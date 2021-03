Corona in Berlin: 482 neue Infizierte, 25 weitere Tote, Inzidenz bei 68,5

Es wird wohl zu Einkaufstourismus für Frühblüher und Balkonpflanzen kommen. In vielen Bundesländern können die Menschen wieder selbst im Gartencenter einkaufen - in Berlin noch nicht.

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich in Berlin nachweislich 130.081 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 2850 Menschen sind bislang in Berlin mit oder an Covid-19 gestorben. 121.899 Patienten gelten inzwischen als genesen. 5332 Menschen sind aktuell in Berlin mit dem Coronavirus infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Berlin bei 68,5.

14.44 Uhr: 3600 Berliner Studierende erhielten Corona-Hilfen

Mehr als 3600 Berliner Studierende haben bisher coronabedingt finanzielle Unterstützung bei der Anschaffung von Technik erhalten. Die Mittel stammen aus dem Ende April 2020 auf Initiative des Landes Berlin und des Studierendenwerks eingerichteten Technikfonds, wie die Berliner Senatskanzlei am Mittwoch mitteilte.

Unter anderem für einen Laptop, Software oder schnellen Internetzugang könne ein Zuschuss über 200 oder 500 Euro beantragt werden. 700 Anträge seien im vergangenen Jahr und bereits 2900 seit Anfang Januar bewilligt worden. Hunderte weitere Anträge seien derzeit in Bearbeitung.

14.33 Uhr: Gewerkschaft kritisiert Öffnung der Kitas

Kritik an der kurzfristigen Entscheidung, die Kitas in Berlin ab nächster Woche Dienstag zu öffnen, kam jetzt von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Berlin. „Es ist nicht nachvollziehbar, warum vor der Öffnung der Kitas nicht die Impfung der Erzieherinnen und Erzieher abgewartet wurde“, kritisierte die Vorsitzende der GEW Berlin, Doreen Siebernik. Wie so oft hätten die Kitaträger und -verbände keinerlei Vorabinformationen erhalten und seien auch nicht an der Entscheidung beteiligt worden. „Die GEW Berlin ist der Ansicht, es hätte einen längeren Vorlauf gebraucht, um das Kitasystem auf die Vollversorgung vorzubereiten“, heißt es weiter.

14.08 Uhr: Arztpraxen starten in Brandenburg mit Corona-Schutzimpfungen

Erste Arztpraxen in Brandenburg haben am Mittwoch mit Impfungen gegen das Coronavirus begonnen - vorerst als Modellprojekt. Im Senftenberger Ortsteil Hosena (Oberspreewald-Lausitz) öffnete eine von vorerst vier Praxen im Land für die Schutzimpfungen. Geimpft wird anhand der Priorisierung. Als erstes ließen sich in der Gemeinschaftspraxis zwei Pflegekräfte mit dem Impfstoff Astrazeneca impfen. Das Impfen in Arztpraxen laufe seit Jahrzehnten, das sei die normalste Sache der Welt - es werde endlich Zeit, dass die Impfverordnung von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dementsprechend geändert wird, sagte der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB), Peter Noack, zum Start. „Damit erreichen wir Bürgernähe.“ Das Impfen müsse in die Fläche gebracht werden, um hohe Impfraten zu erreichen.

Mit der Einbindung der Ärzte will die Landesregierung nach einem schleppenden Impfstart deutlich mehr Menschen impfen. Beim Anteil der Erstimpfungen an der Bevölkerung liegt das Land im Bundesdurchschnitt hinten.

Auch in Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark), Pritzwalk (Prignitz) und Wittenberge (Prignitz) sollen niedergelassene Ärzte in ihren Praxen mit den Impfungen starten. In Pritzwalk sind nach Angaben des Landkreises am Mittwoch 60 Impfungen geplant. Noch im März soll den Angaben des Gesundheitsministeriums zufolge das Angebot auf rund 50 Praxen erweitert werden. Für reguläre Impfungen in Praxen und bei Hausbesuchen muss noch die Corona-Impfverordnung des Bundes geändert werden. Der Plan ist, dass Ärzte künftig die Termine selbst an ihre Patienten vergeben.

13.16 Uhr: Behrendt - Mehr Verfahren wegen häuslicher Gewalt im Corona-Jahr

Im Corona-Jahr 2020 hat es bei der Berliner Staatsanwaltschaft deutlich mehr Verfahren wegen häuslicher Gewalt gegeben. Die Zahl stieg im Vergleich zum Vorjahr um 1035, sagte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) am Mittwoch. Das entspreche einer Zunahme von 7,5 Prozent.

An den Familiengerichten sei dagegen eine leichte Abnahme bei den Gewaltschutzsachen verzeichnet worden. 2019 gab es noch 2745 Verfahren, 2020 waren es 2423 Verfahren. Wichtig sei das Signal an alle Opfer: „Wir haben einen Blick drauf“, sagte Behrendt. Die Hilfeinfrastruktur sei weiterhin offen und vorhanden.

An die Berliner Gewaltschutzambulanz haben sich im Corona-Jahr genau 1661 Betroffene gewandt. Das seien rund acht Prozent mehr als im Jahr zuvor, sagte Vizechefin Saskia Etzold. Die beiden Lockdowns hätten einen großen Einfluss auf die Arbeit der Ambulanz gehabt. Es habe jedes Mal eine wellenartige Bewegung gegeben.

Die Fallzahlen gingen im März 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 24 Prozent zurück, weil weniger Menschen Hilfe suchten. Nach der Öffnung gab es einen „massiven Anstieg“ der Fälle. Mit den Lockerungen kamen wieder mehr Betroffene in die Gewaltschutzambulanz. Im Juni wurden über 30 Prozent mehr gezählt. Im November nahmen die Zahlen mit Beginn des Teil-Lockdowns wieder um 38 Prozent ab, wie Etzold sagte. Der November sei normalerweise ein recht fallstarker Monat.

12.52 Uhr: Berlins Handel in Corona-Not

Jedes zweite Geschäft des nicht als systemrelevant eingestuften Einzelhandels steht kurzfristig vor dem Aus. Das sagte Handelsverbands-Chef Nils Busch-Petersen am Mittwoch im Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses. "Die Hälfte bis zwei Drittel" der seit Dezember geschlossenen Betriebe sagten, sie würden "das erste Halbjahr nicht überleben", so Busch-Petersen. Die andere Hälfte sage, sie müssten ohne weitere Hilfen bis Ende des Jahres aufgeben. 80 Prozent erklärten, die Hilfen des Bundes und der Länder seien nicht ausreichend. "Das wird Auswirkungen für die DNA Berlins haben", sagte Busch-Petersen.

