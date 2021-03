12-Jährige überquert Fahrbahn und wird von Auto angefahren

Falkensee. Eine 12-Jährige ist in Falkensee (Havelland) von einem Auto angefahren und verletzt worden. Das Mädchen wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizeidirektion West am Donnerstag mitteilte. Die 12-Jährige habe an einer Fußgängerampel, die auf Grün stand, die Seeburger Straße überquert. Dabei sei sie von der 47-jährigen Autofahrerin offenbar übersehen worden. Die Polizei hat eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

© dpa-infocom, dpa:210304-99-689786/2