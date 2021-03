Corona in Berlin: 110 Neuinfektionen, Inzidenz bei 69,0

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich in Berlin nachweislich 131.974 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 2894 Menschen sind bislang in Berlin mit oder an Covid-19 gestorben. 123.661 Patienten gelten inzwischen als genesen. 5419 Menschen sind aktuell in Berlin mit dem Coronavirus infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Berlin bei 69,0.

Neuinfektionen, Inzidenzen, Todesfälle, Impfungen: Die wichtigsten Informationen und Zahlen zum Coronavirus in Berlin in der Übersicht.

Symptome, Risikogruppen, Krankheitsverlauf: Fragen und Antworten zum Coronavirus finden Sie hier.

Berlin. Die Corona-Pandemie hat Berlin weiter im Griff. Impfungen, Inzidenz, Fallzahlen, Lockdown: In unserem Newsblog halten wir Sie über die aktuelle Corona-Lage in Berlin und Brandenburg auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

10.32 Uhr: Brandenburgs Gesundheitsministerin sieht Corona-Öffnungen kritisch

Seit Montag können bisher geschlossene Einzelhandelsgeschäfte in Brandenburg mit vorheriger Terminvereinbarung wieder öffnen - Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sieht das nicht ohne Bedenken. „Das ist schon eine schwierige Situation, dort weitere Öffnungen zu haben“, sagte sie am Montag im Gesundheitsausschuss des Landtags. Es gebe Erfolge bei der Eindämmung der ursprünglichen Variante des Coronavirus. „Aber wir haben praktisch ein zweites Infektionsgeschehen mit den Mutationen - da gehen die Zahlen nach oben."

Wann Cafés und Gaststätten wieder öffnen können, ließ die Ministerin offen. „Bei uns sind in dieser Richtung jetzt noch keine Öffnungsschritte vorgesehen worden“, sagte Nonnemacher mit Blick auf die Kabinettssitzung in der vergangenen Woche.

Bund und Länder hatten vereinbart, dass nach einem Stufenplan frühestens ab 22. März Gaststätten, Theater und Kinos bei bis zu 100 neuen Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche wieder aufmachen dürfen. Bei einem Wert zwischen 50 und 100 muss ein tagesaktueller negativer Selbst- oder Schnelltest vorgelegt werden.

10.04 Uhr: Technische Schwierigkeiten stören Start von Testzentren

Ab sofort können sich Berliner in Corona-Schnelltestzentren auf eine Covid-19-Infektion hin untersuchen lassen. Der Start der Zentren hielt für die ersten Berliner, die schon am Montagmorgen gekommen waren, Überraschungen bereit. So konnten in einem der größten Zentren im Poststadion in Moabit viele Besucher nicht zum Abstrich zugelassen werden – wegen technischer Schwierigkeiten im Computersystem.

5.59 Uhr: Berliner Läden bereiten sich auf Öffnung vor

Einkaufen mit Termin: Viele Berliner Läden dürfen an diesem Dienstag nach langer Zeit wieder öffnen. Das hatte der Senat in der vergangenen Woche beschlossen. Wer dort einkaufen will, muss sich jedoch online oder telefonisch anmelden und das vereinbarte Zeitfenster einhalten. So sollen Corona-Infektionen beim Einkaufen vermieden werden. Pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche darf nur eine Kundin oder ein Kunde in den Laden.

Vieles dürfte am Dienstag zunächst über Anrufe laufen. Denn bei zahlreichen Läden gab es am Wochenende noch keine Möglichkeit, online einen Termin zu buchen.

Museen, Galerien und Gedenkstätten dürfen unter strengen Auflagen ebenso wieder öffnen wie die Tierhäuser von Zoo und Tierpark sowie das Aquarium. Kosmetik- und Nagelstudios und weitere Anbieter körpernaher Dienstleistungen dürfen unter Auflagen wieder Kunden empfangen.

Restaurants, Kinos und viele andere Freizeiteinrichtungen bleiben in Berlin aber dicht. Baumärkte bleiben für private Kunden geschlossen. Auch in Hotels ändert sich nichts. Die Beschränkungen sind zunächst bis zum 28. März befristet.

Auch bei privaten Treffen sind seit Sonntag die Auflagen etwas gelockert. Es dürfen fünf Personen aus zwei Haushalten zusammen kommen. Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt.

Wenn die Pandemielage das erlaubt, sollen eine Reihe weiterer Lockerungen möglich sein. Die neuen Regelungen dafür gelten seit Sonntag. Sollten sich binnen sieben Tagen weniger als 50 Menschen je 100.000 Einwohner mit dem Virus anstecken, sollen das Einkaufen und Sport im Freien weiter erleichtert werden. Steigt der Wert aber über 100, kommen neue Einschränkungen. In den vergangenen Tagen lag der Wert in Berlin knapp unter 70.

3.38 Uhr: Neue Corona-Regeln in Brandenburg gelten

In Brandenburg gelten ab Montag die neuen Corona-Lockerungen. Unter Auflagen dürfen Museen und Kosmetikstudios öffnen. Auch Geschäfte, die bislang geschlossen waren, können unter Einhaltung nun Hygieneregelungen Kunden bedienen. Offen stehen auch wieder Bau- und Babyfachmärkte. In Supermärkten, Tankstellen, Drogerien, Banken, Apotheken, Getränkemärkten oder Zeitungskiosken müssen Kunden sich nicht vorher anmelden.

Nun werden auch die Regelungen für Treffen mit Freunden oder Bekannten gelockert. Treffen von bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten sind gestattet. Bisher war das nur bei einem Haushalt mit einer weiteren Person möglich.

Um 12 Uhr informiert am Montag Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) über den aktuellen Stand der Umsetzung der Impfstrategie im Land. Brandenburger über 65 Jahre können ab sofort auch mit dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca geimpft werden. Bislang galt das vor allem für 18- bis 64-Jährige, wenn sie in die zweite Priorisierungs-Gruppe fallen.