Ein besonderes Problem der Textil- und Schuhhändler sei der Warenbestand. Die neu gelieferten Sortimente "erdrücken den Fachhandel und große Geschäfte". Die Winter- und Herbstware sei nicht abverkauft. Die Frühlingsware komme und müsse bezahlt werden. "Kaufleute verzehren ihre Altersvorsorge", so der Handelsverbandschef. Der anhaltende Lockdown "erstickt unsere Betriebe". Bisher sei keine Öffnungsstrategie in Sicht, sagte Busch-Petersen. Bisher seien immer nur neue Lockdown-Strategien mit einzelnen Lockerungen verkündet worden.

Martin Gornig vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) stellte fest, dass die Krise Berlin stärker treffe als andere Städte: "Berlin ist tiefer ins Loch gefallen als andere Stadtregionen." Die Arbeitslosenzahlen seien im Bund insgesamt um 20 Prozent gestiegen, in Hamburg um 27 Prozent und in Berlin um 33 Prozent. Das Angebot der offenen Stellen ging im Bund um 15 Prozent zurück, in Berlin um 30 Prozent.

12.40 Uhr: 317.240 Impfdosen in Berlin verabreicht, Impfquote bei 5,2 Prozent

In Berlin sind mittlerweile insgesamt 317.240 Impfdosen verabreicht worden. Damit hat Berlin eine Impfquote von 5,3 Prozent bei den Erstimpfungen und 3,3 Prozent bei den Zweitimpfungen. Das meldet das Robert Koch-Institut (RKI). In Brandenburg wurden 189.024 Dosen verabreicht, die Impfquote liegt bei 4,5 Prozent bei den Erstimpfungen und 3,0 Prozent bei den Zweitimpfungen. Die bundesweit höchste Impfquote vermeldet Thüringen mit 5,9 Prozent. Insgesamt wurden in Deutschland bis dato 6.604.578 Impfdosen verabreicht, was einer Impfquote von 5,3 Prozent entspricht.

12.29 Uhr: 301 neue Corona-Infektionen in Brandenburg

Erneut ist die Zahl der bestätigten neuen Corona-Ansteckungen in Brandenburg gestiegen. Innerhalb eines Tages seien 301 neue Fälle registriert worden, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch mitteilte. Am Vortag waren es durch fehlende Daten mehrerer Kreise und Städte vom Wochenende 157. Die meisten Infektionen innerhalb des vergangenen Tages traten in den Landkreisen Teltow-Fläming (37), Elbe-Elster (30) und Dahme-Spreewald (29) auf.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz für Brandenburg - also die Zahl neuer Infektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche - ist hingegen leicht gesunken: von 65,3 am Dienstag auf 65,2 am Mittwoch. Am höchsten liegt der Wert nach wie vor in den Landkreisen Elbe-Elster (130,6) und Oberspreewald-Lausitz (121,6).

Der Inzidenzwert ist wichtig für die Entscheidung über weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen. Bund und Länder hatten angekündigt, dass sie bei einem stabilen Wert über mehrere Tage von höchstens 35 neuen Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche unter anderem Einzelhandelsgeschäfte und Museen wieder öffnen wollen. Sie beraten am Mittwoch wieder über Öffnungsperspektiven.

12.08 Uhr: Kaum jemand fliegt am BER - 5000 Passagiere pro Tag

Am Hauptstadtflughafen Willy Brandt (BER) ist die Passagierzahl weiter gesunken. Im Februar wurden im Schnitt gut 5000 Fluggäste pro Tag gezählt. Insgesamt 147.000 Passagiere entsprachen einem Minus von 93 Prozent verglichen mit dem Februar 2020, wie die Betreiber am Mittwoch mitteilten. „Die umfassenden Quarantänebestimmungen wegen der Covid-19-Pandemie führten dazu, dass der Flugbetrieb fast vollständig zum Erliegen kam“, sagte Geschäftsführer Engelbert Lütke Daldrup. Eine wirksame Impf- und Teststrategie sei dringend notwendig.

10.45 Uhr: Staudenmarkt im Botanischen Garten abgesagt

Der Berliner Staudenmarkt im Botanischen Garten am 10./11. April und 04./05. September 2021 findet nicht statt. „Der unklare weitere Verlauf der Corona-Pandemie macht die langfristigen Marktplanungen unmöglich – wirtschaftlich wie personell. Die Aussteller (…) benötigen Planungssicherheit“, teilten die Veranstalter mit. Zudem finden in den kommenden Monaten Modernisierungsarbeiten im Botanischen Garten statt. Davon seien große Teile des Staudenmarkts betroffen, hieß es. Der Botanische Garten ist aktuell täglich für Besuche geöffnet, die Gewächshäuser sind geschlossen. Der Eintritt ist zurzeit nur mit einem Onlineticket möglich.

9.28 Uhr: Müller - Niedergelassene Ärzte ins Impfen einbeziehen

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat die Einbeziehung von niedergelassenen Ärzten ins Impfen gegen das Coronavirus verlangt. „Wir brauchen auch die niedergelassenen Ärzte. Wir brauchen auch die Arztpraxen, die uns in Zukunft unterstützen“, sagte der amtierende Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz kurz vor neuen Beratungen von Bund und Ländern am Mittwoch im ARD-„Morgenmagazin“. Er könne nicht verstehen, warum es nicht längst schon eine Verständigung mit den niedergelassenen Ärzten gebe.

Müller sagte, er erwarte von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) an diesem Mittwoch bei der Bund-Länder-Konferenz zu den Absprachen mit Ärzten „harte Aussagen, an denen wir uns orientieren können“. „Nun müssen wir sehen, dass wir mit Augenmaß einen Weg formulieren, in dem man sich wieder mehr Normalität ermöglicht und trotzdem mit Sicherheitsmaßnahmen den ganzen Weg begleitet.“

9.06 Uhr: Lockerungen auch schon bei Inzidenz unter 100 geplant

Die Ministerpräsidenten planen bei ihrem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine Abkehr von der bisherigen Lockerungsstrategie. Galt bislang eine Inzidenz von 35 je 100.000 Einwohner als Grenzwert für Öffnungen, sollen Lockerungen jetzt schon bei einem dauerhaften Wert unter 100 möglich sein. Das geht aus dem aktuellen Entwurf des Beschlusspapiers vor, das der Berliner Morgenpost vorliegt. Derzeit liegt die Inzidenz in Berlin bei 68,5, allerdings mit steigender Tendenz.

