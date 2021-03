"Sauharte Woche" für Alba Berlin nach dem Crailsheim-Sieg

Berlin (dpa/bb) – Marco Baldi war nach dem klaren 100:62-Heimsieg gegen den direkten Konkurrenten Crailsheim rundum zufrieden. "Wir haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, waren gedanklich und physisch schnell", sagte der Geschäftsführer des deutschen Basketball-Meisters Alba Berlin. Von Beginn an dominierte seine Mannschaft am Sonntag. "Wir haben am Anfang sehr, sehr gut verteidigt und da haben wir ihnen das Selbstvertrauen total genommen. Die haben kein Licht gesehen", fand Baldi.

Auch zum Ende hin ließ Alba nicht nach. Und das war für den Manager besonders wichtig. "Denn auch in solchen Spielen kann noch etwas schiefgehen. Das man zwar gewinnt, aber mit nicht so einem richtig guten Gefühl rausgeht", sagte Baldi. Jetzt haben sie aber ein gutes Gefühl und kletterten in der Bundesliga wieder auf Platz zwei. "Das gibt natürlich noch einmal Kraft", sagte Youngster Jonas Mattisseck.

Und die wird Alba auch brauchen. Denn die neue Woche wird "sauhart", wie Baldi sagte. Das Team wird komplett auf Reisen sein. Am Montag ging es nach Russland, wo am Dienstag (18.00 Uhr/Magentasport) das Euroleague-Spiel bei Zenit St. Petersburg stattfindet. "Es ist immer schwer gegen ein Team zu spielen, was gerade auf den Deckel bekommen hat", warnte Mattiseck vor dem Gegner, der zwar zuletzt deutlich gegen Valencia verlor, aber noch auf Playoff-Kurs ist.

Danach geht es gleich weiter nach Moskau, wo es dann am Freitag gegen Tabellenschlusslicht Khimki geht. "Es ist besser als zweimal dorthin zu fliegen. Vor allem für den Körper", sagte Mattiseck. Zwischen den Spielen wird das Team auf sich selbst gestellt sein. "Sonst würde man sich die Stadt anschauen. Wegen Corona wird das natürlich jetzt schwierig. Ich hoffe, dass wir als Team zusammen ein, zwei Sachen machen können", sagte Mattisseck.