3.34 Uhr: Häusliche Gewalt hat in Brandenburg zugenommen

Die häusliche Gewalt ist in Brandenburg im vergangenen Jahr auch unter dem Eindruck der Corona-Pandemie deutlich gestiegen. Die Zahl der erfassten Fälle wuchs nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur um nahezu ein Fünftel: von 4371 im Jahr 2019 auf 5235 im Jahr 2020. Das waren rein rechnerisch rund 14 Fälle pro Tag. Die überwiegende Zahl der Opfer war demnach weiblich. Die meisten Fälle betrafen einfache Körperverletzung, hierbei wurde auch der größte Anstieg registriert. Innenminister Michael Stübgen (CDU) und Polizeipräsident Oliver Stepien stellen die neue Kriminalstatistik am Montag (10.00 Uhr) vor.

+++ Sonntag, 7. März 2021 +++

22.47 Uhr: So können Arztpraxen und Apotheken „Teststelle to-go“ werden

Arztpraxen, Apotheken und alle weiteren Drittanbieter, die zertifizierte „Teststelle to-go“ der Senatsverwaltung für Gesundheit werden wollen, können am Registrierungs- und Zertifizierungsprozess ab Montag, den 8. März 2021 (9 Uhr) unter www.testen-lernen.berlin teilnehmen. Zertifizierungsvoraussetzungen und Teilnahmebedingungen finden sich dort auf der Homepage. Die Senatsverwaltung prüft dann die Bewerbungen. Für Fragen ist die Zertifizierungs-Hotline unter 0800 3848688 erreichbar.

17.31 Uhr: Impfzentrum Tempelhof geht an den Start

Das neue Impfzentrum in Tempelhof nimmt am Montag (14 Uhr) den Betrieb auf. Es ist im Hangar 4 des ehemaligen Flughafens untergebracht und soll zunächst nur nachmittags geöffnet sein. Für die Startphase seien 200 Corona-Impfungen pro Tag vorgesehen, sagte die Sprecherin der Impfzentren, Regina Kneiding. In dem letzten der sechs geplanten Berliner Impfzentren kommt der Astrazeneca-Impfstoff zum Einsatz, der auch im Impfzentrum in Tegel genutzt wird.

Damit sind bisher vor allem medizinisches Personal und Pflegepersonal geimpft worden. Er ist aber auch für Polizisten sowie Erzieherinnen und Erzieher vorgesehen. Im Impfzentrum Tegel, wo bis zu 3800 Impfungen täglich möglich sind, wurden die Kapazitäten bislang bei weitem nicht ausgeschöpft.

Nach Angaben der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ist eine Zubringerlinie mit zwei Kleinbussen zum neuen Impfzentrum geplant. Sie starten am U-Bahnhof Paradestraße und sollen täglich zwischen 12 und 19.30 Uhr im Einsatz sein. Die kostenlose Fahrt dauert etwa drei Minuten. Wenn der Impfbetrieb ab dem 22. März auf zwei Schichten ausgeweitet wird, soll es den Pendelverkehr laut BVG von 8.30 bis 19.30 Uhr geben.

16.20 Uhr: 110 Neuinfektionen, Inzidenz in zwei Bezirken deutlich über 90

in Berlin sind zwei weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 2894. 110 neue Infektionen wurden bestätigt, 313 waren es gestern. 5419 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 50 weniger als gestern. 123.661 Menschen gelten inzwischen als genesen. Fünf Bezirke meldeten am Sonntag keine Zahlen.

203 Menschen werden auf Intensivstationen behandelt, neun Personen weniger als gestern. 639 Menschen liegen insgesamt in Krankenhäusern, 42 weniger als gestern.

Die Berliner Corona-Ampel für den Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten steht mit 17,1 Prozent weiter auf Gelb. Der Wert für Neuinfektionen ist mit 69,0 weiter rot. Neukölln (94,9) und Tempelhof-Schöneberg (92,0) nähern sich indessen einer Inzidenz von 100. Die Ampel für den Bereich der Reproduktionszahl zeigt mit 0,94 Grün.

Die Corona-Fallzahlen in den Berliner Bezirken

Die 7-Tage-Inzidenz in den Berliner Bezirken

15.15 Uhr: Frauen in Corona-Krise besonders belastet

Anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März haben Politikerinnen und Politiker in Berlin auf die besondere Belastung von Frauen in der Corona-Krise hingewiesen. „Dass die Pandemie die Rollenverteilung zwischen Mann und Frau nachteilig beeinflusst, ist offensichtlich“, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD). Befürchtungen einer Wiederkehr veralteter Rollenbilder „auf breiter gesellschaftlicher Front“ müsse man ernst nehmen.

Gleichstellungssenatorin Dilek Kalayci (SPD) sagte, die vergangenen zwölf Monate in der Corona-Pandemie hätten auch gezeigt: Es drohe immer die Gefahr von Rückschritten, einer „Retraditionalisierung“ und einer „Schieflage in Bezug auf die Übernahme von Care-Arbeit“. Gerade jetzt müsse man nachhaltige Veränderungen angehen.

Auch die Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus wies darauf hin, die Corona-Krise habe in vielen Familien dazu geführt, dass Homeschooling, Kinderbetreuung und Haushalt häufig an den Frauen hängen blieben. „Noch schlimmer: Häusliche Gewalt, die sich vor allem gegen Frauen und Kinder richtet, hat in der Krise zugenommen“, so die Grünen. Die Pandemie habe Frauen zudem auch deshalb besonders getroffen, weil sie vermehrt in der Pflege oder in pädagogischen Berufen arbeiteten, „wo die ohnehin häufig prekären Arbeitsbedingungen durch das Virus und seine Auswirkungen noch erschwert wurden“.

Als einziges Bundesland hat Berlin den Internationalen Frauentag vor drei Jahren zum gesetzlichen Feiertag erklärt. 2021 jährt sich der Frauentag zum 100. Mal.

