poststadion Mitte, Lehrter Str. 59, 10557 Berlin, 9 bis 21 Uhr

Poststadion Mitte, Lehrter Str. 59, 10557 Berlin, 9 bis 21 Uhr Neukölln: Carl-Legien-Schule, Leinestraße 37-45, 12049 Berlin, 9 bis 21 Uhr

Carl-Legien-Schule, Leinestraße 37-45, 12049 Berlin, 9 bis 21 Uhr Wilmersdorf: Kurt-Weiss-Sporthalle, Franzensbader Str. 16, 14193 Berlin, 9 bis 21 Uhr

Berliner Testzentren erhalten 18 Euro pro Corona-Test

Nach der Bundesverordnung zur Durchführung von Tests müssen Anbieter keinerlei Nachweise über die erfolgten Tests vorlegen, sondern lediglich die Anzahl an die Kassenärztliche Vereinigung melden. Ob die Tests tatsächlich durchgeführt wurden, wird nicht kontrolliert. Pro Test erhalten die Anbieter 18 Euro, zwölf für den Test und sechs für die Materialkosten. Die Kosten werden vom Bund erstattet. Die Zulassung wird nach einer Selbstauskunft und dem Ansehen eines Anleitungsvideos durch die Gesundheitsverwaltung schnell erteilt.

Nach Recherchen der „Süddeutschen Zeitung“, des NDR und WDR kommt es bei der Abrechnung der Tests zu Betrugsfällen. Einige Teststellen rechnen deutlich mehr Tests ab, als sie tatsächlich durchgeführt haben. In mehreren Ländern ermitteln dazu die Staatsanwaltschaften erste Verdachtsfälle. In Berlin sind daraufhin mehrere Teststellen kontrolliert worden. Den Betrug mancher Corona-Teststellen bezeichnete Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) als „Skandal“. Man arbeite „sehr intensiv“ mit der Polizei zusammen. Auch die Gesundheitsämter und Ordnungsämter und der Zoll seien einbezogen.

Corona-Tests in Berlin: Was man wissen muss

Bei den Tests handelt es sich um Antigenschnelltests, das Testergebnis gibt es nach etwa 15 Minuten. Der Abstrich wird direkt vor Ort auf das Coronavirus bzw. seine Antigene (Proteinfragmente) hin untersucht, so dass keine Einsendung in ein Labor nötig ist.

Zu dem Corona-Test sollen der Personalausweis und ein Kugelschreiber mitgebracht werden. In manchen Testzentren gibt es die Kugelschreiber aber auch vor Ort zur einmaligen Benutzung. Die Prozedur dauert fünf Minuten. Danach kann man das Testzentrum wieder verlassen. Das Ergebnis wird nach rund 15 bis 30 Minuten per Mail mitgeteilt.

Tests in Berlin: So können Minderjährige getestet werden

Auch Minderjährige können in den Berliner Testzentren und Teststellen kostenlos getestet werden. Voraussetzung ist, dass die Kinder und Jugendlichen eine durch den gesetzlichen Vertreter unterschriebene Einverständniserklärung zum Testtermin mitbringen.

Vor Ort ist im Rahmen der Registrierung zudem ein Lichtbildausweis erforderlich. Die Einverständniserklärungen können auf der Test-Seite heruntergeladen werden.

Corona-Tests in Berlin - Fragen und Antworten

Darf ich auch mit Symptomen in das Testzentrum kommen?

Nein, mit Symptomen kommen soll man weder in ein Testzentrum noch zur Arbeit gehen oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Bitte wenden Sie sich an die Kassenärztliche Vereinigung oder Ihren Hausarzt. Im Falle schlimmerer Symptome rufen Sie bitte die 112.

Wie wird die Untersuchung auf das Coronavirus durchgeführt?

Die Probe wird mittels Abstrich der Schleimhaut über den Rachen oder die Nase von der Nasen/Rachenhinterwand abgenommen. Die Abstrichentnahme dauert nur wenige Sekunden.

Kann meine Passnummer auf dem Befund vermerkt werden?

Ja. Bitte erwähnen Sie dies vor Ort.

Wann liegt das Testergebnis vor?

Bei Antigenschnelltests liegt das Ergebnis in der Regel innerhalb von 15-30 Minuten vor. Beim PCR-Test liegt das Ergebnis in der Regel innerhalb von 48 Stunden vor, meist jedoch früher.

