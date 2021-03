Fußball Viktoria will dritte Fußball-Kraft in Berlin werden

Berlin. Regionalligist FC Viktoria 1889 will sich als dritte Fußball-Kraft hinter dem 1. FC Union und Hertha BSC in Berlin etablieren. "Mit dem Aufstieg wäre das automatisch der Fall, da wir der einzige Berliner Drittligist wären. Der nächste Schritt sollte sein, diesen Stellenwert zu festigen", sagte Peer Jaekel, der seit Montag neuer Geschäftsführer des Clubs ist, in einem vom Verein verbreiteten Interview. Viktoria steht derzeit an der Spitze der Regionalliga Nordost. Noch ist aber unklar, wann die Saison aufgrund der anhaltenden Coronavirus-Pandemie fortgesetzt werden kann.

Viktoria plant trotzdem schon langfristig. Mit dem Erwerb des eigenen Trainingsgeländes in Mariendorf habe der Club Ende vergangenen Jahres "die Grundlage geschaffen, um wachsen zu können", sagte der 38 Jahre alte Jaekel und sprach von einem "Quantensprung". Demnach solle dort "mittelfristig auch ein Nachwuchsleistungszentrum" errichtet werden, "um erste Anlaufstelle für die Top-Talente aus der Region zu sein".