14.59 Uhr: Ab Montag weitere Lockerungen in Brandenburg

In Brandenburg gibt es mit Wochenbeginn weiter Lockerungen in den Coronaverordnungen. Auflagen müssen aber weiter beachtet werden. So dürfen Museen und der Einzelhandel öffnen und körpernahe Dienstleistungen angeboten werden. Offen für das normale Publikum sind in Brandenburg nun auch wieder Baufachmärkte. Da sie in Berlin weiter geschlossen sind, wird mit einem Andrang aus der Hautptstadt gerechnet, auch bereits am Montag, denn in Berlin ist der Internationale Frauentag ein Feiertag. Grundsätzlich ist der Lockdown in Brandenburg bis 28. März verlängert.

Laut der neuen Verordnung dürfen auch körpernahe Dienstleistungen wie Kosmetik angeboten werden. Wenn keine Maske getragen werden kann, müssen die Kunden einen tagesaktuellen negativen Schnelltest vorweisen.

Babyfachmärkte, weitere Kultur- und Freizeiteinrichtungen, öffentliche Bibliotheken oder Tierparks stehen ebenfalls offen. In Supermärkten, Tankstellen, Drogerien, Banken, Apotheken, Getränkemärkten oder Zeitungskiosken müssen sich Kunden wie bisher nicht vorher anmelden oder die Betreiber die Kontaktdaten erfassen. Geschlossen bleiben weiter Theater, Clubs, Kinos oder Schwimmbäder. Gaststätten ist nur der Außerhausverkauf gestattet.

Nun dürfen sich zwei Haushalte mit bis zu fünf Menschen treffen, bisher war es ein Haushalt mit einer weiteren Person. Ab dem 15. März gibt es nach der Verordnung an den weiterführenden allgemeinbildenden Schulen oder Oberstufenzentren im Wechsel Präsenz- und Distanzunterricht.

Geschlossen bleiben weiter Theater, Clubs, Kinos oder Schwimmbäder. Gaststätten ist nur der Außerhausverkauf gestattet. Übersteigt die Sieben-Tage-Inzidenz für mindestens drei Tage ununterbrochen in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt den Wert von 200, gelten laut Verordnung wieder schärfere Kontaktbeschränkungen und Maßnahmen auf regionaler Ebene - für mindestens 14 Tage.

12.01 Uhr: Weiter leichter Anstieg des Inzidenzwerts in Brandenburg

Über das Wochenende ist in Brandenburg der Sieben-Tage-Inzidenzwert - der Infektionen mit dem Coronavirus innerhalb einer Woche bei 100 000 Einwohnern - weiter leicht gestiegen. Am Sonntag wurde ein Wert von 63,7 ermittelt, am Samstag lag er bei 63,1, wie das Gesundheitsministerium mitteilte (Stand: 0 Uhr). Am Sonntag vor einer Woche wurden 63,3 Infektionen innerhalb von sieben Tagen bei 100.000 Einwohnern registriert. An den Wochenenden kann es aber zu verspäteten Meldungen aus den Landkreisen kommen. Innerhalb eines Tages von Samstag auf Sonntag kamen 215 neue Infektionen hinzu, am Samstag wurden 252 weitere Fälle gemeldet. Am Sonntag vor einer Woche waren es 251.

Die Entwicklung in Brandenburg ist weiter sehr unterschiedlich: Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz liegt mit einem Wert von 115,2 weiter an der Spitze, dann folgt das Havelland mit 98,2. Den niedrigsten Wert bei den kreisfreien Städten hat Frankfurt (Oder) mit 24,2, gefolgt von Brandenburg an der Havel mit 34,6 und Potsdam mit 36,6. Cottbus liegt mit 62,2 auf dem letzten vierten Platz.

11.20 Uhr: Berlin bietet ab Montag kostenlose Corona-Schnelltests an

Die Berlinerinnen und Berliner können sich von diesem Montag an unentgeltlich auf das Corona-Virus testen lassen. Für die Schnelltests steht in jedem Bezirk ein Testzentrum bereit, wie die Senatsgesundheitsverwaltung am Sonntag mitteilte. Zum eigenen Schutz und zum Schutz des persönlichen Umfelds seien die Menschen aufgerufen, sich einmal pro Woche testen zu lassen. Sie erhalten dafür eine Bescheinigung. Die Testzentren sind geöffnet von 9 bis 17 Uhr.

„Grundsätzlich gilt, wer einen positiven Schnelltest hat, muss sich sofort absondern und sich zwingend mit einem PCR-Test nachtesten lassen“, sagte Senatorin Dilek Kalayci (SPD). Wo dies möglich sei, erführen die Betroffenen in den Testzentren.

"Wir erweitern damit unsere Teststrategie, in die wir bereits die Krankenhäuser, Pflegeinrichtungen und Bildungseinrichtungen einbezogen haben, um ein Testen für alle", sagte Kalayci weiter. Ergänzend zu den Berliner Testzentren soll ein breites Netzwerk von “Test-To-Go-Stationen” eingerichtet werden. Dafür beauftragt die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung Dritte, dies können z.B. Apotheken sein.

11.12 Uhr: Woidke dankt Frauen für Einsatz in Corona-Pandemie

Zum Internationalen Frauentag hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) den Frauen für ihre Leistungen in der Corona-Pandemie gedankt. Sie tragen die Hauptlast in der Krise und haben in den vergangenen Monaten Großartiges geleistet, wie er am Sonntag in einer Mitteilung betonte. Am Dienstag beschäftige sich das Kabinett mit dem 3. Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramm für das Land von 2020 bis 2025, kündigte Woidke an. Dabei gehe es um die Chancengleichheit für Frauen und Männer, Mädchen und Jungen in allen gesellschaftlichen Bereichen und Politikfeldern. So solle der Frauenanteil in Entscheidungs- und Führungspositionen erhöht werden.

Es gebe noch sehr viel zu tun, sagte Frauenministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). Frauen arbeiten überwiegend in systemrelevanten, aber schlechter bezahlten Berufen. Zudem würden viele den Haushalt und Homeschooling bewältigen. Gleichberechtigung sollte endlich eine Selbstverständlichkeit sein, betonte sie. Die diesjährige Brandenburger Frauenwoche steht unter dem Motto „Superheldinnen am Limit“. Mehr als 50 Veranstaltungen sind landesweit bis 10. Dezember angekündigt.