Wie erfahre ich mein Testergebnis?

Das Ergebnis wird über das entsprechende Portal elektronisch zur Verfügung gestellt und handschriftlich vor Ort.

Kann ich mein Testergebnis auf Englisch erhalten?

Der Befund ist auf Englisch verfügbar sowohl für den PCR-Test als auch den Antigenschnelltest, sofern Sie die Anmeldung über Medicus vorgenommen haben und bei einem Testzentrum befundet wurden.

Kann ich mich mehrfach testen lassen?

Ja. Allerdings kann man sich mindestens einmal pro Woche kostenlos testen lassen.

Sagt der Test etwas darüber aus, ob ich im Vorfeld schon an dem Coronavirus (SARS-CoV-2) erkrankt war?

Nein, die Untersuchung ist nur zum Nachweis des Virus geeignet und lässt keine Aussagen über vorangegangene Erkrankungen zu. Dazu ist ein Antikörper-Test notwendig.

Wird ein positives Testergebnis an das Gesundheitsamt gemeldet?

Positive Ergebnisse von Antigenschnelltests, die von geschultem Personal durchgeführt werden, sind meldepflichtig. Sie werden an das entsprechende Gesundheitsamt gemeldet, da es sich nach dem Infektionsschutzgesetz um eine meldepflichtige Krankheit handelt.

Was passiert bei einem positiven Antigenschnelltest?

Das zuständige Gesundheitsamt wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen und sie über das weitere Vorgehen und Quarantänemaßnahmen aufklären. Bis dahin meiden Sie bitte alle Kontakte soweit dies möglich ist und begeben sich in häusliche Quarantäne.

Darf ich auch nach einem positiven Antigenschnelltest zu einem weiteren Test zu Ihnen in die Testzentren kommen?

Nein, mit einem positiven Schnelltest kommen Sie bitte weder in die Testzentren noch gehen Sie zur Arbeit oder fahren öffentliche Verkehrsmittel. Bitte isolieren Sie sich Zuhause.

Was passiert, wenn mein Test ungültig ist?

In sehr seltenen Fällen kann es vorkommen, dass der Test ein ungültiges Ergebnis liefert. In solch einem Fall können Sie den Test kostenfrei wiederholen.

Was muss ich tun, wenn mein Antigenschnelltest negativ ausfällt?

Ein negativer Antigenschnelltest ist aufgrund der nicht maximalen Genauigkeit keine Garantie, dass man das Virus nicht trotzdem in sich trägt. Das Ergebnis eines Antigenschnelltests ist nur eine Momentaufnahme und kann nach kurzer Zeit bereits anders sein.

PCR-Tests, Antigenschnelltests und Selbsttests: Was ist der Unterschied?

PCR-Tests sind der „Goldstandard“ unter den Corona-Tests. Die Probenentnahme erfolgt durch medizinisches Personal – die Auswertung durch Labore.

Antigenschnelltests für SARS-CoV-2 funktionieren nach einem ähnlichen Prinzip wie Schwangerschaftstests. Durchgeführt werden können sie nur durch geschultes Personal – dafür wird ähnlich wie beim PCR-Test ein Nasen- oder Rachenabstrich gemacht. Die Auswertung erfolgt im Gegensatz zu den PCR-Test aber direkt vor Ort. Hier wird ein digitales Testergebnis erstellt.

Selbsttests sind zur Anwendung durch Privatpersonen bestimmt. Dafür muss die Probenentnahme und die Auswertung entsprechend einfach sein. Der Test kann zum Beispiel mit einem Nasenabstrich oder mit Speichel erfolgen. Die Selbsttests haben gegenüber den PCR-Tests eine höhere Fehlerrate. Daher soll/muss nach jedem positiven Selbsttest immer ein PCR-Test zur Bestätigung gemacht werden!

Kostet der Abstrich etwas? Muss ich meine Krankenversicherungskarte mitbringen?

Der Antigenschnelltest ist einmal pro Woche kostenfrei und Sie müssen keine Krankenversicherungskarte mitnehmen.

Wer steht hinter dem Angebot?

Die Testzentren sind eine freiwillige Initiative des Senats für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung und werden von verschiedenen Anbietern betreut.