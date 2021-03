Unfall auf der Berliner Stadtautobahn: Ein Verletzter

Berlin. Auf der Berliner Stadtautobahn Richtung Norden ist ein Mensch beim Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug verletzt worden. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, kam es am Donnerstagmorgen zur Kollision von zwei Autos. Ein Mensch wurde verletzt aus dem Wagen befreit und in eine Klinik gebracht. Die Hintergründe zum genauen Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt. Wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte, ereignete sich der Unfall auf der A100 Richtung Wedding direkt hinter dem Tunnel Britz. Die Räumungsarbeiten dauerten weiter an.

