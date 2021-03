Corona-Tests in Berlin: Hier gibt es die kostenlosen Tests

Neben den Impfungen gewinnen die Antigen-Schnelltests rasant an Bedeutung bei der Eindämmung der Corona-Pandemie. Der massenhafte Einsatz von Schnell- und auch Selbsttest soll nach dem langen Lockdown weitere Öffnungsschritte flankieren und helfen, Corona-Infektionen und Ausbrüche rechtzeitig zu entdecken.

Pandemie Kostenlose Corona-Tests in Berlin: Das sind die Testzentren

In Berlin kann man sich einmal wöchentlich kostenlos auf das Coronavirus testen lassen.

Die Corona-Schnelltests werden durchgeführt in derzeit über 100 Testzentren, Arztpraxen und Apotheken in allen Berliner Bezirken (Stand: 15. März 2021). In einigen Corona-Testzentren muss vorab ein Termin gebucht werden, in anderen ist eine Testung ohne Termin möglich.

Erfahren Sie hier alles über den Ablauf der kostenlosen Schnelltests und über die Adressen und Öffnungzeiten der Testzentren.

Berlin. Kostenlose Corona-Tests für alle: Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat die Berlinerinnen und Berliner aufgerufen, sich einmal wöchentlich auf das Coronavirus testen zu lassen.

Für die Schnelltests stehen derzeit weit über 100 Testzentren, Arztpraxen und Apotheken in allen Berliner Bezirken bereit. Die Tests sind kostenlos. Wer sich testen lässt, erhält dafür eine Bescheinigung.

Auf der Seite www.test-to-go.berlin sind alle Standorte und Öffnungszeiten der Testzentren und Teststellen aufgeführt. Möglich ist dort auch, die eigene Adresse anzugeben. Auf einer Karte werden dann die nächstgelegenen Testzentren angezeigt. Dargestellt wird dort zudem, ob eine vorherige Terminbuchung für den Standort notwenig ist, oder ob man ohne vorherige Terminvergabe einen Test durchführen kann.

In jedem Fall notwendig ist eine Registrierung. Dabei müssen Name, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und Handynummer angegeben werden. Die Bestätigung der Buchung erfolgt per E-Mail. Dabei wird ein QR-Code generiert, der beim Zutritt zum Testzentrum vorgezeigt werden muss. Ohne QR-Code wird der Einlass verweigert.

Die Senatsgesundheitsverwaltung hat eine Hotline geschaltet: Unter der Rufnummer 0800 266 83 63 werden in der Zeit von 9 bis 18 Uhr alle Fragen rund um die Tests beantwortet.

Kostenlose Corona-Tests in Berlin - die Bilder

Seit Montag kann man sich in 16 Testzentren in Berlin kostenlos auf das Coronavirus testen lassen.

Seit Montag kann man sich in 16 Testzentren in Berlin kostenlos auf das Coronavirus testen lassen.

Seit Montag kann man sich in 16 Testzentren in Berlin kostenlos auf das Coronavirus testen lassen.

Seit Montag kann man sich in 16 Testzentren in Berlin kostenlos auf das Coronavirus testen lassen.

Seit Montag kann man sich in 16 Testzentren in Berlin kostenlos auf das Coronavirus testen lassen.



Seit Montag kann man sich in 16 Testzentren in Berlin kostenlos auf das Coronavirus testen lassen.

Seit Montag kann man sich in 16 Testzentren in Berlin kostenlos auf das Coronavirus testen lassen.



Ein Morgenpost-Besuch des Testzentrums Berlin Zentral im Poststadion Mitte in Moabit am Montagvormittag zeigte: Bei vielen Test-Kandidaten kam es zu technischen Problemen. So konnte zum Beispiel kein QR-Code erzeugt werden, der für den Einlass ins Testzentrum erforderlich ist.

Corona: In Berlin sollen viele “Test-To-Go-Stationen” eingerichtet werden

„Grundsätzlich gilt, wer einen positiven Schnelltest hat, muss sich sofort absondern und sich zwingend mit einem PCR-Test nachtesten lassen“, sagte Senatorin Dilek Kalayci (SPD). Wo dies möglich sei, erführen die Betroffenen in den Testzentren.

Ergänzend zu den Berliner Testzentren soll ein breites Netzwerk von “Test-To-Go-Stationen” eingerichtet werden. Dafür beauftragt die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung Dritte, dies können Apotheken oder private Anbieter sein. Auf diesem Weg seien derzeit 22.000 kostenlose Tests pro Tag möglich. Die Zahl soll aber noch deutlich steigen.

Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt - mehr zum Thema

Corona-Tests in Berlin: So laufen die kostenlose Tests ab

Die Schnelltests werden von geschultem Personal vorgenommen, die dazu Wattestäbchen tief in die Nase oder den Rachen einführen. Anders ist das bei Laien-Selbsttests zur Anwendung zuhause, die seit Sonnabend allmählich in den Einzelhandel kommen: Die Probe wird nicht ganz so tief aus der Nase entnommen, und dies kann man selbst machen.

Bei den Tests handelt es sich um sogenannte Antigenschnelltests, das Testergebnis soll nach etwa 15 Minuten vorliegen. Der Abstrich wird direkt vor Ort auf das Coronavirus bzw. seine Antigene (Proteinfragmente) hin untersucht, so dass keine Einsendung in ein Labor nötig ist.

Zu dem Corona-Test soll der Personalausweis und ein Kugelschreiber mitgebracht werden. Das Ergebnis des Tests wird vor Ort durch das Personal elektronisch und handschriftlich zur Verfügung gestellt.