5.01 Uhr: Geänderte Corona-Auflagen gelten - Private Treffen leichter möglich

Bei privaten Treffen sind von diesem Sonntag an in Berlin die Auflagen in der Corona-Krise etwas gelockert. Es dürfen fünf Personen aus zwei Haushalten zusammen kommen. Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt, wie aus der seit Sonntag gültigen und geänderten Verordnung zum Infektionsschutz hervorgeht. Vorher durfte sich ein Hausstand nur mit einer Person eines anderen Hausstandes treffen. Auch Sport im Freien zum Beispiel ist mit bis zu fünf Menschen kontaktfrei aus bis zu zwei Haushalten erlaubt. Fitnessstudios oder Schwimmbäder aber bleiben geschlossen. Diese Corona-Lockerungen hat der Senat beschlossen - die neuen Regelungen finden Sie hier im Überblick.

Erst nach dem Feiertag in Berlin am 8. März werden dann Geschäfte von Dienstag an unter Einschränkungen wieder öffnen können. Kunden brauchen zum Einkaufen einen gebuchten Termin und sollen ein festgelegtes Zeitfenster zur Verfügung haben. Die Kundenzahl im Laden wird begrenzt. Der Handelsverband Berlin-Brandenburg rechnete damit, dass viele Einzelhändler mitmachen werden und die Online-Terminvergabe vorbereiteten.

+++ Sonnabend, 6. März +++

18.16 Uhr: Impftermine mit Astrazeneca auch für über 65-Jährige

In Berlin können sich jetzt auch ältere Menschen mit dem Impfstoff Astrazeneca impfen lassen. Wie die Senatsverwaltung für Gesundheit am Sonnabend mitteilte, werden die Buchungen von Terminen für Covid-19-Impfungen ab dem 7. März umgestellt. So falle die bisherige Unterscheidung bei den Terminen in unter oder über 65-Jährige weg, heißt es aus der Senatsverwaltung. Der Grund: Der Astrazeneca-Impfstoff ist jetzt auch für über 65-Jährige in Berlin zugelassen.

Viele über 70-Jährige, die die in diesen Tagen nach Geburtsjahrgängen gestaffelt ihre Impfeinladungen bekommen, haben dadurch die Möglichkeit, zeitnah einen Astrazeneca-Termin buchen zu können. Das Gleiche gilt für 65- bis 70-Jährige mit bestimmten chronischen Erkrankungen, die in der kommenden Woche ihre Einladung über die Kassenärztliche Vereinigung erhalten werden. Etwas anders läuft es für Privatversicherte mit den gleichen Diagnosen: Sie müssen sich sich zunächst ein Attest ihrer behandelnden Ärztin oder ihres behandelnden Arztes verschaffen, um sich dann in der Impfhotline zu melden. „Wir haben in Berlin für das Impfen ein Einladungswesen. Es ist gut, dass wir nun ein früheres Impfangebot machen können“, sagt Gesundheits- und Pflegesenatorin Dilek Kalayci. Sie bitte alle, die eine Einladung zum Impfen erhalten, eindringlich, diese anzunehmen und sich impfen zu lassen.

Die Abfrage des Geburtsdatums im Buchungsprozess für die Impftermine bleibt trotz der Änderungen bestehen, denn nur der Biontech-Impfstoff hat eine Zulassung für 16- bis 18-Jährige Impfberechtigte. Moderna und Astrazeneca sind erst ab 18 Jahren zugelassen. Da es aufgrund der Einladungen an Menschen mit chronischen Erkrankungen und bestimmten Behinderungen sowie der Einladungen an bestimmte Berufsgruppen jetzt auch einige Impfungen von 16- bis 18-Jährigen Berliner geben kann, ist dies erforderlich.

17.33 Uhr: Brandenburg beschließt Corona-Eindämmungsverordnung

Die Brandenburger Landesregierung hat am Samstag die ab Montag geltenden Lockerungen in der Corona-Pandemie beschlossen. Damit werde die Rahmenvereinbarung der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin vom vergangenen Mittwoch umgesetzt, teilte das Gesundheitsministerium mit. Am Freitagabend waren die Brandenburger Maßnahmen nach der Kabinettssitzung bekannt gegeben worden. Grundsätzlich ist der Lockdown bis 28. März verlängert.

16.33 Uhr: 313 Neuinfektionen in Berlin, 212 Menschen auf Intensiv-Stationen

In Berlin sind drei weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 2892. 313 neue Infektionen wurden bestätigt, 415 waren es gestern. 5469 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, einen mehr als gestern. 123.503 Menschen gelten inzwischen als genesen.





212 Menschen werden auf Intensivstationen behandelt, elf Personen weniger als gestern. 681 Menschen liegen insgesamt in Krankenhäusern, 16 weniger als gestern.

Die Berliner Corona-Ampel für den Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten steht mit 17,8 Prozent weiter auf Gelb. Der Wert für Neuinfektionen ist mit 68,2 weiter rot. Die Ampel für den Bereich der Reproduktionszahl zeigt mit 0,97 Grün.





In Berlin wurden nach Angaben des Robert Koch-Instituts bisher 342.146 Impfdosen verabreicht. Die Impfquote liegt damit bei 5,9 Prozent für die Erstimpfung und bei 3,5 Prozent für Menschen, die beide Impfungen erhalten haben.

14.48 Uhr: Aldi überrascht von Ansturm auf Corona-Selbsttests

Der Discounter Aldi zeigte sich vom Ansturm auf die ersten Corona-Selbsttests im Einzelhandel am Sonnabend überrascht. Das Interesse an den Tests habe den Discounter „in dieser Intensität doch überrascht“, teilte das Unternehmen mit. Neben Aldi verkauft auch der Discounter Lidl seit Sonnabend Corona-Schnelltests für den Hausgebrauch. Allerdings können Kundinnen und Kunden die Testkits bislang nur online erwerben. Wegen der hohen Nachfrage ist die Internetseite aber seit dem frühen Vormittag nicht mehr erreichbar. „Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und hoffen, Sie bald wieder hier begrüßen zu dürfen“, heißt es auf der Internetseite. Wann Kunden wieder auf die Webseite zugreifen können, ist bislang unklar. Welche Einzelhändler in Kürze ebenfalls Selbsttests im Angebot haben und wie der Schnelltest funktioniert, lesen Sie hier: Reporter Julian Würzer hat ihn ausprobiert.