Zwar gilt eine dauerhafte Inzidenz von höchstens 35 weiter als Ziel und soll der Lockdown grundsätzlich bis Ende März verlängert werden, aber die Ministerpräsidenten wollen mögliche Öffnungen nun nicht mehr allein von der Inzidenz abhängig machen. "Wird in einem Land oder einer Region eine stabile oder sinkende Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern erreicht, so kann das jeweilige Land folgende weitere Öffnungen entsprechend landesweit oder regional vorsehen", heißt es in dem Papier.

Der Entwurf sieht dann vor, dass der Einzelhandel für Kunden öffnen darf, die einen Termin verabredet haben. Außerdem sollen Museen, Galerien, Zoos und Botanische Gärten sowie Gedenkstätten nach vorheriger Terminbuchung öffnen dürfen. Auch Individualsport zu zweit oder in Gruppen bis zu zehn Kindern bis 14 Jahren kann auf Außensportanlagen möglich sein.

Weitere Öffnungen sollen möglich sein, wenn die Inzidenz sich zwei Wochen lang nicht verschlechtert hat, eine konkrete Zahl sieht der Entwurf nicht mehr vor. Dann sollen Außengastronomie, Theater, Opern und Kinos unter bestimmten Voraussetzungen wieder öffnen dürfe und Kontaktsport, wie Fußball, im Außenbereich sowie Hallensport möglich sein.

Sitzen an einem Tisch im Außenbereich Personen aus mehreren Haushalten zusammen, soll ein aktueller Schnell- oder Selbsttest vorgeschrieben werden. Das gleiche gilt für den Theaterbesuch oder Mannschaftssport.

Die Länderchefs treffen sich ab 14 Uhr mit der Kanzlerin, um das weitere Vorgehen zu beschließen. Es wird damit gerechnet, dass die Verhandlungen bis in den Abend hinein reichen.

6.45 Uhr: Müller hält Lockerungen der Corona-Maßnahmen für möglich

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hält Lockerungen der Corona-Maßnahmen für möglich. Mehr Tests und mehr Impfunfen erlaubten einen größeren Spielraum für eine schrittweise Öffnung, sagte Müller vor den Bund-Länder-Beratungen dem Sender RBB. Dabei nannte er die Bereiche Sport, Einzelhandel und Gastronomie.

Eine Sieben-Tage-Inzidenz von 35 bleibe aber nach wie vor das Ziel, so Müller. Ihm sei auch bewusst, dass viele Menschen "nach wochenlangem Lockdown an ihre Grenzen" kämen.

Müller bezweifelt alledings, dass beim Bund-Länder-Gipfel bundesweit einheitliche Regelungen verabschiedet werden, da die Lage regional sehr verschieden sei.

4.31 Uhr: Ministerium sieht keinen Impfstau von Astrazeneca in Brandenburg

Der Impfstoff von Astrazeneca stößt in Brandenburg nach Angaben des Gesundheitsministeriums zunehmend auf Nachfrage. Zum Start mit dem Impfstoff von Astrazeneca am 17. Februar seien es 891 Impfungen gewesen, am vergangenen Freitag 3280, sagte Ministeriumssprecher Gabriel Hesse. Rund 90 Prozent der Termine mit Astrazeneca am Montag seien gebucht worden. Bisher wurden 62.400 Impfstoffdosen dieses Präparats nach Brandenburg geliefert. Der gesamte Impfstoff soll bis Ende März verplant werden.

Nach einem schleppenden Start will die Landesregierung deutlich mehr Menschen impfen. Beim Anteil der Erstimpfungen an der Bevölkerung liegt das Land hinten. SPD-Fraktionschef Erik Stohn hatte am Dienstag mehr Tempo vom grün geführten Gesundheitsministerium gefordert.

Die Impfungen sind heute auch ein Thema bei der Bund-Länder-Runde, an der Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) teilnimmt. Der Regierungschef hatte in der vergangenen Woche einen Stufenplan für mögliche Lockerungen vorgelegt. In vier Stufen sind darin Szenarien für Öffnungen aufgezeigt, allerdings noch ohne konkrete Zeitpunkte und Kriterien. Die erste Stufe gilt bereits, in der zweiten Stufe wird die Öffnung des Einzelhandels, der Veranstaltungen im Freien und der Museen genannt. Woidke hatte zur Vorsicht geraten und betont, Öffnungen könne es nur langsam und schrittweise geben.

3 Uhr: Erste Arztpraxen starten als Modell mit Coronaschutzimpfungen

Damit Brandenburg im Kampf gegen das Coronavirus sein Impfziel von 70 Prozent bis Ende des Sommers erreicht, sollen auch die niedergelassenen Ärzte mit einbezogen werden. Heute beginnen im Land die ersten Coronaschutzimpfungen in Arztpraxen - zunächst als Modellprojekt. Für reguläre Impfungen in den Praxen und bei Hausbesuchen müsste die Corona-Impfverordnung des Bundes geändert werden. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher ging im Inforadio des RBB davon aus, dass Ende März oder Anfang April der reguläre Einsatz in den Praxen möglich sein werde, wie es Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bereits angekündigt hatte.

Zunächst sollen als Modell vier Praxen in Brandenburg mit Impfungen an den Start gehen: in Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark), Pritzwalk (Prignitz), Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) und Wittenberge (Prignitz). Noch im März soll nach Angaben des Gesundheitsministeriums und der Kassenärztlichen Vereinigung (KVBB) das Angebot auf rund 50 Praxen erweitert werden. Geplant ist, dass die Ärzte die Termine selbst an ihre Patienten vergeben.

Ziel Brandenburgs sind 3,5 Millionen Impfungen bis zum kalendarischen Sommerende am 21. September - das heißt zwei Impfungen für 1,75 Millionen Brandenburger. Dafür müssten nach Angaben von Nonnemacher ab April über 400 000 Impfungen im Monat realisiert werden, ab Mai über eine halbe Million monatlich

+++ Dienstag, 2. März 2021 +++

19.44 Uhr: Woidke will Defizite bei Corona-Impfungen in Brandenburg abstellen

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) dringt auf eine schnelle Ausweitung der Corona-Impfungen und sieht Defizite in der bisherigen Impfstrategie. „Wir wollen und wir müssen gemeinsam besser werden“, sagte Woidke der Deutschen Presse-Agentur nach der ersten Sitzung des sogenannten Corona-Impfkabinetts am Dienstag. „In den letzten acht Wochen gab es noch keine Impfstoffe.“ Das sei jetzt anders. „Es ist daher nicht akzeptabel, wenn Brandenburg bei der Impfquote bei den Erstimpfungen bundesweit auf dem letzten Platz liegt. Das geht so nicht. Hier ist schnelle Abhilfe vonnöten.“

Die Impfungen waren in den vergangenen Wochen eher schleppend vorangegangen, bis wieder Impfstofflieferungen kamen. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) steht deshalb in der Kritik. Zuvor hatte SPD-Fraktionschef Erik Stohn mehr Tempo gefordert und den grünen Koalitionspartner damit indirekt kritisiert.