Corona-Tests in Berlin: So können Minderjährige getestet werden

Auch Minderjährige können in den Berliner Testzentren und Teststellen kostenlos getestet werden. Voraussetzung ist, dass die Kinder und Jugendlichen eine durch den gesetzlichen Vertreter unterschriebene Einverständniserklärung zum Testtermin mitgebracht wird.

Vor Ort ist im Rahmen der Registrierung zudem ein Lichtbildausweis erforderlich. Die Einverständniserklärungen können auf der Test-Seite heruntergeladen werden.

Corona-Tests in Berlin - mehr zum Thema:

Corona-Tests in Berlin - die wichtigsten Fragen und Antworten

Darf ich auch mit Symptomen in das Testzentrum kommen?

Nein, mit Symptomen kommen soll wieder in ein Testzentrum noch zur Arbeit gegangen oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren werden. Bitte wenden Sie sich an die Kassenärztliche Vereinigung oder Ihren Hausarzt. Im Falle schlimmerer Symptome rufen Sie bitte die 112.

Wie wird die Untersuchung auf das Coronavirus durchgeführt?

Die Probe wird mittels Abstrich der Schleimhaut über den Rachen oder die Nase von der Nasen/Rachenhinterwand abgenommen. Die Abstrichentnahme dauert nur wenige Sekunden.

Kann meine Passnummer auf dem Befund vermerkt werden?

Ja. Bitte erwähnen Sie dies vor Ort.

Wann liegt das Testergebnis vor?

Bei Antigenschnelltest liegt das Ergebnis in der Regel innerhalb von 15-30 Minuten vor. Beim PCR-Test liegt das Ergebnis in der Regel innerhalb von 48 Stunden vor, meist jedoch früher.

Wie erfahre ich mein Testergebnis?

Das Ergebnis wird über das entsprechende Portal elektronisch zur Verfügung gestellt und handschriftlich vor Ort.

Kann ich mein Testergebnis auf Englisch erhalten?

Der Befund ist auf Englisch verfügbar sowohl für den PCR-Test als auch den Antigenschnelltest, sofern Sie die Anmeldung über Medicus vorgenommen haben und bei einem Testzentrum befundet wurden.

Kann ich mich mehrfach testen lassen?

Nein. Sie können die Testzentren einmal pro Woche aufsuchen.

Sagt der Test etwas darüber aus, ob ich im Vorfeld schon an dem Coronavirus (SARS-CoV-2) erkrankt war?

Nein, die Untersuchung ist nur zum Nachweis des Virus geeignet und lässt keine Aussagen über vorangegangene Erkrankungen zu.

Wird ein positives Testergebnis an das Gesundheitsamt gemeldet?

Positive Ergebnisse von Antigenschnelltests, die von geschultem Personal durchgeführt werden, sind meldepflichtig. Sie werden an das entsprechende Gesundheitsamt gemeldet, da es sich nach dem Infektionsschutzgesetz um eine meldepflichtige Krankheit handelt.

Was passiert bei einem positiven Antigenschnelltest?

Das zuständige Gesundheitsamt wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen und sie über das weitere Vorgehen und Quarantänemaßnahmen aufklären. Bis dahin meiden sie bitte alle Kontakte soweit dies möglich ist und begeben sich in häusliche Quarantäne.

Darf ich auch nach einem positiven Antigenschnelltest zu einem weiteren Test zu Ihnen in die Testzentren kommen?

Nein, mit einem positiven Schnelltest kommen Sie bitte weder zu uns in die Testzentren noch gehen Sie zur Arbeit oder fahren öffentliche Verkehrsmittel. Bitte isolieren Sie sich Zuhause.

Was passiert, wenn mein Test ungültig ist?

In sehr seltenen Fällen kann es vorkommen, dass der Test ein ungültiges Ergebnis liefert. In solch einem Fall können Sie den Test kostenfrei wiederholen.

Was muss ich tun, wenn mein Antigenschnelltest negativ ausfällt?

Ein negativer Antigenschnelltest ist aufgrund der nicht maximalen Genauigkeit keine Garantie, dass man das Virus nicht trotzdem in sich trägt. Das Ergebnis eines Antigenschnelltests ist nur eine Momentaufnahme und kann nach kurzer Zeit bereits anders sein.

Was ist der Unterschied zwischen PCR-Tests, Antigenschnelltests und Selbsttests?

PCR-Tests sind der „Goldstandard“ unter den Corona-Tests. Die Probenentnahme erfolgt durch medizinisches Personal – die Auswertung durch Labore.

Antigenschnelltests für SARS-CoV-2 funktionieren nach einem ähnlichen Prinzip wie Schwangerschaftstests. Durchgeführt werden können sie nur durch geschultes Personal – dafür wird ähnlich wie beim PCR-Test ein Nasen- oder Rachenabstrich gemacht. Die Auswertung erfolgt im Gegensatz zu den PCR-Test aber direkt vor Ort. Hier wird ein digitales Testergebnis erstellt.

Selbsttests sind zur Anwendung durch Privatpersonen bestimmt. Dafür muss die Probenentnahme und die Auswertung entsprechend einfach sein. Der Test kann zum Beispiel mit einem Nasenabstrich oder mit Speichel erfolgen. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte überprüft zusammen mit dem Paul-Ehrlich-Institut Qualität die Aussagekraft und Zulassung der Tests.

Die Selbsttests haben gegenüber den PCR-Tests eine höhere Fehlerrate. Daher soll/muss nach jedem positiven Selbsttest immer ein PCR-Test zur Bestätigung gemacht werden!

Kostet der Abstrich etwas? Muss ich meine Krankenversicherungskarte mitbringen?

Der Antigenschnelltest ist kostenfrei und Sie müssen keine Krankenversicherungskarte mitnehmen.

Wer steht hinter dem Angebot?

Die Testzentren sind eine freiwillige Initiative des Senats für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung und werden von verschiedenen Anbietern betreut.