12.38 Uhr: Museen können in Brandenburg öffnen - mit Hygienekonzepten

In Brandenburg öffnen die Museen: Durch die von der Landesregierung beschlossenen kleinen Schritte zur Lockerung der Corona-Beschränkungen ist das ab Montag wieder möglich. Voraussetzung ist, dass sich die Infektionslage nicht verschlechtert.

Die Museen freuen sich und haben schon lange Vorkehrungen getroffen, sagte Susanne Köstering, Geschäftsführerin des Museumsverbandes Brandenburg auf Anfrage. Abstands- und Hygieneregeln müssen eingehalten werden. Einige Häuser werden demnach sofort, andere später öffnen. Das werde sich vermutlich bis Ostern hinziehen. Interessierte sollten sich auf den Internetseiten informieren.

Im Barberini Museum in Potsdam laufen diese Woche noch die Vorbereitungen für die am 13. März öffnende Ausstellung „Rembrandts Orient“. In 120 Werken wird gezeigt, wie niederländische Maler auf Einflüsse aus dem Nahen, Mittleren und Fernen Osten reagierten.

12.11 Uhr: Illegale Glückspielrunde in Kreuzberg aufgelöst

Einsatzkräfte der Polizei beendeten am Freitagabend eine illegale Glückspielrunde in Kreuzberg. An mehreren Tischen und Automaten in einer Wohnung in der Kochstraße spielten insgesamt 20 Personen Poker und andere Glücksspiele. Niemand von ihnen hielt sich an Abstands- und sonstige Hygieneregeln. Es wurden Strafanzeigen wegen Beteiligung am unerlaubten Glücksspiel, Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz sowie Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen die Eindämmungsverordnung gefertigt.

11.40 Uhr: 342.146 Impfdosen in Berlin verabreicht, Impfquote bei 5,9 Prozent

In Berlin sind mittlerweile insgesamt 342.146 Impfdosen verabreicht worden. Damit hat Berlin eine Impfquote von 5,9 Prozent bei den Erstimpfungen und 3,5 Prozent bei den Zweitimpfungen. Das meldet das Robert Koch-Institut (RKI). In Brandenburg wurden 206.480 Dosen verabreicht, die Impfquote liegt bei 5,1 Prozent bei den Erstimpfungen und 3,1 Prozent bei den Zweitimpfungen. Die bundesweit höchste Impfquote vermelden Bremen und das Saarland mit jeweils 6,7 Prozent. Insgesamt wurden in Deutschland 7.326.098 Impfdosen verabreicht, was einer Impfquote von 5,9 Prozent entspricht.

11.39 Uhr: Leichter Anstieg beim Inzidenzwert in Brandenburg

In Brandenburg ist die Zahl neuer Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche leicht gestiegen. Nach einem Sieben-Tage-Inzidenzwert von 62,8 am Freitag wurde am Sonnabend 63,1 ermittelt, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Am Sonnabend vor einer Woche lag er bei 63. Innerhalb eines Tages von Freitag auf Sonnabend kamen 252 neue Fälle hinzu, am Freitag waren es 298. Am Sonnabend vor einer Woche wurden 241 neue Infektionen registriert.

Die Entwicklung in Brandenburg ist sehr unterschiedlich: Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz liegt mit 117,9 weiter an der Spitze bei den Sieben-Tage-Inzidenzwerten, gefolgt von Elbe-Elster mit 110. Landkreise mit den niedrigsten Werten sind die Prignitz (31,5), Märkisch-Oderland (42,4) und die Uckermark (48,8).

8.14 Uhr: Discounter-Schnelltests nach wenigen Minuten ausverkauft

Vor den Aldi-Filialen herrscht am Sonnabendmorgen bereits großer Andrang. In der Revaler Straße in Friedrichshain warten vor der Ladeneröffnung zahlreiche Kundinnen und Kunden, um eine Packung der Schnelltests zu kaufen. Um 8 Uhr stürmen sie mit Einkaufswagen an die Kasse. Und nur nach wenigen Minuten teilt ein Mitarbeiter mit, dass die Schnelltests im Geschäft bereits vergriffen seien. Es seien lediglich sieben Stück geliefert worden. Mit Nachschub können Kunden erst im Laufe der kommenden Woche rechnen.

Auch in der Aldi-Filiale in der Eastside Mall an der Warschauer Brücke in Friedrichshain sind die Corona-Schnelltests nach wenigen Minuten vergriffen. Rund 20 Kunden warteten teils mehr als 30 Minuten auf die Öffnung des Ladens. Auch hier rechnet das Personal erst Ende der kommenden Woche mit einer neuen Lieferung der Schnelltests.

7.55 Uhr: Viele Lastwagen dürfen weiter sonntags fahren

Auf Autobahnen in Berlin und Brandenburg dürften viele Lastwagen noch einige Wochen länger sonntags und an Feiertagen fahren als bislang geplant. Die Ausnahme vom Fahrverbot ist in dieser Woche verlängert worden. Vorerst bis 5. April dürfen nach Angaben des Bundesamts für Güterverkehr Lastwagen sonntags fahren, die den Einzelhandel für dessen täglichen Bedarf beliefern. Noch bis Ende Juni gilt auch eine Ausnahmegenehmigung für Fahrzeuge, die die Corona-Impfzentren beliefern. Groß- und Schwertransporter sind aber weiterhin an Sonn- und Feiertagen nicht erlaubt.