Nach Ansicht des Regierungschefs geht es vor allem um eine engere und bessere Abstimmung der Corona-Maßnahmen zwischen allen Ebenen einschließlich der Landkreise. „Es geht darum, gemeinsam effizienter zu werden, wo dies möglich und geboten ist. Und ich persönlich finde: Es ist geboten.“ Kreise, Kommunen, Krankenhäuser hätten Hilfe angeboten. „Hier wollen wir unbürokratischer als bisher, schneller und pragmatischer handeln. Das betrifft Information, Erreichbarkeit, Terminvergabe und Impfung selbst, gerade bei den besonders vulnerablen Personen.“

19.29 Uhr: Schulrückkehr in Tempelhof-Schöneberg geglückt

In den Grundschulen in Tempelhof-Schöneberg ist die Rückkehr der 1. bis 3. Klassen bisher gut geglückt. Man habe zunächst befürchtet, dass viele Eltern von der aufgehobenen Präsenzpflicht Gebrauch machen und ihre Kinder zu Hause behalten könnten, so Matthias Goldbeck-Löwe von der Schulaufsicht Tempelhof-Schöneberg am Dienstagabend im Schulausschuss. „Wir haben in nur ganz, ganz wenigen Schulen etwas mehr Schüler, die nicht in die Schule kommen“, so Goldbeck-Löwe. Es handle sich um eine „verschwindend geringe Zahl“. Seit Montag gibt es nach zwei Monaten für die Klassenstufen 1 bis 3 erstmals wieder Präsenzunterricht. Am 9. März sollen die Klassen 4 bis 6 folgen.

18.42 Uhr: Ansteckendere Corona-Variante in rund 44 Prozent der Berliner Proben

Die höher übertragbare Corona-Variante B.1.1.7 ist immer häufiger für Ansteckungen in Berlin verantwortlich. In 43,7 Prozent von rund 1700 positiven Proben aus der vergangenen Kalenderwoche sei die in Großbritannien entdeckte Mutante nachgewiesen worden, sagte ein Sprecher der Gesundheitsverwaltung am Dienstag auf Anfrage. In den Wochen zuvor hatte die Anteile noch 25 beziehungsweise 12 Prozent betragen.

Auch bundesweit waren die Anteile zuletzt rasch angestiegen, neue Zahlen vom Robert Koch-Institut (RKI) aus Stichproben werden noch in dieser Woche erwartet. Bei den Angaben ist zu berücksichtigen, dass sich die Menschen, deren Proben vergangene Woche untersucht wurden, bereits ein bis zwei Wochen zuvor angesteckt haben dürften. Zwischenzeitlich dürfte der Anteil schon weiter angewachsen sein.

Die Virusvariante B.1.1.7 gilt nach Schätzungen als um mindestens 35 Prozent ansteckender als frühere Formen des Coronavirus. Das bedeutet, dass auf einen Infizierten im Durchschnitt mehr Folgefälle kommen. Die genauen Ursachen für den Effekt sind noch nicht geklärt.

Es wird auch anhand der Erfahrungen anderer europäischer Länder befürchtet, dass der Anteil der Variante weiter rasch und deutlich steigen wird. Das gilt als großes Risiko für die Öffnungspläne. Die Tendenz bei den Fallzahlen in Berlin ist trotz Lockdowns wieder steigend.

17.44 Uhr: Müller nennt Diskussion über Lockerungen „sachgerecht“

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) findet es gerechtfertigt, Lockerungen der Corona-Maßnahmen zu diskutieren. „Wir müssen natürlich besonnen bleiben“, sagte Müller am Dienstag zu den bevorstehenden Beratungen von Bund und Ländern in der ARD-Tagesschau. Die Regierungschefs der Bundesländer beraten am Mittwoch zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), wie es nach dem zunächst bis zum 7. März befristeten Lockdown weitergehen soll.

„Die Zahlen sind immer noch sehr hoch bei allen Erfolgen der letzten Monate“, sagte Müller, der amtierende Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK). „Nur: Wir haben ja weitere Möglichkeiten, jetzt auch mit der Pandemie umzugehen. Durch das Impfen, durch Tests und Selbsttests vor allem, die jetzt noch kommen, haben wir einen Maßnahmenmix, der uns zur Verfügung steht. Und deswegen glaube ich, ist es auch sachgerecht, jetzt über Lockerungen zu sprechen.“

Weitere Öffnungsschritte deuten sich an - allerdings abhängig vom regionalen Infektionsgeschehen und mit einer „Notbremse“. Das geht aus einem vorläufigen Beschlussentwurf für die Bund-Länder-Runde hervor (Stand: Montag 19.10 Uhr), der dem Vernehmen nach noch nicht mit allen Ländern abgestimmt ist. Darin werden Öffnungen mit massenhaften Schnelltests verknüpft. Grundsätzlich soll der Lockdown demnach bis 28. März verlängert werden.

16.14 Uhr: 482 Neuinfektionen in Berlin, 25 weitere Tote, Inzidenz bei 68,5

In Berlin sind 25 weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 2850.

482 neue Infektionen wurden bestätigt, 242 waren es gestern. 5332 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 5235 waren es gestern. 121.899 Menschen gelten inzwischen als genesen.

213 Menschen werden auf Intensivstationen behandelt, neun mehr als gestern. 760 Menschen liegen insgesamt in Krankenhäusern, ein Patient mehr als gestern.

Die Berliner Corona-Ampel für den Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten steht mit 17,6 Prozent weiter auf Gelb. Der Wert für Neuinfektionen ist mit 68,5 weiter rot. Die Ampel für den Bereich der Reproduktionszahl zeigt mit 0,97 Grün.

In Berlin wurden nach Angaben des Robert Koch-Instituts bisher 310.159 Impfdosen verabreicht. Die Impfquote liegt damit bei 5,2 Prozent für die Erstimpfung und bei 3,3 Prozent für Menschen, die beide Impfungen erhalten haben.

