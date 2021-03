72-jähriger Autofahrer bei Verkehrsunfall gestorben

Neiße-Malxetal. Bei einem Verkehrsunfall ist ein 72-jähriger Autofahrer in der Gemeinde Neiße-Malxetal ums Leben gekommen. Der Mann sei am Dienstag mit seinem Wagen aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, berichtete die Polizei am Mittwoch. Der 72-Jährige sei noch am Unfallort in dem Fahrzeug gestorben. Seine 69 Jahre alte Beifahrerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Ermittlungen habe der Mann während der Fahrt ein akutes gesundheitliches Problem erlitten, erklärte die Polizei.

© dpa-infocom, dpa:210303-99-671314/2