Bundesweit hatten die Länder vor knapp einem Jahr das Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen gelockert. Angesichts von Hamsterkäufen sollte damit sichergestellt werden, dass die Lebensmittel und Bedarfsgüter nicht knapp werden. Supermärkte konnten nach dem Haupteinkaufstag Samstag gleich wieder mit neuer Ware beliefert werden können. Im Sommer bis zum Herbst galt das Verbot dann wieder. Nach der Straßenverkehrsordnung dürfen an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 0 bis 22 Uhr eigentlich Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5 Tonnen nicht fahren. Das Verbot gilt nicht für den Transport frischer Lebensmittel wie Milch, Fleisch, Fisch und leicht verderblichem Obst und Gemüse.

7.14 Uhr: FDP kritisiert Öffnungsverbot für Baumärkte als realitätsfremd

Die Berliner FDP-Fraktion hat die neuen Öffnungsregeln für Gartencenter und Baumärkte in der Hauptstadt als realitätsfremd kritisiert. „Während andere Bundesländer den Baumärkten pünktlich zum Saisonstart eine reguläre Öffnung mit strengen Hygieneregeln ermöglichen, hält Berlin an der unnötigen Schließung fest“, sagte FDP-Fraktionsvorsitzender Sebastian Czaja der Deutschen Presse-Agentur. Anders als noch im ersten Lockdown sei dort nur Einkaufen mit gebuchtem Termin möglich. „Das ist nicht nur aus Sicht des Infektionsschutzes überflüssig, sondern mal wieder ein Beispiel einer völlig realitätsfremden Regelung“, kritisierte Czaja.

„Gartencenter dürfen ganz regulär öffnen – die sind aber in der Regel in den Baumärkten integriert. Es macht keinen Sinn, dass ich im gleichen Geschäft meine Blumen jederzeit kaufen darf, um die Schippe zum Einpflanzen zu holen, aber umständlich einen Termin brauche“, argumentierte der FDP-Fraktionschef. „Diese Willkür bei den Regeln sorgt für weiteren Vertrauensverlust und zuletzt auch für Verlust der Akzeptanz für sinnvollere Maßnahmen.“ Der Berliner Senat hatte bei einer Sondersitzung am Donnerstag eine entsprechende Regelung beschlossen.

7.04 Uhr: Berliner Zoo bereitet Öffnung von Tierhäusern und Aquarium vor

Der Berliner Zoo plant die Öffnung der Tierhäuser und des Aquariums. Der Zugang solle jedoch angesichts der Corona-Pandemie nur unter Einhaltung strenger Auflagen möglich sein, teilte die Einrichtung mit. „Auf dem gesamten Gelände von Zoo und Tierpark gilt derzeit ohnehin schon eine Maskenpflicht“, sagte ein Zoosprecher auf Nachfrage. „Welche Bedingungen darüber hinaus in den Häusern gelten werden, besprechen wir derzeit.“ Weitere Details sowie der konkrete Öffnungstermin sollen in der kommenden Woche bekanntgegeben werden. Bis dahin lasse der Zoo sowohl die Tierhäuser als auch das Aquarium geschlossen. Zu sehen sind weiterhin die Tiere in den Außenanlagen.

Der Berliner Senat beschloss am Donnerstag Änderungen beim Infektionsschutz und erlaubt damit auch eine Öffnung von Tierhäusern und des Aquariums.

6.57 Uhr: Brandenburgs Bestattungswesen wegen Corona nicht überfordert

Die Sterblichkeit ist zum Jahresbeginn in einigen märkischen Kommunen gestiegen. Das Bestattungswesen im Brandenburg stößt dadurch allerdings nicht an seine Grenzen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. „Zwar wurde von vielen Seiten ein erhöhtes Arbeitsaufkommen um den Jahreswechsel wahrgenommen, es wurde aber ebenso stets versichert, dass es keine Probleme mit der Erbringung der geforderten Leistungen gab“, sagt Fabian Lenzen, Sprecher der Bestatterinnung Berlin-Brandenburg. Mittlerweile habe sich die Lage weitestgehend wieder auf das übliche Maß an Aufträgen eingependelt.

Im Krematorium Potsdam werden 180 Kühlstellplätze für Särge zur Einäscherung vorgehalten, wie Stadtsprecherin Christine Homann informiert. Außerdem gebe es noch ausreichend Nebengelass, wo Särge fachgerecht und pietätvoll aufbewahrt werden könnten. Die Wartezeiten bis zur Beisetzung hätten sich allerdings verlängert, auch weil Angehörige Trauerfeiern wegen begrenzter Teilnehmerzahlen teilweise verschieben würden.

6.04 Uhr: 18 Menschen zwangsweise in Quarantänestationen eingewiesen

In Brandenburg sind in der Corona-Pandemie bis Mitte Februar 18 Quarantäne-Verweigerer zwangsweise in Landeseinrichtungen eingewiesen worden. Die Dauer des Aufenthalts habe 3 bis 19 Tage betragen, teilte das Gesundheitsministerium in Potsdam auf eine Anfrage aus der Linke-Landtagsfraktion mit. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums gehörten die Quarantäneverweigerer unterschiedlichen Nationalitäten an. Darunter seien auch Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft. Die Zentrale Ausländerbehörde stellte im Rahmen der Amtshilfe Gebäude und Personal zur Verfügung.

In Brandenburg gab es bis Ende Januar demnach 30 Menschen, die sich einer Quarantäne verweigerten. In zwei Fällen dauere die Einstufung als Quarantäneverweigerer noch an, erklärte das Ministerium. In einem Fall habe sich ein Infizierter freiwillig in eine Quarantänestation begeben. Das Innenministerium hatte die Zahl der Menschen, die in der Einrichtung zwangsweise untergebracht worden sind, zwischenzeitlich auf 18 geändert. In zwölf Fällen seien lediglich Anträge bei Gericht auf die Einweisung gestellt worden, denen aber nicht stattgegeben worden sei.

Die Zwangseinweisung ist im Bundesinfektionsschutzgesetz als letztes Mittel vorgesehen, wenn sich Infizierte der Quarantänepflicht widersetzen. Verweigern sie sich, in Quarantäne zu begeben, können die Behörden Ordnungsstrafen gegen sie verhängen. Möglich sei es dann, die vorgeschriebene Zeit der Isolation in der häuslichen Umgebung zu verbringen.

