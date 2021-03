Wohnungsbrand in Fennpfuhl: Ein Schwerverletzter

Berlin. Bei einem Wohnungsbrand im Berliner Ortsteil Fennpfuhl hat eine Person schwere Brandverletzungen erlitten. Das Feuer brach in der Nacht zum Mittwoch kurz nach Mitternacht in einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines viergeschossigen Wohnhauses aus, sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittwochmorgen. Demnach gingen Einrichtungsgegenstände aus bisher unbekannter Ursache in Flammen auf. Die 22 Brandbekämpfer konnten rasch löschen. Zwei angrenzende Wohnungen sowie der Dachstuhl wurden kontrolliert, weitere Personen wurden nicht verletzt. Zur Identität der schwer verletzten Person gab es zunächst keine Angaben. Sie kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

