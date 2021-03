Vier Verletzte bei Unfall auf A12

Müllrose. Bei einem Verkehrsunfall auf der A12 zwischen Müllrose (Oder-Spree) und Frankfurt (Oder) West sind vier Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam ein Autofahrer am Dienstagmorgen nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in einen Graben. Als der Mann versuchte, mit dem Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zu gelangen, kollidierte er mit der Leitplanke und kam dann auf dem Standstreifen zum Stehen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motor aus dem Fahrzeug gerissen, wie die Polizei weiter mitteilte. Vier Fahrzeuginsassen wurden mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Fahrzeuge waren nicht am Unfall beteiligt. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Polen zeitweise gesperrt.