3.58 Uhr: Mittelstands-Verband: Ab 1. April alle Branchen in Berlin öffnen

Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion Berlin hat gefordert, den Lockdown für den gesamten Einzelhandel sowie die Gastronomie und Hotellerie im kommenden Monat zu beenden. Der Senat solle die Öffnung ab dem 1. April „unter Einhaltung klarer, berlinweiter gültiger Vorschriften“ ermöglichen, teilte die Mittelstands-Vertretung am Freitagabend mit.

Die Unternehmen in diesen Branchen kämpften nicht nur um finanzielle Entschädigungen beim Bund und den Ländern, sondern seien mehrheitlich inzwischen in ihrer Existenz bedroht. „Die Kreisverbände und Mitglieder des Landesvorstands erreichen täglich erschütternde Nachrichten verzweifelter Unternehmerinnen und Unternehmer, die eine weitere monatelange Schließung nicht mehr verkraften können und Klarheit über den Zeitpunkt und Voraussetzung haben müssen“, hieß es.

Über die jüngst von Bund und Ländern beschlossenen Maßnahmen heißt es: „Die diskutierten Vorschläge, zum Beispiel für Terminvereinbarungen im Einzelhandel, sind lebensfremd und machen jeden weiteren Geschäftsbetrieb für Unternehmen unwirtschaftlich“, heißt es. Inzidenzwerte dürften nicht der einzige Faktor für die Beurteilung der gesundheitlichen Situation sein, wenn schwere Krankheitsverläufe nur noch sehr selten bei jüngeren Menschen vorkämen.

+++ Freitag, 5. März +++

19.35 Uhr: Brandenburg lockert Corona-Beschränkungen je nach Infektionslage

Fast drei Monate nach dem Beginn des harten Corona-Lockdowns können in Brandenburg Geschäfte und Museen unter Auflagen wieder öffnen. Das Kabinett beschloss am Freitag kleine Schritte zur Lockerung der Beschränkungen, die davon abhängig sind, wie sich die Zahl neuer Infektionen innerhalb einer Woche im Land entwickelt. Ab Montag (8. März) können Geschäfte und Museen öffnen, wenn man einen Termin gebucht hat und falls sich die Infektionslage nicht mehr deutlich verschlechtert. Auch Kosmetikstudios öffnen dann unter Auflagen. Drei Wochen nach den Grundschulen können auch die Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen ab 15. März in den Wechselunterricht zwischen der Schule und zu Hause gehen.

Das Treffen mit Freunden oder Bekannten wird einfacher: Vom kommenden Montag an können sich zwei Haushalte mit bis zu fünf Menschen treffen, bisher war es ein Haushalt mit einer weiteren Person. Mit den neuen Regeln setzt Brandenburg eine entsprechende Vereinbarung zwischen Bund und Ländern vom Mittwoch um. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hält die Lockerungsschritte für wichtig, verweist aber auf die weiter bestehenden Risiken durch das Coronavirus.

„Wichtig ist, dass der positive Trend, den wir in den vergangenen Wochen hatten, sich weiter fortsetzt“, sagte Woidke. Es sei weiter zwingend erforderlich, dass sich die Menschen an die Regeln zu Abstande und Hygiene halten.

Der Lockdown wird grundsätzlich bis zum 28. März verlängert. Wenn der Wert neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche zwischen 50 und 100 liegt, wird ab Montag der Einkauf im Einzelhandel und der Besuch von Museen und Gedenkstätten mit Termin möglich. Auch individueller Sport im Freien mit bis zu 10 Erwachsenen oder bis zu 20 Kindern ist wieder erlaubt. Am Freitag lag diese 7-Tage-Inzidenz landesweit bei knapp 63. Bei einem Wert unter 50 gilt nur die Begrenzung der Kundenzahl pro Fläche ohne Termin.

Weitere Öffnungen sind in den folgenden Wochen davon abhängig, ob sich der Inzidenzwert jeweils zwei Wochen lang nicht verschlechtert.

Selbsttests zur Pandemie-Bekämpfung - das sagen Bürgerinnen und Bürger

18.13 Uhr: Geldstrafe nach Beleidigungs-Mail an Virologen Drosten

Eine beleidigende E-Mail an den Virologen Christian Drosten hat für einen 58-Jährigen eine Geldstrafe nach sich gezogen. „Der Verurteilte hatte im Mai 2020 in einer E-Mail an das Virologische Institut der #Charité unter dem Betreff "Coronagoebbels" dessen Leiter, Prof. Dr. Christian Drosten, beleidigt“, twitterte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Freitag. Eine Geldstrafe in Höhe eines Monatsgehalts gegen den „mutmaßlichen Verschwörungstheoretiker“ sei mittlerweile rechtskräftig, hieß es. Wann der Strafbefehl erwirkt wurde und um welche Summe es geht, blieb auf Anfrage offen.

Drosten selbst hatte in der Vergangenheit wiederholt von massiven Anfeindungen und Morddrohungen gegen sich gesprochen. Der Wissenschaftler gilt auch über Deutschland hinaus als Experte für Coronaviren. Er ist seit Beginn der Pandemie mit seinen Einschätzungen zu Sars-CoV-2 und Empfehlungen an die Politik auch in der breiten Öffentlichkeit bekannt geworden.

Die #AmtsanwaltschaftBerlin hat gegen einen 58-jährigen, mutmaßlichen Verschwörungstheoretiker einen Strafbefehl und eine mittlerweile rechtskräftige Geldstrafe in Höhe eines Monatsgehalts erwirkt. — Generalstaatsanwaltschaft Berlin (@GStABerlin) March 5, 2021

16.07 Uhr: 15 weitere Corona-Tote, 415 neue Infektionen, Inzidenz bei 69,7

In Berlin sind 15 weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 2889.

415 neue Infektionen wurden bestätigt, 608 waren es gestern. 5468 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 32 weniger als gestern. 123.194 Menschen gelten inzwischen als genesen.

223 Menschen werden auf Intensivstationen behandelt, drei Personen mehr als gestern. 697 Menschen liegen insgesamt in Krankenhäusern, 25 weniger als gestern.

