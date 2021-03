Kabinett nimmt Plan für Verfassungsschutz-Check zur Kenntnis

Potsdam. Das Kabinett in Brandenburg hat die Pläne von Innenminister Michael Stübgen (CDU) für einen Verfassungstreue-Check zum Aufspüren möglicher Extremisten im öffentlichen Dienst zur Kenntnis genommen. Das teilte das Innenministerium am Dienstag auf Anfrage mit.

Vorgesehen ist für Bewerber von Beamtenstellen eine Anfrage beim Verfassungsschutz ohne Einwilligung des Betroffenen, ob es Zweifel gibt, dass jemand für die freiheitliche demokratische Grundordnung eintritt. Die Anfrage soll es nur geben, wenn die Verfassungstreue das letzte offene Kriterium für die Einstellung ist, also nicht, wenn jemand aus anderen Gründen nicht in Betracht kommt.

Außerdem ist eine Regelanfrage für bestimmte Beamte auf Lebenszeit geplant, die bereits im Dienst sind. Dies soll zum Beispiel für politische Beamte, Leiter einer oberen oder unteren Landesbehörde oder eines Landesbetriebs gelten. Die Prüfung ist in beiden Fällen ein Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Deshalb soll das Landesbeamtengesetz geändert werden. Der Entwurf ging am Dienstag auch an den Landtag. Die AfD-Fraktion hatte sich im Oktober im Innenausschuss gegen die Pläne zur Abfrage gewandt.