15.42 Uhr: Brandenburg verlängert Quarantäneregeln für Risikogebiete

Die Quarantäneregeln für Einreisende aus Risikogebieten nach Brandenburg werden um vier Wochen verlängert. Das Kabinett beschloss am Dienstag in Potsdam, dass die Verordnung nun bis zum 2. April gilt, wie die Staatskanzlei mitteiltet. Wer aus solchen Gebieten nach Brandenburg kommt, muss sich grundsätzlich zehn Tage in häusliche Quarantäne begeben. Der „kleine Grenzverkehr“ etwa für Einkäufe in Polen fällt ebenfalls unter die Quarantäneregelung.

Es gibt aber Ausnahmen für berufsbedingte Pendler über die Grenze nach Polen, für Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Durchreisende sowie für Familienbesuch. Die Quarantäne endet frühestens fünf Tage nach der Einreise, wenn man dem Gesundheitsamt einen negativen Test vorlegt. Das Robert Koch-Institut listet die Risikogebiete im Internet auf - dort gibt es zum Beispiel hohe Infektionszahlen oder ein hohes Risiko durch Virusvarianten.

14.28 Uhr: Senat dämpft Hoffnungen auf schnelles Lockdown-Ende

Einen Tag vor den nächsten Beratungen von Bund und Ländern über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie hat der Berliner Senat Hoffnungen auf ein schnelles Ende des Lockdowns gedämpft. „Wir werden vorsichtig bleiben müssen“, sagte Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) nach einer Senatssitzung am Dienstag. „Wir werden nicht angesichts der Zahlen, die wir haben, in großen Maßstab öffnen können.“ Der Senat versuche, vieles zu ermöglichen, „aber auch die Pandemie im Blick zu behalten und sehr vorsichtig vorzugehen.“

14.09 Uhr: Analyse - Überschuldung der Berliner weiter zurückgegangen

In Berlin können rund 366.000 Menschen ihre Rechnungen auf Dauer nicht vollständig bezahlen. Das entspräche zwar knapp jedem achten Erwachsenen, ist nach Daten der Auskunftei Creditreform aber der niedrigste Stand seit 2011. In Berlin sank die Übeschuldungsquote demnach bis zum Stichtag im Oktober sogar stärker als im Bundesdurchschnitt. „Damit hat die Corona-Pandemie bislang kaum negative Auswirkungen auf die Überschuldungssituation der privaten Verbraucher“, folgerte das Unternehmen. Die Krise schlage auf Arbeitsplätze und Einkommen bislang kaum durch.

Bei 164.000 Betroffenen sprechen die Fachleute von weichen Überschuldungsfällen. Sie sind noch von einer Privatinsolvenz entfernt, haben aber schon mehrmals vergebliche Mahnungen erhalten. Am weitesten verbreitet sind Zahlungsprobleme von Verbrauchern im Bezirk Spandau, am wenigsten in Steglitz-Zehlendorf. Neukölln konnte verglichen mit dem Vorjahr den starksten Rückgang verbuchen.

13.38 Uhr: Regelbetrieb in Kitas startet am 9. März

Neben den Grundschulklassen vier bis sechs soll auch in den Kitas ab Dienstag, 9. März, der Regelbetrieb wieder beginnen. Die Beschränkung der Betreuung für Eltern besonderer Berufsgruppen wird aufgehoben. Der Notbetrieb endet damit. Das beschloss der Senat am Dienstag auf Initiative der Bildungssenatorin.

Geplant sei ein „eingeschränkter Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“. Das Infektionsgeschehen in den Berliner Kitas sei in den vergangenen Wochen stabil sehr gering gewesen, begründete die Senatsverwaltung ihre Entscheidung. Berlin hatte den Kita-Betrieb vom 22. Februar an wieder etwas hochgefahren. Die Auslastung im Rahmen der sogenannten Notversorgung stieg von 50 Prozent der normalen Kapazität auf 60 Prozent.

Von kommender Woche Woche soll es für alle Kinder ein „Betreuungsangebot“ von mindestens sieben Stunden pro Tag geben. Außerdem ist vorgesehen, dass jede Kita mindestens eine Gruppe mit einer Betreuungsdauer von bis zu 9 Stunden anbietet. Die Betreuung soll möglichst in stabilen Gruppen stattfinden, um Kontakte und damit Ansteckungsrisiken zu verringern.

13.33 Uhr: Brandenburger SPD-Fraktion kritisiert bisherige Corona-Impfstrategie

Die Brandenburger SPD-Fraktion hält schnelleres Impfen gegen das Coronavirus für notwendig und kritisiert damit indirekt den grünen Koalitionspartner. „Das mag ja sein, dass wir bei den Zweitimpfungen um den Europapokal mitspielen. Aber bei den Erstimpfungen, insbesondere bei den Impfungen der Älteren, sind wir eher der FC Schalke als der FC Bayern“, sagte SPD-Fraktionschef Erik Stohn am Dienstag in Potsdam. „Wir müssen in die Puschen kommen.“

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) will nach schleppendem Start die Impfungen ausweiten und in einen „Turbo-Gang“ schalten. Staatssekretär Michael Ranft sprach davon, dass Brandenburg im oberen Mittelfeld, wenn nicht gar auf einem Champions-League-Platz spielen werde. Der FC Bayern steht in der Bundesligatabelle auf dem ersten Platz. Schalke ist letzter.

Linksfraktionschef Sebastian Walter kritisierte Nonnemacher noch deutlicher. „Wir haben Zeit verloren, wir haben Vertrauen verloren und wir hätten sicherlich auch Leben retten können, wenn hier anders gehandelt worden wäre.“ Die Landesregierung habe Vorschläge nach Impf-Anschreiben an die über 80-Jährigen vor einigen Wochen zurückgewiesen und mache es nun selbst. Und: „Am Anfang wurde uns erklärt, es geht überhaupt nicht mit den Hausarztpraxen.“ Nun starte ein Modellversuch.

13.29 Uhr: Corona halbiert Umsatz des Berliner Gastgewerbes

Einen trinken gehen oder ins Restaurant - das kam für die Berlinerinnen und Berliner im Corona-Jahr 2020 deutlich seltener in Frage als üblich. Weil zudem kaum Urlauber kamen, erlebte das Gastgewerbe einen starken Einbruch. Verglichen mit dem Vorjahr ging die Hälfte des Umsatzes verloren, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag mitteilte. Verordnete Schließungen und Infektionssorgen hielten die Kunden fern, besonders von Hotels, die fast zwei Drittel schwächer abschnitten als 2019. Restaurants, Gaststätten und Caterer verloren rund 40 Prozent ihres Geschäfts. Unterm Strich stand für das Gastgewerbe ein Umsatzminus von 48,1 Prozent. Bereinigt um Preissteigerungen waren es 49,9 Prozent.

