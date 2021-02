Füchse Berlin kassieren beim THW Kiel nächste Niederlage

Berlin. Die Füchse Berlin haben ihren Abwärtstrend in der Handball-Bundesliga fortgesetzt und die vierte Niederlage in Serie kassiert. In einem Nachholspiel verloren die Berliner am Sonntag beim deutschen Meister THW Kiel mit 26:32 (16:13). Eine starke erste Hälfte war zu wenig. Damit hat die schwarze Berliner Serie in Kiel bestand - noch nie konnten sie in der Ostseehalle punkten. Beste Berliner Werfer waren Hans Lindberg mit sieben und Lasse Andersson mit vier Toren.

Trainer Jaron Siewert konnte nach seiner kurzen Verletzungspause wieder auf Kapitän Paul Drux zurückgreifen. Sein Team zeigte sich von Beginn an hochkonzentriert. Nach knapp drei Minuten übernahmen sie mit 3:2 die Führung. Vor allem durch eine gute Deckungsarbeit gelang es sich weiter abzusetzen. Ballverluste der Kieler wurden bestraft. Nach neun Minuten waren es erstmalig vier Tore Vorsprung (8:4).

Danach verpassten es die Berliner aber, den Vorsprung auszubauen. Die Gastgeber kamen auf zwei Tore heran. Doch die Abwehr stand gut, zudem zeigte Keeper Dejan Milosavljev wichtige Paraden. Den Füchsen unterliefen anders als zuletzt kaum technische Fehler. In der 25. Minute war der Vorsprung erstmalig auf fünf Tore angewachsen (13:8).

Nach dem Seitenwechsel dann aber ein komplett anderes Bild. Die Gastgeber legten zu und bei den Füchsen gelang kaum noch etwas. Gleich zu Beginn kassierten sie einen 0:4-Lauf und lagen plötzlich hinten. Im Angriff ließen sie viele Chancen aus, in der Defensive fehlte der Zugriff.

Kiel kam jetzt zu leicht zu Toren, die Fehlerquote der Berliner war deutlich höher als in der ersten Hälfte. So brachte Kiel den Sieg souverän ins Ziel. Die Füchse mussten sich vor der langen Anreise zum letzten Gruppenspiel in der European League am Dienstag gegen Sporting Lissabon ins polnische Plock erneut geschlagen geben.

