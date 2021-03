Museen Tristan Otto bleibt bis Ende 2021 in Dänemark

Berlin. Das Dinosaurier-Skelett Tristan Otto bleibt noch das ganze Jahr 2021 im Naturkundemuseum Kopenhagen. Das Berliner Naturkundemuseum unterstütze die Verlängerung der Kopenhagener Ausstellung, teilte Sprecherin Gesine Steiner am Dienstag in Berlin mit. Ursprünglich sollte das Skelett des Tyrannosaurus rex in diesem Jahr zurück nach Berlin kommen.

Mehr als 100 000 Gäste haben Tristan Otto in Kopenhagen besucht, bis die Ausstellung wegen der Corona-Pandemie geschlossen werden musste. "Wir haben viele Anfragen von Interessierten aus dem ganzen Land erhalten, die bisher keine Gelegenheit hatten, die Ausstellung zu sehen. Wir sind unglaublich glücklich und stolz, die Ausstellung nun doch bis Ende 2021 in Kopenhagen zeigen zu können, sobald wir wieder öffnen können", sagte Peter C. Kjærgaard, Direktor des Naturhistorischen Museums von Dänemark.

Tristan Otto war bereits vier Jahre lang im Berliner Naturkundemuseum zu sehen und hatte etwa drei Millionen Gäste. Parallel forschten Wissenschaftler an den mehr als 65 Millionen Jahre alten Überresten des Raubsauriers aus der Oberkreidezeit.

Tristan Otto gilt mit 170 Original-Knochen als besonders gut erhalten. Die zwei privaten Eigentümer benannten das Skelett nach ihren Söhnen und stellten es dem Berliner Naturkundemuseum kostenlos zur Verfügung.

© dpa-infocom, dpa:210302-99-652507/2