13.24 Uhr: Handelsbilanz zeigt Gewinner und Verlierer der Corona-Krise

Mehr Lebensmittel, weniger Kleidung und Möbel: Im Corona-Jahr 2020 haben die Menschen anders einkauft, das macht sich auch in der Bilanz des Berliner Handels bemerkbar. Lebensmittelmärkte legten kräftig zu und stellten neue Leute ein. Fachgeschäfte und Warenhäuser für Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf dagegen büßten im Schnitt zwei Prozent ihres Umsatzes ein, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag mitteilte. Unterm Strich übertraf der Branchenumsatz den Vorjahreswert um 2,1 Prozent, bereinigt um Preissteigerungen lag das Plus noch bei 0,9 Prozent.

Auch in Elektronikmärkten kauften die Berliner seltener ein. Allerdings wurden nach Branchenangaben bundesweit mehr Laptops, Fernseher und Küchengeräte gekauft - jedoch online. Weil Geschäfte zeitweise schlossen und Kunden zu Hause blieben, konnten Berliner Online-Händler ihren Umsatz um mehr als 18 Prozent steigern. Mehr als jeden fünften Euro nahm der Berliner Einzelhandel im Internet ein. Trotz des hohen Online-Anteils blieb das Wachstum des Hauptstadt-Einzelhandels insgesamt unter dem Bundesdurchschnitt, der ein etwas höheres Plus zeigte.

12.51 Uhr: Gegen Infektionsschutz verstoßen - Polizei löst Party in Café auf

In einem Café an der Wildenbruchstraße in Neukölln hat die Polizei am frühen Mittwochmorgen gegen 4.20 Uhr eine illegale Feier mit zwölf Beteiligten aufgelöst. Einsatzkräfte hatten zuvor einen anonymen Hinweis erhalten, wonach in dem Lokal mehrere Personen ein illegales Glücksspiel veranstalten würden und Drogen dabei hätten. Bei der Überprüfung der Örtlichkeit fanden die Beamten das Café verschlossen vor, die Jalousien waren heruntergelassen. Da aber drinnen Stimmen zu hören waren, wurde ein Durchsuchungsbeschluss eingeholt und das Café mit Unterstützung von Kräften der Bereitschaftspolizei durchsucht. Die Beamten trafen vier Frauen und acht Männer im Alter von 31 bis 60 Jahren an, die Alkohol tranken. Keiner der Gäste trug einen Mund-Nasen-Schutz, Abstände wurden nicht eingehalten. Hinweise auf illegales Glücksspiel und Drogen ergaben sich weder bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten noch bei der Überprüfung der Personen. Der herbeigerufene 20 Jahre alte Inhaber des Ladens hatte offenbar keine Kenntnis über die verbotene Nutzung seiner Räumlichkeiten. Er übernahm die Sicherung des Objektes. Die Gäste wurden nach Feststellung ihrer Personalien vor Ort entlassen. Sie müssen sich nun wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz verantworten.

12.41 Uhr: Brandenburger Einzelhändler mit Umsatzplus, herbe Verluste für Gastgewerbe

Für den Brandenburger Einzelhandel meldet das Landesamt für Statistik für 2020 trotz der Corona-Pandemie ein Umsatzplus, während Gastronomen Verluste verkraften müssen. Einzelhändler verbuchten ein reales Umsatzplus von 7,8 Prozent im Vergleich zu 2019, teilte das Landesamt mit. Die Zahl der Beschäftigten nahm um 1,9 Prozent zu. Im Lebensmittel-Einzelhandel stiegen nach den Angaben die Umsätze um 7,2 Prozent, bei Nicht-Lebensmitteln um 6,3 Prozent. Im Gastgewerbe lagen die Umsatzverluste mit 30,4 Prozent bei fast einem Drittel. Hotels und Beherbergungseinrichtungen nahmen 38,1 Prozent weniger ein. In der Gastronomie lagen die Umsätze 26,2 Prozent unter dem Vorjahresergebnis. Die Zahl der Beschäftigten im Gastgewerbe verringerte sich um 12,6 Prozent.

12.20 Uhr: SPD schlägt „Insel-Lockdowns“ für Brandenburg vor - CDU für Öffnungen im Freien

Die Brandenburger SPD-Fraktion dringt in der Corona-Krise auf regional begrenzte „Insel-Lockdowns“. „Vor dem Hintergrund der zunehmend Existenz bedrohenden Situation vieler Institutionen und Unternehmen können 'pauschale Lockdowns' kaum mehr die adäquate Antwort sein“, heißt es in einem am Dienstag beschlossenen Positionspapier. Wo durch Hygienekonzepte und zusätzliche Schutzmaßnahmen sichere Bereiche aufgebaut werden könnten, sollten sie so bald wie möglich für ein begrenztes Publikum geöffnet werden.

Die CDU-Fraktion schlägt vor, Freiluftaktivitäten noch im März freizugeben, wenn Abstandsregeln eingehalten werden oder Mund-Nasen-Schutz verwendet wird. Dies betreffe beispielsweise die Öffnung der Gastronomie draußen, Kontaktbeschränkungen und Sport im Freien und Open-Air-Kulturveranstaltungen, heißt es in einem Entwurf für eine Klausurtagung am Mittwoch. Schnelltests sollten etwa in Schulen ausgeweitet werden. Wenn die dritte Gruppe der Impfreihenfolge - also über 60-Jährige oder Menschen mit chronischer Nieren- oder Lebererkrankung oder Fettleibigkeit - ihren Schutz habe, solle von generellen Eindämmungsmaßnahmen auf verantwortungsvolles eigenes Handeln mit Abstand, Masken und Hygiene umgestellt werden.

12.19 Uhr: Schüler ab Klasse 10 sollen ab 17. März wieder in die Schule

Der Senat will ab dem 17. März auch die Oberschüler ab der Klassenstufe 10 in die Schulen zurückholen. Auch diese Schüler sollen im Wechselunterricht in halber Gruppenstärke unterrichtet werden. Eine Präsenzpflicht soll es aber nicht geben. So steht es in der Senatsvorlage, die am heutigen Dienstag beschlossen wurde.

Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) verwies auf die Chancengleichheit der abschlussrelevanten Jahrgänge zwischen Berlin und anderen Bundesländern. Viele Länder holten die Abschlussjahrgänge wieder in den Präsenzunterricht. Für die Schüler der Klassen sieben bis neun gibt es derzeit keine Rückkehrpläne. Das soll zu einem späteren Zeitpunkt diskutiert werden, sagte Umweltsenatorin Regine Günther (Grüne) nach der Sitzung.

