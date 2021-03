Berliner über 65 können Astrazeneca-Impfung buchen

Berlin. Termine für eine Covid-19-Impfung mit dem Wirkstoff von Astrazeneca werden in Berlin von Sonntag an auch an Menschen über 65 Jahre vergeben. Das kündigte die Gesundheitsverwaltung am Samstag an. "Die bei der Buchung vorgenommene Unterscheidung in unter oder über 65-Jährige fällt weg, da der AstraZeneca-Impfstoff jetzt auch für über 65-Jährige Berliner*innen zugelassen ist", erklärte die Behörde. Eine Impfung ist jedoch erst nach Einladung möglich.

Viele über 70-Jährige, die diese nun bekommen, hätten damit die Möglichkeit, einen zeitnahen Astrazeneca-Termin zu buchen, hieß es. Das Gleiche gelte für 65- bis 70-Jährige mit bestimmten chronischen Erkrankungen.

"Es ist gut, dass wir nun ein früheres Impfangebot machen können", sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD). "Ich bitte alle, die eine Einladung zum Impfen erhalten, eindringlich, diese anzunehmen und sich impfen zu lassen."

Astrazeneca wird im Impfzentrum im früheren Flughafen Tegel und von nächster Woche an auch im früheren Flughafen Tempelhof verabreicht. Auch in Arztpraxen sollen in der kommenden Woche Impfungen beginnen. Die Kassenärztliche Vereinigung geht davon aus, dass auch dort zunächst Astrazeneca genutzt wird.

© dpa-infocom, dpa:210306-99-716402/2