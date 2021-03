Impfzentrum Tempelhof startet mit 200 Impfungen pro Tag

Ab Montag sind alle Berliner Impfzentren in Betrieb. Als letztes startet das in Tempelhof, allerdings nur halbtags. Der Astrazeneca-Impfstoff soll in Berlin immer mehr genutzt werden.

Berlin. Das neue Impfzentrum in Tempelhof soll nach dem Start am Montag zunächst nur nachmittags geöffnet sein. Der Ganztagsbetrieb ist erst rund zwei Wochen später geplant. Für die Startphase seien zunächst 200 Corona-Impfungen pro Tag vorgesehen, sagte die Sprecherin der Impfzentren, Regina Kneiding, am Freitag. Das letzte von sechs Berliner Impfzentren ist im Hangar 4 des ehemaligen Flughafens untergebracht.

Wochenlang stand es ungenutzt leer. Die Impfzentren galten schon im Dezember als startklar, allerdings fehlte es an ausreichend Impfstoff. Der steht nun in immer größerem Umfang zur Verfügung. Künftig gibt es für die drei bisher in Berlin genutzten Corona-Impfstoffe dann jeweils zwei Impfzentren, wie Kneiding erläuterte: In der Arena und auf dem Messegelände in Charlottenburg kommt der Impfstoff von Biontech-Pfizer zum Einsatz, im Erika-Heß-Eistadion in Wedding und im Velodrom in Pankow der Impfstoff von Moderna. In Tempelhof und im Terminal C des ehemaligen Flughafens Tegel ist es der des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca.

Die Zahl der Impfungen mit dem Astrazeneca-Impfstoff in Berlin ist deutlich gestiegen. Gab es in der Startphase nach dem 10. Februar etwa rund 200 Impfungen täglich im Impfzentrum in Tegel und Anfang vergangener Woche gut 400, lag die Zahl am Mittwoch bei 1021 und am Donnerstag bei 1009, wie die Senatsverwaltung für Gesundheit auf Anfrage am Freitag mitteilte. Im Vollbetrieb wären allerdings bis zu 3800 Impfungen pro Tag möglich - davon ist das Zentrum noch weit entfernt.

"Wir haben laut RKI heute insgesamt 28 182 gemeldete Impfungen mit Astrazeneca, das entspricht etwa Berlins Bevölkerungsanteil an den bundesweiten Zahlen", sagte ein Sprecher der Gesundheitsverwaltung. Berlin hat den Angaben zufolge inzwischen 93 600 Impfdosen des Herstellers bekommen, davon 28 800 in dieser Woche. Von den gelieferten Impfdosen seien 66 524 Dosen disponiert, also schon genutzt worden oder fest verplant.

Es würden gerade außerdem Buchungscodes an große Gruppen unter 65 Lebensjahren verschickt, darunter Kita-Personal, so der Sprecher der Gesundheitsverwaltung. Außerdem soll Berücksichtigung finden, dass die Ständige Impfkommission den Astrazeneca-Impfstoff in Deutschland nun auch für Menschen ab 65 Jahren empfiehlt.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte vor dem Hintergrund der anhaltenden Corona-Pandemie am Donnerstag alle Impfberechtigten aufgefordert, die Möglichkeit für den Impfschutz zu nutzen. "Der Impfstoff ist da, wir haben Termine. Bitte nehmen Sie dieses Angebot auch an. Es schützt und hilft, es rettet Leben", sagte er. Auch die Skepsis gegenüber dem Astrazeneca-Impfstoff sei nicht gerechtfertigt.

Der Astrazeneca-Impfstoff hat eine geringere Wirksamkeit als der von Biontech/Pfizer und Moderna, aber mit einer von 70 bis 80 Prozent nach Expertenmeinung immer noch eine gute. Die Ständige Impfkommission in Deutschland (Stiko) hatte ihn - anders als die EU-Arzneimittelbehörde EMA - vorerst nur für Menschen zwischen 18 und 64 Jahren empfohlen, weil ausreichend Daten zur Wirkung bei Älteren fehlten. Am Donnerstag teilte die Stiko vorab mit, die Impfung mit dem Mittel "für alle Altersgruppen, entsprechend der Zulassung zu empfehlen".

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) teilten am Freitag mit, es sei eine Zubringerlinie mit zwei Kleinbussen zum neuen Impfzentrum in Tempelhof geplant. Sie sind täglich zwischen 12 und 19.30 Uhr im Einsatz, ab dem 22. März, wenn der Impfbetrieb auf zwei Schichten ausgeweitet wird, dann von 8.30 bis 19.30 Uhr. Die Busse starten am U-Bahnhof Paradestraße, die kostenlose Fahrt dauert etwa drei Minuten.

