Bereits 2200 Corona-Impfungen bei Berliner Feuerwehr

Berlin. Mehr als jedes dritte Mitglied der Berliner Feuerwehr hat bereits eine Corona-Impfung erhalten. Seit Mitte Januar gab es dort mehr als 2200 Erstimpfungen und rund 1220 Zweitimpfungen, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte. Die Impfbereitschaft bei den rund 6000 Angehörigen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren sei weiterhin sehr hoch, man setze das Impfen ununterbrochen fort, sagte ein Sprecher.

Auch die Sanitäter und Einsatzkräfte der anderen Hilfsorganisationen im Rettungsdienst würden derzeit geimpft. In dem Bereich gab es zuletzt 920 Erst- und etwa 500 Zweitimpfungen (Stand: 23.2.2021). Die Feuerwehr verzeichnete seit Beginn der Pandemie 292 Corona-Infektionsfälle. Hinzu kamen mehrere hundert angeordnete Quarantäne-Fälle. Derzeit gibt es nur noch einige Feuerwehrleute mit akuten Infektionen.

Bei der Polizei soll das Impfen in dieser Woche beginnen; 12 000 Impfdosen sind dafür zunächst bereitgestellt. Zunächst werden die sogenannten Impfcodes für 24 000 Dosen versandt, mit deren Hilfe die Polizisten einen Termin vereinbaren können. In Berlin arbeiten etwa 18 000 Polizisten. Sie sollen ähnlich wie Angehörige der Feuerwehr, Ärzte oder Erzieher den Impfstoff Astrazeneca und Termine im Impfzentrum am ehemaligen Flughafen Tegel erhalten. Die Impfungen sind freiwillig. Wie viel Polizisten in den vergangenen zwölf Monaten infiziert waren, konnte die Polizei nicht sagen.

