Jüterbog. Ein Unfall auf der Bundesstraße 101 zwischen den Ortschaften Jüterbog und Hohenahlsdorf (Landkreis Teltow-Fläming) ist für einen 44-jährigen Radfahrer tödlich geendet. Ein Autofahrer übersah den am Montagabend in gleicher Richtung fahrenden Radler, wie eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen sagte. Es kam zur Kollision zwischen Auto und Rad. Der Radler erlag seinen schweren Verletzung noch am Unfallort.

© dpa-infocom, dpa:210302-99-650168/2