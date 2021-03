S-Bahn Berlin: City-S-Bahn S21 verzögert sich bis Dezember 2022

Berlin. Die Eröffnung des ersten Abschnitts der neuen City-S-Bahn S21 verzögert sich erneut. Die Deutsche Bahn (DB) will das Teilstück nun erst im Dezember 2022 in Betrieb nehmen. Das teilte der Konzern am Dienstag nach einer Anfrage der Berliner Morgenpost öffentlich mit. Nun sollen Fahrgäste die Strecke zwischen Hauptbahnhof und Gesundbrunnen ab dem Fahrplanwechsel in knapp zwei Jahren erstmals nutzen können.

Als Grund für die Verzögerungen nannte das Unternehmen zeitintensive Nachverhandlungen mit den beteiligten Baufirmen. „Wir waren im Projekt City-S-Bahn in den letzten Wochen und Monaten mit vielen Nachforderungen der bauausführenden Firmen konfrontiert. Es ging um einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag“, sagte Alexander Kaczmarek, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für das Land Berlin. Über Berechtigung und Höhe dieser Nachforderungen sei zäh gerungen worden, mittlerweile seien die Verhandlungen abgeschlossen.

„Die gute Nachricht: Wir konnten die Forderungen auf gut die Hälfte reduzieren und Geld sparen“, sagte Kaczmarek und fügte die schlechte Nachricht hinzu: „Dadurch haben wir Zeit verloren, da während der Verhandlungen wenig gebaut wurde.“ Aufgrund der Pandemie sei eine zeitliche Aufholjagd „leider nicht sicher machbar“. Der Konzern habe sich daher entschieden, die Inbetriebnahme auf den übernächsten Fahrplanwechsel zu verschieben.

S-Bahn in Berlin: Inbetriebnahme der S21 musste mehrfach verschoben werden

Die DB hat das Projekt City-S-Bahn nach eigener Auskunft bereits im Herbst 2020 organisatorisch und personell neu aufgestellt. Die neue Projektleitung habe alle bestehenden Planungen überprüft und, wo nötig, angepasst und korrigiert. Aktuell verlegt die DB auf der neuen Strecke erste Gleise und installiert Signale.

Die neuerliche Verzögerung ist ein weiterer Punkt auf einer langen Liste an Problemen bei dem Mega-Projekt. Ursprünglich sollten die ersten Züge bereits 2017 auf der Strecke rollen. Doch immer wieder musste die Bahn die Eröffnung verschieben. Zuletzt von Dezember 2020 auf den Sommer 2021 und anschließend auf Dezember 2021. Sollte die Strecke Ende 2022 in Betrieb genommen werden, halten die Bahnen zunächst auch nur an einem provisorischen Interimsbahnsteig unter der Invalidenstraße. Der reguläre S-Bahnhof wird voraussichtlich erst 2026 an Netz gehen.

Die Strecke von Gesundbrunnen über Wedding zum Hauptbahnhof ist der erste Abschnitt des Projekts zum Bau eines zweiten Nord-Süd-Tunnels für dei S-Bahn. Vom Hauptbahnhof soll die Strecke über Potsdamer Platz und eine neue Station am Gleisdreieck zur Yorkstraße führen.