Berlin. Ein Kleintransporter hat in Berlin-Hohenschönhausen gebrannt. Das Fahrzeug stand in der Nacht zu Samstag in der Altenhofer Straße und brannte vollkommen aus, wie die Feuerwehr am Samstagmorgen mitteilte. Das Fahrzeug gehört nach Polizeiangaben einer Immobilienfirma. Zwei daneben parkende Autos wurden durch die Hitze des Brandes beschädigt. Verletzt wurde aber niemand. Das Landeskriminalamt ermittelt zur Ursache.

© dpa-infocom, dpa:210306-99-711623/3