Wie berichtet, sollen die Grundschüler der Klassenstufen vier bis sechs ab 9. März wieder in den Unterricht gehen.

12.09 Uhr: SPD-Länder wollen Verwandtenbesuche zu Ostern zulassen

Angesichts der bevorstehenden Ostertage appellieren die SPD-geführten Länder eindringlich an alle Bürger, weiter auf nicht zwingend notwendige Reisen im Inland und auch ins Ausland zu verzichten. Verwandtenbesuche wie während der Weihnachtstage sollen aber möglich sein. „Das besonnene Verhalten der Bürger in Deutschland während der Weihnachtstage hat eindrucksvoll gezeigt, wie Familienzusammenkünfte sicher gestaltet werden können“, heißt es in dem Entwurf. „Daher werden die Länder vom 2. April bis zum 5. April 2021 – als Ausnahme von den sonst geltenden Kontaktbeschränkungen – Treffen mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen zuzüglich Kindern im Alter bis 14 Jahre aus dem engsten Familienkreis zulassen“ – auch wenn es sich um mehr als fünf Personen handelt.

12.01 Uhr: 157 neue Corona-Infektionen in Brandenburg

Die Zahl der bestätigten neuen Corona-Ansteckungen in Brandenburg ist wieder gestiegen. Binnen eines Tages wurden 157 neue Fälle erfasst, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte. Am Vortag waren 91 gemeldet worden - jedoch fehlten da noch die Daten mehrerer Kreise und Städte vom Wochenende.

Am Dienstag vergangener Woche waren 82 Fälle registriert worden. Die meisten neuen Infektionen kamen aus den Landkreisen Havelland (63), Spree-Neiße (25) und Oberspreewald-Lausitz (15).

Die Zahl neuer Infektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche - die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz - ist wieder leicht gestiegen: nach einem Wert von 64,4 am Montag auf 65,3 am Dienstag. Am Dienstag vor einer Woche wurde ein Wert von 63,2 ermittelt. Schwerpunkte in Brandenburg sind die Landkreis Oberspreewald-Lausitz mit 132,6 und Elbe-Elster mit 130,6.

11.55 Uhr: Impfungen sollen ab zweiter Märzwoche auch in Arztpraxen erfolgen

Große Hoffnungen setzen die SPD-geführten Länder in die zunehmende Verfügbarkeit von Impfstoffen. „Die Impfkampagne wird nun deutlich an Fahrt gewinnen und die Zahl der in den Impfzentren und durch die mobilen Impfteams der Länder tatsächlich durchgeführten Impfungen pro Woche wie geplant verdoppelt werden.“ Derzeit finden rund 170.000 Impfungen täglich statt. Künftig sollen es 340.000 sein und die Impfungen auch in ausgewählten Arztpraxen erfolgen. „Die Impfverordnung des Bundes wird dahingehend geändert, dass ab der zweiten Märzwoche die Beauftragung ausgewählter Leistungserbringer der niedergelassenen ärztlichen Versorgung durch die Länder einen festen Rahmen hat.“

11.45 Uhr: SPD-Länder wollen Lockdown bis 28. März verlängern - Lockerung bei Kontaktbeschränkungen

Die SPD-geführten Bundesländer wollen den Lockdown grundsätzlich bis zum 28. März verlängern und eine Testpflicht für Lehrer und Schüler sowie alle Beschäftigten, die nicht im Homeoffice arbeiten, beschließen. Das sieht der Entwurf der A-Länder für die Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch vor. Gleichzeitig sieht das Papier erste Öffnungsschritte vor. „Für die nächsten Wochen und Monate wird es bei stabilem Infektionsgeschehen einen Vierklang geben aus Impfen, Testen, Kontaktnachvollziehung und Öffnungen“, heißt es in dem Papier, das der Berliner Morgenpost vorliegt. Die kostenlosen Tests sollen ein oder zwei Mal pro Woche erfolgen.

Ab dem 8. März sollen zudem wieder private Treffen mit einem anderen Haushalt und bis zu fünf Personen erlaubt sein. Dabei zählen Kinder bis 14 Jahren nicht mit. In Regionen mit einer andauernden Inzidenz von unter 35 je 100.000 Einwohner, können dazu weitere Lockerungen beschlossen werden, schlagen die SPD-Länder vor.

Das Papier sieht zudem stufenweise Öffnungen im Einzelhandel vor. Demnach sollen Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte zukünftig einheitlich in allen Bundesländern dem Einzelhandel des täglichen Bedarfs zugerechnet werden und damit öffnen dürfen, mit einer beschränkten Kundenzahl von einer Person je 20 Quadratmeter Verkaufsfläche. „Darüber hinaus können ebenfalls die bisher noch geschlossenen körpernahen Dienstleistungsbetriebe sowie Fahr- und Flugschulen mit entsprechenden Hygienekonzepten wieder öffnen“, heißt es in dem Papier weiter.

Weitere schrittweise Öffnungen sind dann bei einer andauernden Inzidenz von unter 35 vorgesehen. Die Einzelheiten dazu sollen auf der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen werden.

11.34 Uhr: 310.159 Impfdosen in Berlin verabreicht, Impfquote bei 5,2 Prozent

In Berlin sind mittlerweile insgesamt 310.159 Impfdosen verabreicht worden. Damit hat Berlin eine Impfquote von 5,2 Prozent bei den Erstimpfungen und 3,3 Prozent bei den Zweitimpfungen. Das meldet das Robert Koch-Institut (RKI). In Brandenburg wurden 184.111 Dosen verabreicht, die Impfquote liegt bei 4,3 Prozent bei den Erstimpfungen und 3,0 Prozent bei den Zweitimpfungen. Die bundesweit höchste Impfquote vermeldet Thüringen mit 5,7 Prozent. Insgesamt wurden in Deutschland bis dato 6.394.364 Impfdosen verabreicht, was einer Impfquote von 5,1 Prozent entspricht.

11.30 Uhr: Nonnemacher - Emotionalität beim Impfen unterschätzt

Ein Jahr nach dem ersten Corona-Fall in Brandenburg hat Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) eine kritische Zwischenbilanz gezogen. „Was ich unterschätzt habe, ist die extrem starke emotionale Betroffenheit vieler Menschen beim Impfen“, sagte die Ministerin am Dienstag im Inforadio des RBB. Die Erwartungen und Hoffnungen seien bei der Zulassung des ersten Impfstoffs durch die EU Ende Dezember groß gewesen. Viele hätten gehofft, sich keine Sorgen mehr machen zu müssen.

