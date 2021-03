Corona in Berlin: 242 Neuinfektionen, 7 weitere Tote, Inzidenz bei 66,3

Vor den nächsten Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Krise in Deutschland mehren sich Forderungen nach konkreten Schritten aus dem strengen Lockdown heraus. Ein Überblick über die Lockerungsdebatte in Wirtschaft und Politik.

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich in Berlin nachweislich 129.599 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 2825 Menschen sind bislang in Berlin mit oder an Covid-19 gestorben. 121.539 Patienten gelten inzwischen als genesen. 5235 Menschen sind aktuell in Berlin mit dem Coronavirus infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Berlin bei 66,3.

Berlin. Die Corona-Pandemie hat Berlin weiter im Griff. Impfungen, Inzidenz, Fallzahlen, Lockdown: In unserem Newsblog halten wir Sie über die aktuelle Corona-Lage in Berlin und Brandenburg auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

6 Uhr: Senat berät über Corona

Einen Tag vor der Bund-Länder-Konferenz über den weiteren Umgang mit der Corona-Pandemie berät der Berliner Senat am (10 Uhr) ebenfalls über das Thema. Beschlüsse stehen allerdings nicht an. Schon am Donnerstag ist eine Sondersitzung geplant, bei der sich die Senatsmitglieder nach den Abstimmungen bei der Bund-Länder-Schalte erneut mit der Frage beschäftigen, wie es nach dem Ende des bisher bis zum 7. März befristeten Lockdowns weitergehen soll. Die Diskussion über mögliche Lockerungen und die Voraussetzungen dafür fallen in eine Phase, in der die Zahl der Neuinfektionen nach wochenlangem Rückgang langsam wieder steigt und die ansteckendere Virus-Mutation B.1.1.7 sich ausbreitet.

5.30 Uhr: Wer wird wann in Brandenburg geimpft?

Nach Verzögerungen bei der Lieferung soll nun wieder mehr Impfstoff nach Brandenburg kommen. Eine Übersicht über die Möglichkeiten der Impfung:

ÜBER 80-JÄHRIGE: Sie zählen zu der ersten Gruppe, die geimpft werden soll. Die Senioren sollen mit dem Impfstoff Biontech/Pfizer und Moderna geimpft werden. Sie erhalten Post und machen per Spezialnummer einen Termin aus. Die Erstimpfungen in Impfzentren hierzu starten laut Gesundheitsministerium ab 8. März. Rund 9000 Termine mussten zwischenzeitlich verschoben werden. Diese Senioren werden nun mit Biontech/Pfizer geimpft. Fast alle Termine seien vereinbart.

PFLEGEHEIMBEWOHNER: Sie gehören ebenfalls zu der ersten Impfgruppe mit höchster Priorität. Den Schutz von Biontech/Pfizer und Moderna erhalten sie über mobile Teams in den Einrichtungen. Bis 5. März sollen dem Deutschen Roten Kreuz zufolge die Erstimpfungen abgeschlossen sein, bis Ende März die Zweitimpfungen.

MITARBEITER IN GESUNDHEIT UND PFLEGE: Die Beschäftigten in Krankenhäusern und Reha-Kliniken werden dort mit dem Impfstoff von Astrazeneca geimpft. Wer in der Pflege oder der ambulanten Medizin arbeitet, bekommt ebenfalls dieses Präparat. Diese Beschäftigten brauchen eine Arbeitgeberbescheinigung. Sie können online oder über eine Spezialnummer einen Termin für ein Impfzentrum vereinbaren.

18-BIS 64-JÄHRIGE: Sie können mit Astrazeneca geimpft werden, wenn sie in die zweite Priorisierungs-Gruppe fallen, etwa weil sie eine schwere Erkrankung an Lunge, Leber, Niere oder Psyche haben. Diese Gruppe bucht online einen Termin für ein Impfzentrum und braucht ein ärztliches Zeugnis. Auch Polizisten mit Risikoeinsätzen, Lehrer und Erzieher können sich in Impfzentren mit Astrazeneca impfen lassen. Sie brauchen eine Arbeitgeberbescheinigung. Lehrer und Erzieher erhalten den Schutz auch an Impftagen in einigen Krankenhäusern.

ARZTPATIENTEN: An diesem Mittwoch (3. März) beginnt ein Modellprojekt mit zunächst vier Arztpraxen, in denen der Impfstoff von Astrazeneca verabreicht wird. Später sollen es rund 50 Praxen werden, geimpft wird auch bei Hausbesuchen. Die Termine vereinbaren die Praxen.

5 Uhr: Wir starten unser neues Corona-Newsblog für Berlin

