Coronavirus in Berlin: Kitas öffnen wieder für alle Kinder

Ab dem 9. März sollen die Kitas in Berlin wieder für alle Kinder offenstehen. Der Notbetrieb in den Einrichtungen endet damit.

Jacken und Rucksäcke hängen in einer Städtischen Kita an Haken im Flur.

Berlin. Die Kitas in Berlin sollen von Dienstag nächster Woche an wieder für alle Kinder offenstehen. Das teilte die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie am Dienstag nach einer Sitzung des Senats mit. Der Notbetrieb endet damit. Die Liste systemrelevanter Berufe als Grundlage für einen Anspruch auf Betreuung der eigenen Kinder werde nicht mehr angewendet. Geplant sei ein "eingeschränkter Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen".

Lesen Sie auch: Ältere Grundschüler kehren zurück - Klasse 10 ab 17. März

Das Infektionsgeschehen in den Berliner Kitas sei in den vergangenen Wochen stabil sehr gering gewesen, begründete die Senatsverwaltung ihre Entscheidung. Berlin hatte den Kita-Betrieb vom 22. Februar an wieder etwas hochgefahren. Die Auslastung im Rahmen der sogenannten Notversorgung stieg von 50 Prozent der normalen Kapazität auf 60 Prozent.

Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt - mehr zum Thema

Für alle Kinder ein "Betreuungsangebot" von mindestens sieben Stunden pro Tag

Von kommender Woche Woche soll es für alle Kinder ein "Betreuungsangebot" von mindestens sieben Stunden pro Tag geben. Außerdem ist vorgesehen, dass jede Kita mindestens eine Gruppe mit einer Betreuungsdauer von bis zu 9 Stunden anbietet. Die Betreuung soll möglichst in stabilen Gruppen stattfinden, um Kontakte und damit Ansteckungsrisiken zu verringern.