Am Anfang habe es aber nur sehr überschaubare Kontingente an Impfdosen gegeben, so Nonnemacher. Viele seien verzweifelt gewesen, weil sie bei der Hotline für die Vergabe von Impfterminen nicht durchgekommen seien. „Diese starke emotionale Betroffenheit, die habe ich mir - glaube ich - nicht ausreichend klar gemacht.“

10.34 Uhr: Berliner Arbeitsmarkt bleibt trotz Corona stabil

Nach dem vor allem saisonbedingten Anstieg im Januar ist die Arbeitslosigkeit in der Hauptstadt im Folgemonat wieder leicht zurückgegangen. 211.918 Menschen waren in Berlin im Februar arbeitslos gemeldet. Das waren 580 Arbeitslose weniger als im Januar, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte. Die Arbeitslosenquote lag bei 10,6 Prozent und damit genauso hoch wie im Januar.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat sei die Zahl der Arbeitslosen aber um 55 328 gestiegen, hieß es. Die Arbeitslosenquote stieg im selben Zeitraum um 2,6 Prozentpunkte. „Der Arbeitsmarkt bleibt stabil und hält dem seit Wochen andauernden Lockdown stand“, teilte die Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg, Ramona Schröder, mit. „Dazu trägt in großem Maß die Kurzarbeit bei, die von vielen Unternehmen genutzt wird.“

9.29 Uhr: Franziska Giffey fordert mehr Perspektiven für Kinder

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey plädiert im Rahmen weiterer Öffnungen für mehr Perspektiven von Kindern und Jugendlichen in der Corona-Krise. „Ich finde es sehr wichtig, dass Kinder und Jugendliche jetzt ganz vorne in der Debatte um weitere Öffnungsschritte stehen müssen“, sagte die Berliner SPD-Spitzenkandidatin im ARD-„Morgenmagazin“. Wenn man über Baumärkte, Flugschulen und Hundeschulen spreche, sollte man auch die Perspektive von Kindern in den Blick nehmen. „Es kann nicht sein, dass Hunde früher in die Schule gehen als Kinder und Jugendliche.“

Auch die Freizeit und das außerschulische Lernen sollten eine wichtige Rolle spielen, für Kinder- und Jugendeinrichtungen müsse es Öffnungsperspektiven geben. Schnell- und Selbsttests bieten nach Ansicht von Giffey dabei eine große Chance. Neben Grundschullehrern und Erziehern in der Kita sollten auch die Mitarbeiter der Kinder- und Jugendhilfe besser geschützt und so schnell wie möglich geimpft werden.

6 Uhr: Ältere Grundschüler kehren ab 9. März an die Schulen zurück

Der Berliner Senat plant ab dem 9. März den Start des Wechselunterrichts an Grundschulen auch für die Klassenstufen vier bis sechs. Den ganzen Artikel lesen Sie HIER!

5.30 Uhr: Berliner Senat berät über Corona

Einen Tag vor der Bund-Länder-Konferenz über den weiteren Umgang mit der Corona-Pandemie berät der Berliner Senat am (10 Uhr) ebenfalls über das Thema. Beschlüsse stehen allerdings nicht an. Schon am Donnerstag ist eine Sondersitzung geplant, bei der sich die Senatsmitglieder nach den Abstimmungen bei der Bund-Länder-Schalte erneut mit der Frage beschäftigen, wie es nach dem Ende des bisher bis zum 7. März befristeten Lockdowns weitergehen soll. Die Diskussion über mögliche Lockerungen und die Voraussetzungen dafür fallen in eine Phase, in der die Zahl der Neuinfektionen nach wochenlangem Rückgang langsam wieder steigt und die ansteckendere Virus-Mutation B.1.1.7 sich ausbreitet.

5.20 Uhr: Wer wird wann in Brandenburg geimpft?

Nach Verzögerungen bei der Lieferung soll nun wieder mehr Impfstoff nach Brandenburg kommen. Eine Übersicht über die Möglichkeiten der Impfung:

ÜBER 80-JÄHRIGE: Sie zählen zu der ersten Gruppe, die geimpft werden soll. Die Senioren sollen mit dem Impfstoff Biontech/Pfizer und Moderna geimpft werden. Sie erhalten Post und machen per Spezialnummer einen Termin aus. Die Erstimpfungen in Impfzentren hierzu starten laut Gesundheitsministerium ab 8. März. Rund 9000 Termine mussten zwischenzeitlich verschoben werden. Diese Senioren werden nun mit Biontech/Pfizer geimpft. Fast alle Termine seien vereinbart.

PFLEGEHEIMBEWOHNER: Sie gehören ebenfalls zu der ersten Impfgruppe mit höchster Priorität. Den Schutz von Biontech/Pfizer und Moderna erhalten sie über mobile Teams in den Einrichtungen. Bis 5. März sollen dem Deutschen Roten Kreuz zufolge die Erstimpfungen abgeschlossen sein, bis Ende März die Zweitimpfungen.

MITARBEITER IN GESUNDHEIT UND PFLEGE: Die Beschäftigten in Krankenhäusern und Reha-Kliniken werden dort mit dem Impfstoff von Astrazeneca geimpft. Wer in der Pflege oder der ambulanten Medizin arbeitet, bekommt ebenfalls dieses Präparat. Diese Beschäftigten brauchen eine Arbeitgeberbescheinigung. Sie können online oder über eine Spezialnummer einen Termin für ein Impfzentrum vereinbaren.

18-BIS 64-JÄHRIGE: Sie können mit Astrazeneca geimpft werden, wenn sie in die zweite Priorisierungs-Gruppe fallen, etwa weil sie eine schwere Erkrankung an Lunge, Leber, Niere oder Psyche haben. Diese Gruppe bucht online einen Termin für ein Impfzentrum und braucht ein ärztliches Zeugnis. Auch Polizisten mit Risikoeinsätzen, Lehrer und Erzieher können sich in Impfzentren mit Astrazeneca impfen lassen. Sie brauchen eine Arbeitgeberbescheinigung. Lehrer und Erzieher erhalten den Schutz auch an Impftagen in einigen Krankenhäusern.

ARZTPATIENTEN: An diesem Mittwoch (3. März) beginnt ein Modellprojekt mit zunächst vier Arztpraxen, in denen der Impfstoff von Astrazeneca verabreicht wird. Später sollen es rund 50 Praxen werden, geimpft wird auch bei Hausbesuchen. Die Termine vereinbaren die Praxen.

5 Uhr: Wir starten unser neues Corona-Newsblog für Berlin

Alle bisherigen Nachrichten und Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie in Berlin und Brandenburg finden Sie hier in unserem vorangegangenen Newsblog.