Die Berliner Corona-Ampel für den Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten steht mit 18,6 Prozent weiter auf Gelb. Der Wert für Neuinfektionen ist mit 69,7 weiter rot. Die Ampel für den Bereich der Reproduktionszahl zeigt mit 0,83 Grün.

Die Corona-Fallzahlen in den Berliner Bezirken

Die Corona-Inzidenzen in den Berliner Bezirken

15.59 Uhr: Zahl der Impfungen mit Astrazeneca steigt deutlich

Die Zahl der Corona-Impfungen mit dem Astrazeneca-Impfstoff in Berlin ist deutlich gestiegen. Gab es in der Startphase im Impfzentrum Tegel, wo er bisher zum Einsatz kommt, nach dem 10. Februar rund 200 Impfungen täglich und Anfang vergangener Woche gut 400, lag die Zahl am Mittwoch bei 1021 und am Donnerstag bei 1009. Das teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit auf Anfrage am Freitag mit. Im Vollbetrieb wären allerdings bis zu 3800 Impfungen pro Tag möglich - davon ist das Zentrum noch weit entfernt.

„Wir haben laut RKI heute insgesamt 28 182 gemeldete Impfungen mit Astrazeneca, das entspricht etwa Berlins Bevölkerungsanteil an den bundesweiten Zahlen“, sagte ein Sprecher der Gesundheitsverwaltung. Berlin hat den Angaben zufolge inzwischen 93 600 Impfdosen des britisch-schwedischen Herstellers bekommen, davon 28.800 in dieser Woche. Eine weitere Lieferung sei vom Hersteller verschoben worden.

15.45 Uhr: Erste Impfeinladungen für Lehrer und Erzieher sind verschickt

Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie hat die ersten Impf-Einladungen an die 63 Förderzentren in öffentlicher und freier Trägerschaft versandt. Gut 6.000 Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher sowie weitere Beschäftigte an den Förderzentren können sich damit gegen das Corona-Virus impfen lassen. Die Beschäftigten erhalten mit dem Schreiben einen personalisierten Code, mit dem sie sich einen Impftermin buchen können. Die Impfungen mit dem Impfstoff Astrazeneca können sofort im Impfzentrum in Tegel realisiert werden. Wenn Anfang der Woche auch das Impfzentrum in Tempelhof eröffnet, werden noch weitere Impfkapazitäten zur Verfügung stehen.

Ebenfalls im Laufe des heutigen Tages werden die Impfeinladungen für die Personen in der Kindertagespflege an die bezirklichen Jugendämter verschickt. Diese leiten sie dann in der nächsten Woche an die einzelnen Kindertagespflegestellen weiter. Die Einladungen für die mehr als 40.000 Kita-Beschäftigten sollen in der nächsten Woche an die Kita-Träger versandt werden.

14.50 Uhr: Verdi zu Kita-Regelbetrieb in Berlin - "Senat handelt verantwortungslos"

Die Gewerkschaft Verdi hat die Wiederaufnahme des Regelbetrieb in den Kitas ab Dienstag scharf kritisiert. "Der Senat handelt absolut verantwortungslos und setzt die Gesundheit der Erzieherinnen und Erzieher wissentlich aufs Spiel“, sagt Andrea Kühnemann, stellvertretende Landesbezirksleiterin von Verdi Berlin-Brandenburg. „Ich habe von keiner einzigen Erzieherin gehört, die bisher geimpft worden ist. Auch Schnelltests gibt es in den Kitas bisher kaum. Wie kann der Senat dann die Türen der Kitas wieder nahezu vollständig öffnen?“ Erzieherinnen und Erzieher sind laut einer AOK-Studie die am stärksten von der Pandemie betroffene Berufsgruppe, noch vor dem Pflege- und Krankenhauspersonal.

13.30 Uhr: Impfdosen können in Berlin nicht schnell genug verabreicht werden

13.29 Uhr: Fünf Millionen Euro für Brandenburger Kultur

Rund fünf Millionen Euro stellt das Land Brandenburg bis Ende Juni für Kultureinrichtungen bereit. Coronabedingte Einnahmeausfälle sollen damit zu 100 Prozent ausgeglichen werden, wie Kulturministerin Manja Schüle (SPD) am Freitag sagte. Im vergangenen Jahr betrug die Kulturhilfe des Landes vier Millionen Euro. Etwa die Hälfte der insgesamt 500 Einrichtungen im Land bekamen finanzielle Hilfe. Öffentliche, private und gemeinnützige Einrichtungen und Träger können sich bewerben. Investitionen sind über das Programm nicht förderfähig.

Die Hilfe sei wichtig, denn Kultur müsse durchhalten, sagte Schüle. Kultur sei kein Luxus. Einschränkungen und Belastungen für die Einrichtungen dauerten an. Verlässliche Unterstützungsinstrumente seien nach wie vor unerlässlich, wenn Museen, Theater, Orchester oder andere Einrichtungen in Existenznot gerieten, weil ihnen die Einnahmen etwa aus Kartenverkäufen wegbrechen. Wichtig sei, die vielfältige Kulturlandschaft im Land zu sichern.

13.11 Uhr: 333.422 Impfdosen in Berlin verabreicht, Impfquote bei 5,7 Prozent

In Berlin sind mittlerweile insgesamt 333.422 Impfdosen verabreicht worden. Damit hat Berlin eine Impfquote von 5,7 Prozent bei den Erstimpfungen und 3,4 Prozent bei den Zweitimpfungen. Das meldet das Robert Koch-Institut (RKI). In Brandenburg wurden 199.522 Dosen verabreicht, die Impfquote liegt bei 4,9 Prozent bei den Erstimpfungen und 3,0 Prozent bei den Zweitimpfungen. Die bundesweit höchste Impfquote vermelden Bremen und das Saarland mit jeweils 6,4. Insgesamt wurden in Deutschland 7.082.562 Impfdosen verabreicht, was einer Impfquote von 5,7 Prozent entspricht.

13 Uhr: Wir starten unser neues Corona-Newsblog für Berlin

