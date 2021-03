Woidke gratuliert Schauspielerin Jutta Hoffmann zum 80.

Potsdam. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat der Schauspielerin Jutta Hoffmann zu ihrem 80. Geburtstag gratuliert. Sie gehöre seit Jahrzehnten zu den profiliertesten und bekanntesten Schauspielerinnen im deutschsprachigen Raum, betonte er am Montag in einem Schreiben an Hoffmann, die am Mittwoch Geburtstag feiert. "Wie bitter müssen all die verbotenen Filme und abgesetzten Theaterinszenierungen in der DDR für Sie gewesen sein!", sagte Woidke. "Sie haben Haltung bewiesen und stehen - im Leben wie in der Kunst - für Ihre Überzeugungen ein." Davor habe er größten Respekt.

Wer mehr über das Leben in der DDR, über Träume und verlorene Ideale erfahren wolle, sollte sich Filme mit Hoffmann wie "Karla"" "Der Dritte" oder "Geschlossene Gesellschaft" ansehen, betonte er.

