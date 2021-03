Wohnungsbrand durch Räucherstäbchen

Berlin. Eine 23-Jährige hat mit Hilfe von Räucherstäbchen möglicherweise absichtlich ihre Wohnung in Brand gesetzt. Eine Passantin habe aus dem Fenster des Hochhauses an der Charlottenburger Chaussee in Berlin-Spandau am Mittwochabend Rauch aufsteigen sehen und die Feuerwehr alarmiert, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nach ersten Ermittlungen gingen die Beamten davon aus, dass die Frau vorsätzlich handelte, da sie ihre Wohnung nach Ausbruch des Feuers verließ. Sie und andere Bewohner des Hauses seien unverletzt geblieben. Die Beamten nahmen die 23-Jährige fest und übergaben sie dem Landeskriminalamt. Die Ermittlungen dauern an.

